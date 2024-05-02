ЦСКА — «Зенит» — это будет жарко. Следим за первым финалом Пути РПЛ Кубка России! LIVE

Ну как же круто, что на этих майских праздниках у нас столько отличного футбола. Смотрите, два полуфинала Лиги чемпионов, дерби «Спартака» с «Динамо», полуфиналы Лиги Европы, а перед ними – игра ЦСКА с «Зенитом». Вау.

Это будет первый финал Пути РПЛ в Кубке России. Второй, что логично, пройдёт в Санкт-Петербурге. Победитель по итогам двух матчей выйдет в главный финал.

У ЦСКА и «Зенита» дела в чемпионате сейчас так себе. Команда Федотова набрала лишь два очка в последних четырёх матчах, уступив «Ахмату» и «Балтике». А главный претендент на титул РПЛ не просто проиграл подряд «Рубину» и «Динамо», но даже и забить не смог. Так что никаких фаворитов сегодня нет: Кубок, как говорил перед матчем и Сергей Семак, это отдельный турнир.

Следить за матчем и за всем, что происходит вокруг него, мы предлагаем в нашем онлайне. Подключайтесь и не уходите – будет жарко, как на улице в Москве.

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