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Атлетико Мадрид — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
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Лучшие бомбардиры в истории Лиги чемпионов, квиз, тест на знание: Роналду, Месси, Неймар, Мбаппе, Холанд, Бензема

Вспомните лучших бомбардиров Лиги чемпионов? Здесь только легенды
Георгий Илющенко
Вспомните лучших бомбардиров Лиги чемпионов?
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Квиз, в котором нашлось место и россиянину.

Лионель Месси, Криштиану Роналду, Роберт Левандовски и многие-многие другие. Имена лучших бомбардиров Лиги чемпионов не нуждаются в представлении. Но вот кто именно опережал всех в конкретный год, вспомнить уже посложнее. Возможно, у вас получится. Давайте выясним. Впереди 10 вопросов. Желаем удачи и верим, что справитесь без подсказок в поисковике!

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