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Расписание спортивных матчей 2 мая 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи четверга: ЦСКА — «Зенит», «Марсель» — «Аталанта», игра «России 25» и баскетбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 2 мая 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии
Спорт 2 мая: как завершится кубковая игра топ-клубов РПЛ, поможет ли Миранчук команде в Лиге Европы и сумеет ли «Уралмаш» выбить «Зенит»?

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Время в материале указано по Москве.

🏀 2:30: «Бостон Селтикс» — «Майами Хит», плей-офф НБА, первый раунд, пятый матч

НБА - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
02 мая 2024, четверг. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Майами Хит
Майами
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «кельты» выйдут во второй раунд плей-офф?

«Майами Хит» на данный момент удалось забрать лишь одну победу в серии первого раунда плей-офф НБА с «Бостон Селтикс». «Кельты» по ходу четвёртой игры потеряли Кристапса Порзингиса, который получил травму. Но даже без основного центрового сумели сломить сопротивление клуба из Флориды. Для подопечных Джо Маззуллы противостояние с «Хит» является принципиальным, так как именно банда Эрика Споэльстры выбила «кельтов» по ходу прошлого розыгрыша плей-офф. На этот раз команда из Массачусетса может поквитаться с «огненными» и выйти во второй раунд.

У «Бостона» сломались сразу две звезды?
«Бостон» без особых проблем разделался с «Майами», но какой ценой?
«Бостон» без особых проблем разделался с «Майами», но какой ценой?

🏒 2:30: «Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс, плей-офф НХЛ, первый раунд, пятый матч

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 5-й матч
02 мая 2024, четверг. 02:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжатся ли победы гостей в серии «Даллас» — «Вегас»?

Серия между лучшей командой регулярного чемпионата на Западе и действующим чемпионом развивается крайне интересно. «Вегас» забрал два первых матча в гостях, но затем «Даллас» дал симметричный ответ и на выезде сравнял счёт в серии. Пока что это единственное противостояние в конференции, где точно будет шесть матчей. А продолжится ли тенденция с победами исключительно гостей или же «Даллас» всё же заставит работать преимущество своей площадки?

Рассказываем, как прошёл пятый матч серии:
Невероятный гол россиянина в плей-офф НХЛ! Дадонов пульнул шайбу прямо в шлем вратарю
Невероятный гол россиянина в плей-офф НХЛ! Дадонов пульнул шайбу прямо в шлем вратарю

🏀 5:00: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс», плей-офф НБА, первый раунд, пятый матч

НБА - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
02 мая 2024, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто поведёт в серии?

Лука Дончич на пару с Кайри Ирвингом лучше играют, когда один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард не появляется на паркете. «Даллас Маверикс» победил в двух играх серии в тот момент, когда Терминатор присутствовал в игре, а проиграл, когда отсутствовал. На этот раз Леонард точно не сыграет в пятом матче. Получается, судьба этой встречи уже предопределена и «Даллас» выиграет? Не всё так просто… Джеймс Харден вместе с Полом Джорджем в четвёртой игре действовали просто великолепно и добыли непростую выездную победу. Новое противостояние обещает быть очень интересным, не пропустите!

Детальный разбор четвёртой игры серии:
Джордж и Харден нанесли ответный удар. «Клипперс» — «Даллас» — лучшая серия плей-офф НБА
Джордж и Харден нанесли ответный удар. «Клипперс» — «Даллас» — лучшая серия плей-офф НБА

🏒 5:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз», плей-офф НХЛ, первый раунд, пятый матч

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 5-й матч
02 мая 2024, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: закроет ли «Эдмонтон» серию?

«Лос-Анджелес» доминировал в четвёртом матче с «Эдмонтоном», но не смог забить ни одного гола, и результат определила единственная шайба Эвана Бушара при участии лучшего бомбардира нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли Коннора Макдэвида. В предыдущие два года «короли» неизменно вылетали от «нефтяников» в первом раунде плей-офф, сейчас они тоже стоят на грани вылета. Закроет ли «Эдмонтон» серию или «Лос-Анджелес» вернёт её домой на шестой матч?

Всё о том, кто с кем может сыграть во втором раунде:
Панарин в ожидании разборки с Кузнецовым! Все расклады в плей-офф НХЛ
Панарин в ожидании разборки с Кузнецовым! Все расклады в плей-офф НХЛ

🏒 17:30: Казахстан — «Россия 25», Qazaqstan Hockey Open

💬 Матч с текстовой трансляцией

1XBET Qazaqstan Hockey Open . Qazaqstan Hockey Open
02 мая 2024, четверг. 17:30 МСК
Казахстан
Не начался
Россия 25
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как завершится первый матч Большого тура «России 25»?

Сборная «Россия 25» после сборов в Новогорске начинает свой Большой майский тур, первая остановка – Астана. В прошлом году команда под руководством Романа Ротенберга одержала здесь победу над Казахстаном со счётом 3:0. В этом году наши ребята тоже едут только за победой, хотя и ожидают крайне непростой игры.

Что сказал главный тренер перед началом Большого тура:
«Завтра закончится СВО — послезавтра Россия вернётся». Интервью с Романом Ротенбергом
«Завтра закончится СВО — послезавтра Россия вернётся». Интервью с Романом Ротенбергом

⚽️ 19:15: ЦСКА — «Зенит», Кубок России, этап 2. Финал (Путь РПЛ), первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
02 мая 2024, четверг. 19:15 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как завершится кубковая игра топ-клубов РПЛ?

Битва грандов российского футбола, и этим всё сказано. Правда, в последнее время и у тех, и других появились проблемы. ЦСКА после рестарта демонстрирует не лучшие результаты и уже скатился на восьмое место в РПЛ. «Зенит», в свою очередь, проиграл два матча подряд (редкий случай) и теперь опережает «Краснодар» только по дополнительным показателям. Кубковый матч — отличная возможность хотя бы частично реабилитироваться за предыдущие неудачи. Впрочем, это первая игра финала Пути РПЛ, ответная пройдёт через две недели в Санкт-Петербурге.

Колонка на тему продления контракта с Семаком:
«Зенит» правильно продлевает Семака. Решение приняли в самый нужный момент
«Зенит» правильно продлевает Семака. Решение приняли в самый нужный момент

⚽️ 19:15: «Ростов» — «Балтика», Кубок России, этап 2, 1/2 финала (Путь регионов)

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
02 мая 2024, четверг. 19:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: остановит ли «Балтика» команду Карпина?

«Ростов» приятно удивляет в весенней части сезона. Да, было оглушительное поражение в матче со «Спартаком» (1:5), но в остальном команда Валерия Карпина впечатляет. «Ростов» уже поднялся на седьмое место в таблице РПЛ, опередив ЦСКА. «Балтика» также неплохо смотрится в последнее время, благодаря чему уже покинула зону прямого вылета. А в минувшем туре РПЛ она прибила дома ЦСКА (3:1). «Ростов» и «Балтика» сыграют по традиционной кубковой системе — проигравшая команда покинет турнир.

«Ростов» победил в предыдущем туре РПЛ, несмотря на ошибку вратаря:
Вратарь «Ростова» снова начудил. А затем команда Карпина включила «Байер»!
Видео
Вратарь «Ростова» снова начудил. А затем команда Карпина включила «Байер»!

🏀 19:30: «Зенит» — «Уралмаш», плей-офф ЕЛ, 1/4 финала, пятый матч

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
02 мая 2024, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто пройдёт в полуфинал плей-офф и встретится с ЦСКА?

После двух уверенных домашних побед «Зенит» рассчитывал закрыть вопросы по выходу в следующий этап плей-офф Единой лиги ВТБ как можно быстрее. Однако у «Уралмаша» на этот счёт были свои планы. Клуб из Екатеринбурга с одинаковым счётом дважды обыграл сине-бело-голубых – 72:69. Настало время решающего матча, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Каждой команде некуда отступать, поэтому все будут биться до последнего. Кто же в итоге окажется сильнее?

Остросюжетный матч плей-офф Единой лиги:
Невероятный «Уралмаш» и Уиттакер. «Зениту» предстоит сыграть матч жизни и смерти
Невероятный «Уралмаш» и Уиттакер. «Зениту» предстоит сыграть матч жизни и смерти

🎾 21:00*: Даниил Медведев (Россия, 3) — Иржи Легечка (Чехия, 30), Мадрид, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Мадрид (м). 1/4 финала
02 мая 2024, четверг. 21:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Иржи Легечка
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

Интрига: доберётся ли Медведев до полуфинала?

Даниил Медведев продолжает бить личные рекорды в Мадриде. После победы в четвёртом круге над Александром Бубликом россиянин теперь добирался до 1/4 финала на всех девяти «Мастерсах». Следующим соперником россиянина будет чех Иржи Легечка, выбивший из сетки Рафаэля Надаля. Ранее Даниил и Иржи играли лишь однажды — на Уимблдоне-2023 сильнее оказался Медведев. Победитель нового матча сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом, который прошёл в полуфинал без борьбы после снятия Янника Синнера.

Даниил бьёт рекорды в Мадриде:
Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Мадрида! Рублёв тоже победил — за час
Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Мадрида! Рублёв тоже победил — за час

⚽️ 21:30: «Челси» — «Тоттенхэм Хотспур», АПЛ, 26-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия - Премьер-лига . 26-й тур
02 мая 2024, четверг. 21:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: пришёл ли «Тоттенхэм» в себя после двух поражений?

«Тоттенхэм» рискует пролететь мимо Лиги чемпионов. Да, у лондонского клуба есть два матча в запасе в сравнении с «Астон Виллой» (четвёртая команда АПЛ), но отставание уже составляет семь очков. В двух предыдущих матчах чемпионата «Тоттенхэм» не набрал ни одного очка. Сначала влетел в гостях «Ньюкаслу» (0:4), а потом уступил дома «Арсеналу» (2:3). «Челси» в двух предыдущих встречах АПЛ набрал всего одно очко. Сначала команда с треском проиграла в дерби «Арсеналу» (0:5), а потом ушла от поражения в игре с «Астон Виллой» (2:2). Команда Маурисио Почеттино рискует пролететь мимо еврокубков, а сам тренер может остаться без работы.

До камбэка не хватило совсем чуть-чуть:
«Тоттенхэм» и «Арсенал» выдали удивительный матч. Первый тайм войдёт в историю АПЛ
«Тоттенхэм» и «Арсенал» выдали удивительный матч. Первый тайм войдёт в историю АПЛ

⚽️ 22:00: «Рома» — «Байер», Лига Европы, 1/2 финала, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
02 мая 2024, четверг. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Байер» не проиграет и на этот раз?

Феноменальный, удивительный, стабильный — все эти эпитеты можно применить к «Байеру» образца нынешнего сезона. Команда Хаби Алонсо уже взяла золото чемпионата Германии, но продолжает охоту за победой в других турнирах. Лига Европы — один из них. «Рома», в свою очередь, улучшила качество игры после прихода Даниэля Де России на пост главного тренера. Итальянская команда ещё не обеспечила себе место в ЛЧ через чемпионат, так что ЛЕ — ещё одна возможность получить путёвку в главный клубный турнир Европы. «Байер» всё ещё ни разу не уступил в нынешнем сезоне. Обыграет ли его «Рома»?

Удивительная статистика:
Посчитали все голы «Байера» в концовках. Статистика просто невероятная
Посчитали все голы «Байера» в концовках. Статистика просто невероятная

⚽️ 22:00: «Марсель» — «Аталанта», Лига Европы, 1/2 финала, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
02 мая 2024, четверг. 22:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Не начался
Аталанта
Бергамо, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько времени получит Миранчук?

«Аталанта» добралась до полуфинала Лиги Европы, попутно высадив «Ливерпуль» (3:0, 0:1). Плюс она дошла до финала Кубка Италии, так что команда Джан Пьеро Гасперини претендует сразу на два трофея. Для «Марселя» Лига Европы — последний шанс скрасить в целом неудачный сезон. Ранее он прошёл «Вильярреал» и «Бенфику», а теперь рассчитывает выбить из турнира ещё одну команду из топ-чемпионата. Справится ли команда Алексея Миранчука с провансальцами?

Миранчук неплохо показал себя в предыдущем матче:
Миранчук был одним из лучших. «Аталанта» уверенно приблизила себя к Лиге чемпионов
Миранчук был одним из лучших. «Аталанта» уверенно приблизила себя к Лиге чемпионов

⚽️ 22:00: «Астон Вилла» — «Олимпиакос», Лига конференций, 1/2 финала, первый матч

Лига конференций . 1/2 финала. 1-й матч
02 мая 2024, четверг. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Эмери приблизится к финалу ещё одного еврокубка?

Унаи Эмери — специалист по победам в Лиге Европы, но теперь у него есть возможность добиться успеха в Лиге конференций. Его команда уже пробилась в полуфинал, хотя на предыдущей стадии пришлось очень тяжело. «Лилль» оказал сопернику достойное сопротивление и уступил только в серии пенальти. «Олимпиакос», кстати, тоже прошёл в полуфинал благодаря тому, что лучше исполнил 11-метровые (пострадал «Фенербахче»). На чьей стороне теперь будет успех?

«Астон Вилла» ищет ещё варианты для укрепления состава:
«Астон Вилла» заинтересована в подписании Жюля Кунде – Фабрицио Романо

⚽️ 22:00: «Фиорентина» — «Брюгге», Лига конференций, 1/2 финала, первый матч

Лига конференций . 1/2 финала. 1-й матч
02 мая 2024, четверг. 22:00 МСК
Фиорентина
Флоренция, Италия
Не начался
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кому достанется победа в первом матче 1/2 финала?

Год назад «Фиорентина» остановилась в шаге от победы в Лиге конференций. Сейчас итальянская команда близка к повторному выходу в финал. Для этого осталось пройти «Брюгге», который ещё в прошлом сезоне играл в плей-офф Лиги чемпионов. На предыдущей стадии ЛК бельгийский клуб спокойно прошёл ПАОК Магомеда Оздоева — 3:0 по сумме двух встреч. А «Фиорентина» дожала чешскую «Викторию» (0:0, 2:0). А как будет на этот раз?

У «Фиорентины» не получилось выйти в финал Кубка Италии:
Миранчук — в шаге от трофея! Его одноклубник оформил шедевральный гол в полуфинале Кубка
Видео
Миранчук — в шаге от трофея! Его одноклубник оформил шедевральный гол в полуфинале Кубка
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