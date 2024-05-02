Миранчук, экс-звезда «Спартака» или непобедимый «Байер»? Кто выиграет Лигу Европы

В Лиге Европы осталось всего четыре команды. Наступило время, когда второй по значимости еврокубок становится не менее интересным, чем ЛЧ. И какие классные пары нас ждут в полуфинале! Первая – ремейк прошлогодней 1/2 финала – «Рома» и «Байер». Вторая – «Марсель» с «Аталантой» Алексея Миранчука. А мы предлагаем вам проголосовать и выбрать, какая команда выиграет Лигу Европы.

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