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Выступал ли футболист за Ювентус и Милан, тест, Дзамбротта, Каннаваро, Виейра, Амброзини, Вьери, Костакурта, Джилардино

Этот футболист играл за «Ювентус» и «Милан»? Тест, над которым придётся подумать
Никита Паглазов
Выступал ли футболист за «Ювентус» и «Милан», тест
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Вспомните, кому повезло выступать за два гранда Серии А.

Сегодня, 27 апреля, «Ювентус» и «Милан» встретятся в матче 34-го тура Серии А. Команды сражаются за второе место: чемпионом уже стал «Интер». Но через «Юве» и «Милан» прошло множество легенд, приносивших клубам титулы. Часть из них выступала за обе команды.

Италия - Серия А . 34-й тур
27 апреля 2024, суббота. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» предлагает вам пройти тест: выступал ли футболист и за «Ювентус», и за «Милан»? Мы подготовили 10 игроков. Над некоторыми вариантами придётся серьёзно подумать!

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