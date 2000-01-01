«Лестер» отметил возвращение в АПЛ. Видео

«Лестер» разгромил «Саутгемптон» (5:0) и гарантировал себе место в топ-2 Чемпионшипа. Вы только посмотрите, как «лисы» радуются возвращению в АПЛ!