Вспомните, кому повезло выступать за два гранда Серии А.

Этот футболист играл за «Ювентус» и «Милан»? Тест, над которым придётся подумать

Сегодня, 27 апреля, «Ювентус» и «Милан» встретятся в матче 34-го тура Серии А. Команды сражаются за второе место: чемпионом уже стал «Интер». Но через «Юве» и «Милан» прошло множество легенд, приносивших клубам титулы. Часть из них выступала за обе команды.

«Чемпионат» предлагает вам пройти тест: выступал ли футболист и за «Ювентус», и за «Милан»? Мы подготовили 10 игроков. Над некоторыми вариантами придётся серьёзно подумать!