Клуб два дня плыл на военном корабле ради матча!
Необычная история произошла в Чили. «Сантьяго Уондерерс» пришлось два дня плыть на военном корабле, чтобы попасть на матч первого раунда Кубка страны!
Путешествие
В стартовом раунде Кубка Чили в соперники «Сантьяго Уондерерс» досталась команда «Хуан Фернандес», которая базируется на острове Робинзона Крузо в 755 км от континентального Чили.
Удивительная история
Чтобы попасть на игру, «Сантьяго Уондерерс» пришлось два дня плыть на военном корабле. Все эти дни команда тренировалась на палубе судна. Получилось довольно успешно, ведь гости обыграли хозяев 2:1.
Команда из Чили два дня плыла на военном корабле ради матча
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