Пожалуйста, не ищите в футболе справедливость. В матчах «Реала» её не существует

У «Реала» один досрочный финал за другим. Соперничество и с «Сити», и с «Баварией» достойно заключительного матча Лиги чемпионов. Кстати, учитывая смену формата со следующего сезона, получается реально заключительный матч турнира. И пускай таблица Бундеслиги не вводит вас в заблуждение. «Бавария» вовсе не такая слабая. По разнице допущенных и созданных моментов мюнхенцы — лучший клуб в топ-5 лигах Европы.

И в этом плане команда Тухеля вторит «Сити». Для них важно создать больше моментов, чем соперник. В то время как для «Реала» ключевой была и остаётся реализация. В каком-то плане мы снова увидели двух идеальных соперников, которые великолепны в своём стиле. И тут отдельного внимания заслуживает первый гол в матче. Голевая атака «Реала» длилась 53 секунды. Почти всё это время Винисиус ходил пешком. До неприличия лениво!

А потом увидел, что у Крооса открытый мяч. Вот тогда бразилец сделал два рывка, ради которых копил силы. Сначала побежал к Кроосу, будто готов принять мяч в ноги (ага, конечно). Ким Мин Джэ повёлся и выдернулся из линии защиты. Всё, на этом конец. Уже ничего больше не имело значения. Образовался такой коридор для паса, что завершение атаки было формальностью. Хотя тут стоит передать отдельный привет Лаймеру, который оставил такую дыру в центре поля, что туда пришлось выдвигаться Киму Мин Джэ.

Рывок Винисиуса Фото: Кадр из трансляции

Голевая передача Крооса Фото: Кадр из трансляции

«Реал» не создаёт моменты пачками, а ловит такие приступы гениальности. Мадриду плевать, что он меньше владел мячом и реже бил по воротам. Это уже, наоборот, стало его фишкой. Мы любим футбол за то, что даже сильнейшие могут проиграть, но тут другой случай. «Реал» стабильно добивается результата, играя хуже. Мы это видели и в прошлых сезонах. И сейчас в 1/8 финала ЛЧ, и в 1/4 финала ЛЧ, и в последнем «класико» на поле «Барселоны», и даже в последнем матче чемпионата Испании. Там «Реал Сосьедад» переиграл и уничтожил мадридский клуб, но уступил по счёту.

И в таких случаях важно не искать в футболе справедливость. Её нет. Мы можем указывать на то, что «Сити» или «Бавария» играет более зрелищно или владеет инициативой, но корреляции с результатом тут может и не быть вовсе. Чтобы проходить «Реал», его нужно громить, как это сделал «Сити» в прошлом полуфинале. В противном случае ты просто помогаешь мадридцам добиться, чего им хочется.

Кейн в матче с «Реалом» Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Счёт 2:2 (кстати, такой же по жёлтым карточкам) намекает нам, что интрига в этой паре жива. И это, безусловно, так. «Бавария» показала, за счёт чего может создавать свои моменты. С другой стороны, «Реал» был фаворитом пары до начала матча. И после 2:2, безусловно, остался таковым. «Баварии» будет крайне тяжело на «Бернабеу». Результата можно добиваться с любым стилем, но здесь и сейчас кунг-фу «Реала» просто сильнее, чем кунг-фу остальных клубов. Даже если визуально нам кажется иначе.