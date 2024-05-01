«Карпина и Черчесова в «Спартаке» не будет». Спортивный директор Амарал заговорил

Пока в Европе всё внимание приковано к полуфиналу Лиги чемпионов, в России инфополе завоевал «Спартак». Команда продолжила идти по пути преображения после отставки Гильермо Абаскаля и теперь выбила из Кубка «Динамо», причём достаточно уверенно. После матча к журналистам вышел спортивный директор клуба Томаш Амарал. Португалец пришёл в «Спартак» ещё зимой, но до сих пор предпочитал молчать. А тут ответил на все ключевые вопросы.
Об Абаскале
— Почему тянули с отставкой Абаскаля?
— Я не считаю, что мы тянули. Мы приняли её тогда, когда стоило принять. Гильермо — хороший тренер. Было сложно принимать это решение. Сейчас мы работаем со Слишковичем.
— Правда, что Гильермо попросился уйти сам?
— Да, это правда.
Гильермо Абаскаль
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Об Эшуорте
— Какая причина ухода Эшуорта?
— Прежде всего, Пол настоящий джентльмен. Непросто, когда приходит новый директор. Ситуация была непростая. Все вместе принимали решение.
— Что он делал всё это время в «Спартаке»?
— То, что было до моего прихода, — комментировать не могу. Когда я пришёл, он помогал мне с адаптацией.
Пол Эшуорт
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
О Слишковиче
— Какая ответственность со Слишковичем? Попадёт в топ-3 и выиграет Кубок — останется?
— Такого рода договорённостей нет. Договорённость такая, что он будет помогать команде до конца сезона. Раскрою один момент: Владимир продолжит работать в «Спартаке» — неважно, в какой роли.
— Сейчас команда играет так, как бы вы хотели?
— У нас много матчей, где мы играли в атаку. Сегодня же играли на результат. Видели все, что Слишковичу нравится атакующий футбол.
— Рассматриваете ли вы Слишковича как будущего тренера?
— Конечно, мы рассматриваем Слишковича как тренера. Мы рассматриваем его как тренера для подготовки к следующему матчу. Что касается его будущего, процесс происходит как в скаутинге. У нас есть шорт-лист, и Владимир там есть.
О Джикии
— Что с контрактом Джикии?
— Джикия — настоящий профессионал. Он много работает, сейчас восстанавливается от небольшого повреждения. Его контракт, как и с любым игроком, будет рассматриваться в конце сезона.
Георгий Джикия
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
О новом тренере
— Есть ли в списке кандидатов Черчесов?
— Нет, в нашем списке тренеров нет фамилии Черчесова. Это моё решение, что его нет в списке.
— Янсен?
— Он выпал из списка.
— Почему?
— Его в списке нет, всё.
— Карпин в списке?
— Нет.
— Рассматривает ли клуб российских тренеров?
— Что касается российских специалистов, мы будем основываться в выборе тренера не на паспорте, а на тех качествах, которые у него есть.
— Вы готовы взять на себя ответственность за выбор тренера?
— Я готов работать. Если бы это было не так, то меня не было бы здесь с вами. Это моя ответственность. Тренера буду выбирать я.
О Промесе
— Какие условия разрыва контракта с Промесом?
— Здесь я не могу давать комментарии, потому что это дело юристов. Квинси заменить невозможно. Мы хорошо подготовлены по рынку, у нас отличный департамент. Мы в этом плане подготовлены хорошо.
Квинси Промес
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
О создании чемпионской команды
— Сколько месяцев или лет нужно, чтобы достичь чемпионства?
— Бывают случаи, когда титулы выигрываются без системы. Хочу через 10 лет посмотреть назад и понять, что клуб работает.
О своей работе
— Какие у вас были мотивы для приезда в Россию?
— Я люблю вызовы. Это был для меня большой вызов. Деньги для меня были ни при чём. Если бы я хотел заработать, остался бы в Португалии.
— Чего ждать от вашей работы?
— Естественно, никакой «Бенфики-2» ожидать не стоит. «Спартак» — это тоже большой клуб. Мы хотим сделать систему. Да, это звучит очень просто. Но все в эту работу вовлечены.
— Почему вы решили общаться с журналистами?
— Я приехал работать в большой клуб. Я это понимаю. Предпочитаю больше работать, нежели говорить.
Томаш Амарал
Фото: spartak.com
О Мозесе и Зиньковском
— Что с Мозесом?
— Мы будем рассматривать вопрос будущего Мозеса по окончании сезона. Сейчас мы готовимся и сконцентрированы на матче с «Пари НН».
— Рассчитывает ли «Спартак» на Зиньковского?
— Мы рассчитываем на Антона Зиньковского. Это однозначно.