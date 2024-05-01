Голевая феерия в Туле и сенсационное поражение «Акрона». Эмоциональный тур Первой лиги

Центральный защитник Хабаровска продемонстрировал чудеса акробатики и стал автором супергола. А Талалаев снова победил.

30-й тур Мелбет Первой лиги получился невероятно ярким. В большинстве случаев исход встреч решался на последних минутах, а.тренеры часто угадывали с заменами, которые приносили им голы. Из лидеров лишь «Химки» не потеряли очки, а матч «Арсенала» и «Алании» получился невероятным.

Матч тура: «Арсенал» — «Алания»

«Арсенал» и «Алания» выдали суперматч! Всё как мы любим — много острых моментов и голов. Уже на четвёртой минуте игрок Тулы Владислав Лёвин отличился с передачи лучшего бомбардира лиги Джонатана Окоронкво. На 36-й минуте Руслан Дауров ловко головой переправил мяч в ворота «Арсенала» после навеса Батраза Хадарцева со стандарта.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

После перерыва Сторожук к гиперактивному Окоронкво выпустил в нападение не менее энергичного Гелояна. Именно они организовали следующий гол. После удара Гелояна мяч попал в штангу, на подборе первым оказался Окоронкво, от которого мяч отскочил в ворота. Затем Гелоян мог забивать сам, но Алан Чочиев в отчаянном прыжке вынес мяч с ленточки.

Далее настало время результативности замен Калешина. Давид Караев замкнул прострел Заура Тарбы. Они оба появились на поле на 62-й минуте. На 84-й минуте Караев оформил дубль — 3:2 в пользу «Алании»! И опять о гениальности замен Калешина. В прошлом туре 19-летний Тарас Гаглоев забил два мяча, как и Караев, выйдя на поле во втором тайме.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице «Алании» во «ВКонтакте».

Однако «Арсенал» не заслуживал поражения. На пятой компенсированной минуте защитник Эрвинг Ботака-Иобома замкнул подачу головой и ввёл всю Тулу в экстаз — 3:3. Отдельная благодарность болельщикам за огненную атмосферу!

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице «Алании» во «ВКонтакте».

Команда тура: «КАМАЗ»

Неожиданно. Можно даже сказать, что сенсация. «КАМАЗ» отобрал три очка у «Акрона», борющегося за выход в РПЛ. Причём накануне челнинцы расстались с лидером, капитаном команды Александром Гаглоевым из-за его конфликта с тренером.

Также «КАМАЗ» испытывает проблемы с составом по причине многочисленных травм. Однако они героически одолели «Акрон». Команда Заура Тедеева много атаковала, но так и не забила. На 90+4-й минуте защитник Савелий Ратников зарядил издали и попал. Это первый гол 21-летнего футболиста в «Лучшей лиге мира».

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Гол тура: Олег Кожемякин («СКА-Хабаровск»)

Боже мой, что сотворил Олег Кожемякин – как он изогнулся и переправил мяч в ворота Никиты Карабашева. Чудеса акробатики! Центральный защитник хабаровчан загнал свой третий мяч со стандартов за последние два матча. Пресс-служба «Ленинградца» отметила, что Томас Рукас, который сбрасывал мяч Кожемякину, находился в положении, похожем на «вне игры».

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Помимо гола Кожемякина, самый явный момент для того, чтобы забить, был у его партнёра по команде Альбека Гонгапшева. На 73-й минуте нападающий СКА мог расстреливать пустые ворота, но ему вовремя помешал Роман Кудрявцев. «СКА-Хабаровск» выиграл в гостях впервые с 20 ноября 2022 года! Также команда Романа Шаронова одержала победу в третьем матче кряду. У «Ленинградца» каждый матч – как финал. Борьба за выживание в разгаре.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице «Ленинградца» во «ВКонтакте».

Конфуз тура: трансляция матча «Шинник» — «Сокол»

Не самый зрелищный матч, но необычный. Он был удивителен тем, что последние 15 минут первого тайма остались за кадром. Трансляция встречи прервалась из-за проблем с электричеством в центре Ярославля. Однако к началу второго тайма сигнал был восстановлен. Не слишком много работы было у вратарей, но пару раз они выручали свои команды.

Судьба игры решилась на 87-й минуте. Лучший бомбардир «Шинника» Игорь Андреев прокинул мяч между ног соперника у углового флажка и точно отпасовал в штрафную, а Максим Поляков подстроился под передачу и в касание с лёта послал мяч в дальний нижний угол. Дмитрий Черышев угадал с заменой. Он выпустил Полякова на 69-й минуте.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Шинник» наконец-то прервал безвыигрышную серию в домашних матчах. Последний раз ярославцы побеждали дома 9 сентября 2023 года. «Сокол» усугубил своё положение дел в борьбе за выживание.

Другие матчи 30-го тура Первой лиги

«Торпедо» — «Химки»

Третья победа подряд для «Химок»! Команда Андрея Талалаева единолично возглавила турнирную таблицу после того, как Махачкала сыграла вничью с «Черноморцем». «Химки» вырвали три очка у «Торпедо» на последних минутах. Уже на 51-й минуте важнейшую роль сыграла замена, которую Талалаев сделал перед началом второго тайма. Появившийся на поле Тимур Касимов оказался самым расторопным в чужой штрафной.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице «Химок» во «ВКонтакте».

На 73-й минуте центральный защитник «Торпедо» Александр Иваньков вогнал свой третий мяч весной. И он снова это сделал ударом головой. А на 90+2-й минуте Равиль Нетфуллин забил победный гол в ворота своего бывшего клуба – и не праздновал этот забитый мяч.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице «Химок» во «ВКонтакте».

«Енисей» — «Волгарь»

Исход этого матча могла решить ошибка Андрея Окладникова. Он неаккуратно сыграл в борьбе с Денисом Ткачуком и «привёз» пенальти в ворота «Енисея» в конце первого тайма. Дмитрий Лесников реализовал 11-метровый.

Красноярцы вышли заряженными на второй тайм и создали много опасных моментов. В конце команда Андрея Тихонова дожала соперника на 90+2-й минуте. Центральный защитник Владимир Хозин прибежал в штрафную и успешно завершил атаку, направив мяч головой в ворота Одоевского.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Можно сказать, обидный результат как для одних, так и для других. «Енисей» явно мог забивать больше одного гола, а «Волгарь» не выстоял несколько минут. К тому же если бы Астрахань выиграла, то выскочила бы из зоны вылета. Отметим, что она пока непобедима под руководством Дениса Клюева. В трёх встречах команда Клюева один раз победила и дважды сыграла вничью.

«Мне нельзя комментировать судейство, единственное, что я хочу сказать, что в Первой лиге нужен VAR. Если бы он был, 200%, что было бы два пенальти», — сказал Андрей Тихонов после матча.

Андрей Валерьевич имел в виду два эпизода с участием его сына Дениса Тихонова. В первом случае Денис Андреевич получил жёлтую карточку за симуляцию в штрафной «Волгаря», хотя момент выглядел спорным. Во втором случае Тихонов жёстко влетел в штангу ворот Одоевского после грубого стыка с соперником.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице «Енисея» во «ВКонтакте».

«Черноморец» — «Динамо» Махачкала

В первом тайме «Динамо» было острее. Отметим пару ударов головой защитника Артёма Касимова после стандартов. Кстати, он арендован из «Зенита». Опасно бил Сердер Сердеров, но Даниил Фролкин спас «Черноморец». Во втором тайме чаще в игру вступал голкипер махачкалинцев Тимур Магомедов. Пару раз он, что называется, тащил. Это его пятый «сухарь» кряду. Таким образом, один из лидеров чемпионата не смог одолеть Новороссийск, который страдает от обилия травм.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице «Черноморца» во «ВКонтакте».

«Родина» — «Тюмень»

Несмотря на поражения в двух предыдущих матчах, «Родина» казалась фаворитом. Однако команда Франка Артиги слегка разочаровала, сыграв вничью. В конце первого тайма москвичи вышли вперёд благодаря тому, что Никита Печенкин срезал мяч в собственные ворота в борьбе с гигантом Амуром Калмыковым.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Уже на старте второго тайма тюменцы не реализовали два хороших момента. Но на 68-й минуте сработали замены. Лучший бомбардир команды Илья Порохов замкнул прострел 19-летнего Андрея Марьянова. Оба появились на поле во втором тайме. В общем и целом закономерный итог встречи. Можно даже сказать, что гости были чуть ближе к победе.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Отметим, что главный тренер «Тюмени» Игорь Меньщиков отбывает трёхматчевую дисквалификацию за нецензурный ответ на провокацию со стороны болельщика сибиряков. Командой руководил Виктор Тренёв. А «Родина» теперь вряд ли сможет побороться за прямую путёвку в РПЛ.

«Кубань» — «Нефтехимик»

«Кубань» и «Нефтехимик» сыграли вничью — 1:1. Краснодарцы продлили безвыигрышную серию до девяти матчей и остались на последнем месте турнирной таблицы. Оба мяча команды организовали в результате стандартов. В конце первого тайма Кирилл Морозов выстрелил в перекладину со штрафного, а Вагиз Галиулин добил мяч в ворота «Кубани».

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице «Нефтехимика» во «ВКонтакте».

На 85-й минуте старожил ФНЛ Евгений Осипов замкнул подачу и реабилитировался за провальный матч с «Акроном». В 28-м туре Осипов совершил две результативные ошибки и получил дисквалификацию на одну игру из-за перебора жёлтых карточек.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Кубани».

Расписание 31-го тура Первой лиги:

4 мая (суббота)

«СКА-Хабаровск» — «КАМАЗ»

«Химки» — «Сокол»

«Алания» — «Шинник»

«Черноморец» — «Торпедо»

«Нефтехимик» — «Енисей»

«Динамо» Махачкала — «Волгарь»

«Родина» — «Арсенал»

5 мая (воскресенье)

«Тюмень» — «Акрон»

«Кубань» — «Ленинградец»