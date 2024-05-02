Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

ЦСКА — Зенит: прямая онлайн-трансляция матча, первый финал Пути РПЛ Кубка России, где смотреть, 2 мая 2024 года

ЦСКА — «Зенит» — это будет жарко. Следим за первым финалом Пути РПЛ Кубка России! LIVE
Георгий Илющенко Никита Паглазов
,
Онлайн ЦСКА — «Зенит»
Комментарии
Команды подходят к игре после ужасного отрезка в РПЛ.

Ну как же круто, что на этих майских праздниках у нас столько отличного футбола. Смотрите, два полуфинала Лиги чемпионов, дерби «Спартака» с «Динамо», полуфиналы Лиги Европы, а перед ними – игра ЦСКА с «Зенитом». Вау.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
02 мая 2024, четверг. 19:15 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет первый финал Пути РПЛ в Кубке России. Второй, что логично, пройдёт в Санкт-Петербурге. Победитель по итогам двух матчей выйдет в главный финал.

У ЦСКА и «Зенита» дела в чемпионате сейчас так себе. Команда Федотова набрала лишь два очка в последних четырёх матчах, уступив «Ахмату» и «Балтике». А главный претендент на титул РПЛ не просто проиграл подряд «Рубину» и «Динамо», но даже и забить не смог. Так что никаких фаворитов сегодня нет: Кубок, как говорил перед матчем и Сергей Семак, это отдельный турнир.

Следить за матчем и за всем, что происходит вокруг него, мы предлагаем в нашем онлайне. Подключайтесь и не уходите – будет жарко, как на улице в Москве.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android