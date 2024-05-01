Где сейчас участники финала Кубка России — 2022, ушедшие из «Спартака» и «Динамо»

«Спартак» и «Динамо» снова встретились в Кубке России. Их яркий матч в финале 2022 года в переполненных «Лужниках» не забыть до сих пор. Тогда красно-белые победили со счётом 2:1, а Даниил Фомин последним ударом в игре не реализовал пенальти. Многие участники той встречи до сих пор в «Спартаке» и «Динамо», но некоторых уже нет в московских командах. Рассказываем, где сейчас ушедшие игроки и тренеры.

Самуэль Жиго, «Марсель»

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Жиго – один из ключевых футболистов того «Спартака», игравший в тройке центральных защитников. Кубковый финал был для француза последним матчем за красно-белых, так как ещё в январе 2022 года Самуэль договорился о переходе в «Марсель». Взять трофей – красивый финал карьеры в клубе. Для «Марселя» Жиго тоже превратился в ценную фигуру. За почти что два сезона сыграл за провансальцев 64 матча (в стартовом составе – 57), в которых забил четыре мяча и сделал две голевые передачи. В последние месяцы выходит на поле с капитанской повязкой, добрался с «Марселем» до полуфинала Лиги Европы.

Максимилиано Кофрие, «Клермон»

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Бельгийский защитник не попал в стартовый состав в финале, но вышел на замену в середине второго тайма. А уже в августе того года «Спартак» избавился от легионера, которого частенько критиковали за ошибки.

«Клермон» арендовал Кофрие на сезон, после чего летом 2023-го выкупил его у московского клуба за € 3,5 млн, по данным Transfermarkt. В новой команде Максимилиано стал основным. У бельгийца уже 47 матчей за «Клермон» (с первых минут – 46), один гол и одна голевая передача. Но трудно назвать этот трансфер шагом вперёд для защитника. «Клермон» сейчас на последнем месте в Лиге 1, а сам Кофрие имеет худшую оценку по версии Sofascore среди всех игроков основы команды (6,6 балла).

Шамар Николсон, «Клермон»

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Ямайский форвард, как и Кофрие, начал финал с «Динамо» на скамейке запасных и появился на поле в середине второго тайма. После финального свистка заработал красную карточку, приняв активное участие в стычке игроков. В «Спартаке» Николсон по большому счёту не оправдал надежд, и в сентябре 2023-го его вслед за бельгийцем отправили в «Клермон». Французский клуб арендовал Шамара на год за € 500 тыс. с правом выкупа. В нынешнем сезоне у ямайца 27 матчей, четыре гола и три результативные передачи. Он второй в «Клермоне» – как по забитым мячам, так и по голевым пасам. Но вряд ли останется в вылетающей команде.

Гильермо Варела, «Фламенго»

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«Динамо» сыграло в кубковом финале с тройкой центральных защитников, а Варела в этой схеме исполнял роль латераля – закрывал весь правый фланг. Был заменён в самой концовке. В июле 2022-го уругваец внезапно сбежал из «Динамо», приостановив контракт. Варелу приютил «Фламенго». Ещё через полгода Гильермо заключил полноценный договор с бразильским клубом. За «Фламенго» уругваец до сегодняшнего дня провёл 44 матча (в основе – 35), забил один гол. В нынешнем году закрепился в стартовом составе, а до этого нередко оставался на скамейке запасных. Прошлым летом Варела подрался на тренировке с одноклубником Жерсоном и получил перелом носа.

Роман Евгеньев, «Крылья Советов»

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Евгеньев в финале со «Спартаком» был одним из тройки центральных защитников и проводил свой последний матч за бело-голубых. «Динамо» не продлило контракт с Романом. Летом 2022 года воспитанник московского клуба перешёл в «Крылья Советов». Не сказать чтобы Евгеньев сильно прибавил в самарской команде, тем не менее получает стабильную практику и в октябре 2023-го вызывался в сборную России Валерием Карпиным. Сыграл в товарищеской встрече с Кенией. В «Крыльях Советов» у защитника 64 матча (в основе – 58), один гол и две голевые передачи.

Себастьян Шиманьски, «Фенербахче»

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Центральный полузащитник отыграл финал с первой и до последней минуты. Летом 2022-го поляк отказался возвращаться в Россию – «Динамо» отдало его в аренду с правом выкупа «Фейеноорду». Шиманьски выдал сильный сезон в Нидерландах, тем не менее не остался в голландском клубе. Себастьян принял предложение «Фенербахче», который выкупил его у «Динамо» за € 9,75 млн. Шиманьски проводит блестящий сезон в турецкой команде – забил 12 мячей и сделал 18 голевых передач в 51 матче (в основе – 40). Он лучший ассистент текущего розыгрыша Лиги конференций. На польского хавбека всерьёз нацелены клубы из топ-лиг Европы.

Арсен Захарян, «Реал Сосьедад»

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Захарян – автор единственного гола «Динамо» в финале. Тогда Арсен находился в статусе восходящей звезды российского футбола, а мы гадали, в какой из топ-лиг он окажется летом 2022-го. Однако полузащитник задержался в России ещё на год, проведя, как и вся команда, менее успешный сезон, и лишь в августе 2023-го был продан в «Реал Сосьедад» за € 13 млн. Для 20-летнего игрока первый год в Испании, да ещё и в клубе уровня Лиги чемпионов, складывается достаточно хорошо. Играет Арсен много. Пока только результативность не очень: всего один гол и две голевые передачи за 35 матчей (в стартовом составе – 20).

Даниил Лесовой, «Маккаби» Хайфа

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Лесовой в кубковом финале вышел на замену за четверть часа до конца. Вингер не помог команде уйти от поражения, да и вообще не сумел выиграть конкуренцию за место в основе. В феврале этого года «Динамо» отпустило Даниила в Израиль: «Маккаби» из Хайфы арендовал 26-летнего игрока с правом выкупа. Но и в новой команде у Лесового не пошло, несмотря на то что он получил израильский паспорт, чтобы не считаться легионером. Экс-динамовец сыграл девять матчей и не совершил результативных действий, а в апреле травмировался. Стало известно, что «Маккаби» решил не выкупать вингера.

Никола Моро, «Болонья»

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Хорватский полузащитник почти весь финальный матч просидел на скамейке и вышел на замену только в концовке. Уже в августе 2022 года «Динамо» отдало Моро в аренду «Болонье», а летом 2023-го итальянский клуб воспользовался возможностью выкупить права на Николу. Общая сумма сделки, учитывая арендную стоимость, составила € 4 млн. В нынешнем сезоне «Болонья» – главная сенсация Серии А, команда Тьяго Мотты цепляется за топ-4 и место в Лиге чемпионов. У Моро нет стабильного места в основе. Всего хорват сыграл 53 матча за «Болонью» (с первых минут – 26), забил три мяча и сделал пять голевых передач.

Паоло Ваноли, «Венеция»

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Ваноли до «Спартака» не работал главным тренером на клубном уровне, и полгода в России помогли бывшему ассистенту Антонио Конте запустить карьеру. Победа в Кубке страны – первый и пока единственный трофей итальянца. Паоло ушёл из «Спартака» сразу после победного финала. В ноябре 2022-го Ваноли возглавил «Венецию», которая, ставя изначально целью возвращение в Серию А, неожиданно оказалась в зоне вылета Серии В. В первый сезон Паоло поднял команду в восьмёрку сильнейших, но не преуспел в плей-офф за место в элите. Сейчас «Венеция» борется за прямой выход в Серию А. За три тура до финиша команда Ваноли в одном очке от второго места. Экс-тренера «Спартака» ждёт горячий финиш.

Сандро Шварц, «Нью-Йорк Ред Булл»

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Немецкий тренер создал очень симпатичную команду, работая с «Динамо», но так и не выиграл трофеев с бело-голубыми. Финал Кубка России был последним упущенным шансом. Летом 2022 года Шварц уехал из нашей страны – вернулся на родину, приняв предложение «Герты». В Германии получилось совсем плохо: Сандро был отправлен в отставку уже в апреле 2023-го, когда берлинцы свалились на последнее место. «Герта» вылетела, а Шварц в декабре прошлого года возглавил «Нью-Йорк Ред Буллз» из МЛС. Новая команда немца идёт седьмой в лиге, тогда как в том сезоне была лишь 17-й, одержала четыре победы при пяти ничьих и всего одном поражении.

Бонус. Квинси Промес

Квинси Промес Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Промес ещё принадлежит «Спартаку», но по факту его нет в команде. Причина отсутствия голландца известна всем – арест в ОАЭ. Кажется, автор победного гола в финале того Кубка России больше не сыграет за красно-белых.