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Динамо — Спартак — 0:2, выступление спортивного директора Амарала: Абаскаль, Слишкович, новый тренер, Карпин, Черчесов

«Карпина и Черчесова в «Спартаке» не будет». Спортивный директор Амарал заговорил
Кирилл Закатченко Илья Никульников
,
Томаш Амарал
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Об Абаскале, Промесе, контракте Джикии, Слишковиче и других важных темах.

Пока в Европе всё внимание приковано к полуфиналу Лиги чемпионов, в России инфополе завоевал «Спартак». Команда продолжила идти по пути преображения после отставки Гильермо Абаскаля и теперь выбила из Кубка «Динамо», причём достаточно уверенно. После матча к журналистам вышел спортивный директор клуба Томаш Амарал. Португалец пришёл в «Спартак» ещё зимой, но до сих пор предпочитал молчать. А тут ответил на все ключевые вопросы.

Как «Спартак» расправился с «Динамо»:
«Спартак» — машина при Слишковиче! Босниец убрал «Динамо» и ведёт команду к трофею
«Спартак» — машина при Слишковиче! Босниец убрал «Динамо» и ведёт команду к трофею

Об Абаскале

— Почему тянули с отставкой Абаскаля?
— Я не считаю, что мы тянули. Мы приняли её тогда, когда стоило принять. Гильермо — хороший тренер. Было сложно принимать это решение. Сейчас мы работаем со Слишковичем.

— Правда, что Гильермо попросился уйти сам?
— Да, это правда.

Гильермо Абаскаль

Гильермо Абаскаль

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Об Эшуорте

— Какая причина ухода Эшуорта?
— Прежде всего, Пол настоящий джентльмен. Непросто, когда приходит новый директор. Ситуация была непростая. Все вместе принимали решение.

— Что он делал всё это время в «Спартаке»?
— То, что было до моего прихода, — комментировать не могу. Когда я пришёл, он помогал мне с адаптацией.

Пол Эшуорт

Пол Эшуорт

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О Слишковиче

— Какая ответственность со Слишковичем? Попадёт в топ-3 и выиграет Кубок — останется?
— Такого рода договорённостей нет. Договорённость такая, что он будет помогать команде до конца сезона. Раскрою один момент: Владимир продолжит работать в «Спартаке» — неважно, в какой роли.

— Сейчас команда играет так, как бы вы хотели?
— У нас много матчей, где мы играли в атаку. Сегодня же играли на результат. Видели все, что Слишковичу нравится атакующий футбол.

— Рассматриваете ли вы Слишковича как будущего тренера?
— Конечно, мы рассматриваем Слишковича как тренера. Мы рассматриваем его как тренера для подготовки к следующему матчу. Что касается его будущего, процесс происходит как в скаутинге. У нас есть шорт-лист, и Владимир там есть.

Мы рассказывали подробности о Слишковиче:
«За Слишковича не будут биться, как за Карреру». Кто теперь тренирует «Спартак»
«За Слишковича не будут биться, как за Карреру». Кто теперь тренирует «Спартак»

О Джикии

— Что с контрактом Джикии?
— Джикия — настоящий профессионал. Он много работает, сейчас восстанавливается от небольшого повреждения. Его контракт, как и с любым игроком, будет рассматриваться в конце сезона.

Георгий Джикия

Георгий Джикия

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О новом тренере

— Есть ли в списке кандидатов Черчесов?
— Нет, в нашем списке тренеров нет фамилии Черчесова. Это моё решение, что его нет в списке.

— Янсен?
— Он выпал из списка.

— Почему?
— Его в списке нет, всё.

Напоминаем, кто такой Янсен:
Что за тренера выбрал «Спартак». Один большой клуб к 51 году и 0 титулов Что за тренера выбрал «Спартак». Один большой клуб к 51 году и 0 титулов
Как играет потенциальный новый тренер «Спартака» Как играет потенциальный новый тренер «Спартака»

— Карпин в списке?
— Нет.

— Рассматривает ли клуб российских тренеров?
— Что касается российских специалистов, мы будем основываться в выборе тренера не на паспорте, а на тех качествах, которые у него есть.

— Вы готовы взять на себя ответственность за выбор тренера?
— Я готов работать. Если бы это было не так, то меня не было бы здесь с вами. Это моя ответственность. Тренера буду выбирать я.

О Промесе

— Какие условия разрыва контракта с Промесом?
— Здесь я не могу давать комментарии, потому что это дело юристов. Квинси заменить невозможно. Мы хорошо подготовлены по рынку, у нас отличный департамент. Мы в этом плане подготовлены хорошо.

Квинси Промес

Квинси Промес

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О создании чемпионской команды

— Сколько месяцев или лет нужно, чтобы достичь чемпионства?
— Бывают случаи, когда титулы выигрываются без системы. Хочу через 10 лет посмотреть назад и понять, что клуб работает.

Судьба тех, кто выиграл последний трофей для «Спартака»:
Где сейчас участники финала Кубка России — 2022, ушедшие из «Спартака» и «Динамо»
Где сейчас участники финала Кубка России — 2022, ушедшие из «Спартака» и «Динамо»

О своей работе

— Какие у вас были мотивы для приезда в Россию?
— Я люблю вызовы. Это был для меня большой вызов. Деньги для меня были ни при чём. Если бы я хотел заработать, остался бы в Португалии.

— Чего ждать от вашей работы?
— Естественно, никакой «Бенфики-2» ожидать не стоит. «Спартак» — это тоже большой клуб. Мы хотим сделать систему. Да, это звучит очень просто. Но все в эту работу вовлечены.

— Почему вы решили общаться с журналистами?
— Я приехал работать в большой клуб. Я это понимаю. Предпочитаю больше работать, нежели говорить.

Томаш Амарал

Томаш Амарал

Фото: spartak.com

О Мозесе и Зиньковском

— Что с Мозесом?
— Мы будем рассматривать вопрос будущего Мозеса по окончании сезона. Сейчас мы готовимся и сконцентрированы на матче с «Пари НН».

— Рассчитывает ли «Спартак» на Зиньковского?
— Мы рассчитываем на Антона Зиньковского. Это однозначно.

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