«Зенит» проводит худший сезон при Семаке
В этом сезоне дела у «Зенита» идут не так хорошо, как раньше. По данным Opta, петербуржцы проводят худший сезон при Сергее Семаке!
Антирекорд по поражениям
За 25 туров «Зенит» потерпел пять поражений: в матчах с «Динамо» (2:3), «Локомотивом» (1:2 и 1:3), «Оренбургом» (1:3), «Рубином» (0:2). Так много при Семаке петербуржцы ещё не проигрывали.
Антирекорд по очкам
После 25 туров на счету сине-бело-голубых всего 50 очков. Так мало при Сергее Семаке команда за аналогичный период ещё не набирала.
Антирекорд по голам
К 26-му туру «Зенит» забил лишь 44 гола. При Семаке так мало петербуржцы ещё ни разу не забивали.
Худший сезон «Зенита» при Семаке. У клуба уже три антирекорда
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