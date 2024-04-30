Левандовски отложил чемпионство «Реала». «Барса» была никакущей, но обыграла «Валенсию»

Если бы не удаление Мамардашвили, ещё неизвестно, кто бы победил.

«Валенсия» на выезде уступила «Барселоне» (2:3) в матче 33-го тура чемпионата Испании. Команда Хави выглядела блёкло и много ошибалась, а победила во многом благодаря гению Левандовского и удалению у соперника.

Первая половина тайма – наискучнейший тяни-толкай в исполнении хозяев, которым вроде бы и надо побеждать после обидного поражения в «класико», а в тоже время и не очень хочется. «Валенсия» же из совершенно других убеждений – перед командой после провальной первой половины сезона замаячили еврокубки – попробовала сыграть острее именитого оппонента. И у неё это неплохо получалось. Но сыграл класс «Барсы».

На 22-й минуте после подачи Рафиньи с левого фланга выше всех в штрафной «Валенсии» выпрыгнул Фермин Лопес и в абсолютно британском стиле переправил мяч в дальний угол. Не тики-така, не стиль Хави, а проверенная временем классика. Казалось, вот и началось избиение – но нет. Через пять минут «Валенсия», опирающаяся в данной встрече на контратаки, отыгралась. Это сделал Уго Дуро.

Точнее, как сделал – скорее, воспользовался убийственной ошибкой Марка-Андре тер Штегена: немец, вместо того чтобы вынести подальше от ворот, попробовал обыграть соперника и в итоге подарил ему мяч, который через несколько секунд оказался в пустых воротах. Так и не вспомнишь, когда последний раз тер Штеген так нелепо «привёз» гол.

Марк-Андре тер Штеген Фото: Alex Caparros/Getty Images

Кураж «Валенсия» поймала неслабый – и поняла: её сила в контратаках. А «Барселона» была словно и не против: не забирала инициативу, не доминировала, не уничтожала. А потому гости на 38-й минуте вышли вперёд! На этот раз ошибся Рональд Араухо: срубил в штрафной Петера Федерико. Это, естественно, пенальти. А реализовал его Хосе Луис Вайя. Буднично и на самом деле заслуженно: «Валенсия» пахала, а «Барса» – валяла дурака.

И всё бы ничего, но на 45+4-й минуте валенсийцы остались в меньшинстве – Георгий Мамардашвили во время выхода из ворот сыграл рукой вне штрафной площади и лишил Ламина Ямала явной возможности забыть. Это красная. На перерыв гости ушли в меньшинстве, а хозяева – с мыслями, что ну вот теперь-то у них всё получится. Играли хуже, но получили преимущество.

Георгий Мамардашвили Фото: Getty Images

Во втором тайме у команды Хави действительно стало больше получаться: возросло количество ударов, но опасности они не несли. «Валенсия» логично села поглубже и включила режим терпения. На 50-й минуте не помогло и оно: после углового в исполнении Илкая Гюндогана отличился Роберт Левандовски. Не удалось отбиться – и счёт вновь стал ничейным.

Дальше – 40 минут пресса в исполнении «Барселоны». Ведь ей бы взять всё в свои ноги и решить исход встречи в свою пользу, но как-то эти потуги выглядели слишком вальяжно. Вдесятером оставшуюся «Валенсию», безусловно, сия расслабленность устраивала: команда решает задачу по попаданию в еврокубки. Ей бы «Бетис» по итогам сезона обойти да о Лиге конференций думать. А победа над «Барселоной», да в меньшинстве – что-то из фантастических рассказов.

«Барселона» — «Валенсия» — 4:2 Фото: Manuel Queimadelos/Getty Images

В итоге «Валенсия» всё-таки не выдержала. Всему виной класс соперника. Дубль на 82-й минуте оформил Левандовски. А хет-трик – на 90+3-й. Все голы поляк забил во втором тайме, и во многом это стало возможно благодаря удалению Мамардашвили. В меньшинстве 45 минут сдерживать чемпиона сможет не каждый. Что касается голов, то второй свой мяч Роберт забил вновь после углового, а третий положил со штрафного. Красиво, хотя надо признать, что до перерыва в равных составах форварда не было видно.

Таким образом, «Барса» вышла на второе место в Ла Лиге и отложила возможное чемпионство «Реала». А «Валенсию» немножечко жаль: в первом тайме выглядели определённо лучше гранда, но удаление вратаря команду подкосило.