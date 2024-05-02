Миранчук, экс-звезда «Спартака» или непобедимый «Байер»? Кто выиграет Лигу Европы

В Лиге Европы осталось всего четыре команды. Наступило время, когда второй по значимости еврокубок становится не менее интересным, чем ЛЧ. И какие классные пары нас ждут в полуфинале! Первая – ремейк прошлогодней 1/2 финала – «Рома» и «Байер». Вторая – «Марсель» с «Аталантой» Алексея Миранчука. А мы предлагаем вам проголосовать и выбрать, какая команда выиграет Лигу Европы.
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«Байер», Германия
Соперник по 1/2 финала: «Рома»
Главный претендент на победу после вылета «Ливерпуля». «Байер» уже стал чемпионом Германии (впервые в истории) и рвётся ещё за двумя трофеями. Леверкузенцы вышли в финал Кубка страны и полуфинал ЛЕ. В Лиге Европы «Байеру» предстоит ремейк: немцы снова встречаются с «Ромой». И снова в полуфинале. В прошлом сезоне римляне замучили, засушили и побороли «Байер». Жозе Моуринью заставил леверкузенцев страдать. А единственный гол «Ромы» в первом матче команд в Риме вывел их в финал. Теперь же и «Байер» стал сильнее, а итальянцев возглавляет Даниэле Де Росси. Встречи получатся намного интереснее и веселее. Станет ли это плюсом для «Байера»? У леверкузенцев есть шанс во второй раз в истории выиграть еврокубок. Впервые «Байер» взял Кубок УЕФА в 1988 году. Повторят успех спустя 36 лет?
«Аталанта», Италия
Соперник по 1/2 финала: «Марсель»
Самая близкая для российских болельщиков команда. Тут понятно почему – за «Аталанту» выступает Алексей Миранчук, находящийся в двух шагах от еврокубка. В четвертьфинале он помог «Аталанте» пройти «Ливерпуль» — главного фаворита Лиги Европы. Теперь бергамасков ожидает не такой грозный, но всё же неприятный «Марсель». У французов классный состав, во главе которого – Пьер-Эмерик Обамеянг. Удержат ли итальянцы форварда «Марселя»? Мотивация у бергамасков огромная: «Аталанта» ещё никогда не выходила в финал крупного еврокубка.
«Рома», Италия
Соперник по 1/2 финала: «Байер»
Как же похорошела «Рома» при Де Росси! Римляне стали абсолютно другой командой после увольнения Жозе Моуринью. «Рома» при португальце – защита в низком блоке, слабый прессинг, быстрые контратаки с надеждой на гений атакующих игроков. «Рома» при Де Росси – более современная команда, любящая высокий прессинг, контроль мяча, знающая, что делать в позиционном нападении. Легенда «волков» не получил другой состав, а просто раскрыл сильные качества текущего. И «Рома» добралась до полуфинала Лиги Европы + борется за место в Лиге чемпионов в Серии А. Сезон превратился из безнадёжного в потенциально трофейный. Но впереди серьёзная проверка – «Байер». Немцы ещё ни разу не проиграли в нынешнем сезоне. «Роме» необходимо нанести команде Хаби Алонсо первое поражение, чтобы выйти в финал. Получится? Хотя можно постараться дотерпеть до серии пенальти, но это, кажется, больше в стиле Моуринью.
«Марсель», Франция
Соперник по 1/2 финала: «Аталанта»
У «Марселя» тяжёлая история отношений с Кубком УЕФА/Лигой Европы. Команда трижды выходила в финал (1999, 2004, 2018), но неизменно проигрывала. В нынешнем сезоне французы близки к тому, чтобы снова сыграть в решающем матче. В чемпионате дела у «Марселя» складываются неудачно: команда идёт седьмой и борется максимум за шестое место. Есть вариант спасти сезон победой в Лиге Европы. Впереди – «Аталанта». Да, бергамаски прошли «Ливерпуль», но это не самый грозный соперник. Шансы на проход у «Марселя» есть. А в финале пора бы сломать неприятную традицию. Верим в марсельскую сказку? Если получится взять трофей, то за «Марсель» могут порадоваться болельщики «Спартака» – трофей в таком случае с капитанской повязкой поднимет Самуэль Жиго.