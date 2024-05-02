Копия Давида Луиса и участник 1:10 с «Сочи». Карпина к первому титулу тащит молодёжь

Команде Валерия Карпина предстоит встреча в полуфинале Пути регионов с «Балтикой». Главная фишка тренера южан в турнире – доверие молодым футболистам. В Кубке за «Ростов» чаще выходят именно юные игроки. Разбираемся, кто тащит Карпина к первому трофею в тренерской карьере.

Защитники

Звезда обороны «Ростова» в Кубке – Давид Семенчук. 19-летний игрок находится в системе клуба с 2020 года. Ранее Семенчук тренировался в академиях ЦСКА и ФШМ. А в 2023-м Валерий Карпин доверил Давиду игровое время. Семенчук провёл шесть матчей в Кубке России. На групповом этапе Давид сыграл с «Рубином» (дважды, 90 и 64 минуты), «Уралом» (90 минут), «Локомотивом» (дважды, 80 и 64 минуты). А в плей-офф Пути регионов снова вышел в старте на матч с екатеринбуржцами (3:1). Он провёл на поле один тайм и заработал жёлтую карточку. Семенчук в нынешнем сезоне дебютировал и в РПЛ: в августе 2023-го он появился в концовке матча с «Рубином», а затем и в играх с «Уралом» и «Сочи». Сделает ли Карпин из юного защитника нового Давида Луиса? Семенчука с бразильцем связывает не только имя и позиция, но и кудрявая причёска.

Давид Семенчук Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё один юный защитник в команде Карпина – Илья Кирш. 19-летний воспитанник «Зенита» взят в аренду «Ростовом». «До последнего сам не знал, что «Ростов» интересуется мной. Агент сказал, что есть такая возможность, и я не раздумывая принял решение и поехал за игровой практикой в клуб РПЛ. В «Зените» можно было сыграть пару матчей и стать чемпионом России, сидя на скамейке запасных? Думаю, что в моём возрасте важнее играть в футбол, чем завоёвывать награды подобным образом. Сначала надо научиться самому играть, чтобы потом побеждать своими силами», — рассказывал сам Кирш.

Агент Василий Голяна сообщил, что аренда включает в себя возможность выкупа. Илья появлялся на поле в трёх играх Кубка: с «Рубином» и «Локомотивом» по тайму в группе, а также 90 минут с ЦСКА в первой встрече четвертьфинала Пути РПЛ. Но больше Кирш не появлялся ни в кубковых матчах, ни в чемпионате.

Илья Кирш Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Единственный юный защитник, отметившийся голевыми действиями – Герман Игнатов. 18-летний футболист отличился в матче группового этапа с «Рубином» (1:1, 4:2 пен.). На 27-й минуте Герман взял игру на себя, прошёл с мячом с левого фланга в центр, набрался смелости на удар и поразил ворота казанцев! Также Игнатов выходил на поле в матчах с «Локомотивом» (64 минуты) и ЦСКА (90 минут). В чемпионате защитник ещё не дебютировал – ждём первого матча в РПЛ.

Карпин в Кубке выпускал ещё двух молодых защитников, но проявить себя они не успели. Это Иван Кузнецов (20 лет, 63 минуты с «Рубином» в июле 2023-го) и Артур Максецов (20 лет, 90 минут с «Рубином» в июле 2023-го).

Полузащитники

Иван Комаров – главная молодая звезда «Ростова». 21-летний футболист впервые сыграл за команду ещё в легендарном коронавирусном матче РПЛ с «Сочи» (1:10, 2020-й), выйдя на замену во втором тайме. Но с сезона-2022/2023 Комаров – игрок ротации, он провёл 13 матчей в РПЛ и даже забил один гол – «Крыльям Советов» (2:0) в марте. А в Кубке России Иван провёл все 10 матчей. На его счету два забитых мяча и одна голевая передача. Комаров отличился во встречах с «Рубином» (1:0) в июле 2023 года и с «Уралом» (3:1) в первом этапе полуфинала Пути регионов. С екатеринбуржцами Иван ещё и ассист на Дениса Терентьева оформил.

Иван Комаров Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Валерий Георгиевич – топ. Просто топ. Честный тренер, всегда всё говорит в лицо. В тактическом плане я с ним прибавил – он понятно объяснил, как идти в прессинг, как обороняться. Лично для меня это авторитет, к которому хочется тянуться, которого хочется слушать», — сказал Комаров в интервью «Спорт-экспрессу» в марте 2024 года. Дорастёт ли Иван под руководством Карпина до игрока основы в следующем сезоне?

Есть ещё несколько полузащитников, получивших от тренера «Ростова» игровое время. 18-летний Алексей Колтаков появился в трёх матчах уже в 2024 году. Он вышел на замену во втором тайме с ЦСКА в марте, а затем провёл по 90 минут с «Химками» и «Уралом».

Алексей Колтаков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Данила Сухомлинов вышел на поле в двух играх в августе 2023 года: с «Уралом» и «Локомотивом». И получил по жёлтой карточке в обеих. А в сентябре 21-летний футболист отправился в аренду в «Шинник». Отметим, что Данила в сезоне-2021/2022 провёл 21 игру за «Ростов» в РПЛ. Так что новичком его назвать нельзя.

19-летний полузащитник Даниил Шанталий провёл два полноценных матча с «Химками» и «Уралом» в марте 2024-го. Голевыми действиями он не отметился, зато «Ростов» проходил дальше.

Самый юный полузащитник «Ростова» в Кубке – Илья Зубенко. 17-летний футболист появился на поле на 71-й минуте апрельского матча с «Уралом». Интересно, что в РПЛ он дебютировал раньше, чем в Кубке – 1 марта он вышел в концовке игры с «Крыльями Советов».

Нападающие

Юным игрокам атаки Карпин пока не доверяет так сильно, как футболистам защиты и полузащиты. Исключение – Имран Азнауров. Форвард воспитывался в академиях «Спартака» из Нальчика и ЦСКА. А в 2023 году оказался в молодёжке «Ростова». За южан Азнауров дебютировал в РПЛ: Имран вышел на пару минут в концовке встречи с «Крыльями Советов». А в апреле – две игры Кубка. Азнауров провёл час с «Химками» и 77 минут с «Уралом». Результативными действиями не отметился, но всё впереди.

Имран Азнауров Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Другие нападающие получили скромные минуты от Карпина. 19-летний форвард Кирилл Моисеев вышел на замену на 77-й минуте матча с «Уралом», а Антон Шамонин – на 90-й.