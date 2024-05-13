Матчи клубного ЧМ будут платными? Зато ФИФА опять заработает

В следующем году в США пройдёт обновлённый клубный чемпионат мира – ФИФА официально объявила о реформе турнира прошедшей зимой. 23 участника из 32 уже известны: в Америку поедут «Реал», «Челси», «Манчестер Сити» и точно «Зальцбург».

В ближайшее время станет известен официальный правообладатель турнира – вероятнее всего, им станет Apple. По информации The New York Times, сделка оценивается в $ 1 млрд, и это гораздо меньше, чем ожидали получить в ФИФА: Джанни Инфантино надеялся продать права на обновлённый турнир за $ 4 млрд. Международный орган планирует получить коммерческие доходы от КЧМ в размере от $ 1,5 млрд до $ 2 млрд, при этом половина из этой суммы придётся на медиаправа.

Пока непонятно, будет ли сделка с Apple включать пункт о бесплатных показах, но если подобное не пропишут в соглашении, все матчи клубного чемпионата мира будут доступны только для платных подписчиков Apple TV+. Подобная сделка станет первой в истории, когда ФИФА заключит единый международный контракт для своего турнира.

Apple может убить интерес к клубному ЧМ ещё до его начала

Apple уже давно захватывает рынок спортивных трансляций, и толчком этому послужил сериал «Тед Лассо». Проект стал настолько успешным, что в компании поняли: золотая жила по привлечению подписчиков – спортивные трансляции. Во-первых, сериал про футбольного тренера стал самым просматриваемым в истории платформы; во-вторых, исследование Nielsen совместно со Sportico показало, что 94 из 100 самых просматриваемых телепередач в США в прямом эфире были спортивными турнирами.

Apple, по отчётам инвестиционной компании Wedbush, уже давно начала вести «агрессивную охоту за сделками, которые позволили бы сервису транслировать спортивный контент в прямом эфире. Компании это нужно для того, чтобы стимулировать рост платформы и впоследствии сделать её двигателем монетизации в экосистеме своих услуг. Ставка на спорт – определённый риск, но в США футбол считается фактором роста. Особенно в преддверии трёх крупных домашних турниров – Кубка Америки – 2024, клубного ЧМ-2025 и ЧМ-2026.

Apple приобрела права на показ МЛС сроком на 10 лет и стоимостью $ 2,5 млрд, пообещав изменить пользовательский опыт и вывести лигу на новый опыт. Переход Лионеля Месси в «Интер Майами» сильно помог набрать новых подписчиков: прошлым летом сообщалось, что «количество испаноязычных зрителей MLS Season Pass на Apple TV+ превысило 50% на матчах с участием Месси и продолжает расти».

«Мы очень довольны тем, как развивается партнёрство с МЛС, — сказал Тим Кук во время телеконференции Apple. – Это только в первые дни, но мы превосходим наши ожидания с точки зрения подписчиков, и тот факт, что Месси перешёл в «Интер Майами», немного нам помог».

Лионель Месси Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Представители компании заявляли, что увидели «массовый приток подписчиков в середине 2023 года» – сразу после того, как Месси подписал контракт с «Интер Майами». Аналитическая компания Antenna заявила, что «эффект Месси» был «уникальным и глубоким».

Apple не отчитывается о количестве зрителей или подписчиков, однако Sports Business Journal сообщал, что число абонентов пакета МЛС перед стартом этого сезона «превзошло» два миллиона. Правда, неясно, сколько из них на самом деле за него платят, поскольку подписка стала бесплатной для абонентов T-Mobile и владельцев абонементов МЛС.

Для Apple сделка с ФИФА – возможность выйти на мировой уровень в качестве спортивного бродкастера и завоевать авторитет в мире спорта за пределами США. Компания наверняка будет утверждать, что их маркетинговая и брендинговая машина сделает обновлённый турнир заметнее, значимее и интереснее, но выгода ФИФА в этом пока не совсем понятна. Да, привлечение такого гиганта, как Apple, можно рассматривать как попытку представить клубный ЧМ большим событием с уникальным опытом. Понятно, что платформа доступна по всему миру, широко распространена в США, где и будет проходить турнир, но есть риск, что решение отдать права на показ матчей платному сервису убьёт к нему интерес ещё до старта соревнования.

Кто захочет платить за показ турнира, который многими до сих пор не воспринимается всерьёз?

Для ФИФА сделка с Apple – это риск потерять немало средств из-за пиратских трансляций. Пока в целом всё, что связано с клубным ЧМ, выглядит весьма невнятно: ФИФА надеялась найти крупных спонсоров, но осталось чуть больше года, и о титульных партнёрах ещё не объявлено. Спонсоров отпугивает отсутствие конкретных подробностей проведения турнира, а также суммы, которые организация ожидает от сделок. ФИФА хочет многого. Но может получить в разы меньше ожидаемого.

$ 1 млрд от одного вещателя — это ОЧЕНЬ много. УЕФА зарабатывает столько за Евро на всех бродкастерах

Обычно трансляции турниров УЕФА и ФИФА распределяются между бродкастерами разных стран, которые получают сигнал на показ матчей. Каждый телеканал (или компания, которая потом перепродаёт права внутри страны/региона) подаёт заявку на участие в тендере, после чего УЕФА выбирает победителя. Это касается и чемпионата Европы, и всех клубных соревнований. Несмотря на то что правообладателей много, суммарно за все контракты на Евро-2020 УЕФА заработал € 1,1 млрд – чуть-чуть больше, чем готова заплатить одна Apple.

Доходы УЕФА от последних чемпионатов Европы

Евро-2008 Евро-2012 Евро-2016 Евро-2020 Евро-2024 (ожидается) Доход от телеправ, € 801 563 000 837 160 000 1 024 230 000 1 134 979 000 1 440 000 000

ФИФА живёт четырёхлетними циклами, и главным источником дохода организации становится чемпионат мира, который является венцом этого цикла. За последнюю четырёхлетку организация заработала $ 3,4 млрд, при этом $ 2,8 млрд пришлись на 2022-й, когда провели ЧМ в Катаре. Права на турнир также распределяются между вещателями разных стран, каждая из которых платит по-разному.

Доходы ФИФА за последние 25 лет

1999-2002 2003-2006 2007-2010 2011-2014 2015-2018 2019-2022 Доход от телеправ, $ 991 000 000 1 321 000 000 2 408 000 000 2 484 000 000 3 083 400 000 3 426 000 000

Контракт ФИФА с Apple – уникальная история. И будет интересно посмотреть, станет ли это причиной революции на рынке спортивных трансляций.