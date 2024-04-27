Вспомните лучших бомбардиров Лиги чемпионов? Здесь только легенды

Лионель Месси, Криштиану Роналду, Роберт Левандовски и многие-многие другие. Имена лучших бомбардиров Лиги чемпионов не нуждаются в представлении. Но вот кто именно опережал всех в конкретный год, вспомнить уже посложнее. Возможно, у вас получится. Давайте выясним. Впереди 10 вопросов. Желаем удачи и верим, что справитесь без подсказок в поисковике!

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