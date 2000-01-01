Мбаппе обновил личный рекорд по голам за сезон
У Килиана один из лучших периодов в карьере. По крайней мере, французу уже удалось побить собственный рекорд по голам за сезон за клуб!
Крутое достижение
В текущем сезоне Килиан забил 43 мяча в 43 матчах, хотя сезон ещё не закончился. Предыдущим рекордом Мбаппе было 42 гола в 47 матчах в сезоне-2020/2021.
Килиан Мбаппе обновил личный рекорд по голам за сезон
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