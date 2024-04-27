Этот футболист играл за «Ювентус» и «Милан»? Тест, над которым придётся подумать
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Вспомните, кому повезло выступать за два гранда Серии А.
Сегодня, 27 апреля, «Ювентус» и «Милан» встретятся в матче 34-го тура Серии А. Команды сражаются за второе место: чемпионом уже стал «Интер». Но через «Юве» и «Милан» прошло множество легенд, приносивших клубам титулы. Часть из них выступала за обе команды.
Италия - Серия А . 34-й тур
27 апреля 2024, суббота. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Чемпионат» предлагает вам пройти тест: выступал ли футболист и за «Ювентус», и за «Милан»? Мы подготовили 10 игроков. Над некоторыми вариантами придётся серьёзно подумать!
Комментарии
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