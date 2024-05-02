«Четыре года назад всё это было немыслимо». Неожиданный герой Дортмунда в Лиге чемпионов

На 90+1-й минуте Никлас Фюллькруг увидел свой номер на табло у резервного судьи. Лёгкой трусцой он побрёл меняться, посмотрел на трибуну и улыбнулся. Камеры выхватили этот момент. Человека, который забил единственный гол в полуфинале ЛЧ, вряд ли возьмут сниматься в большое кино. Ведь у 31-летнего мужчины выделяющаяся щель между зубами. Собственно, отсюда и прозвище — «Щель». Так его прозвали ещё много лет назад, но Никлас не обижается. Относится к этому с иронией. Якобы главное, что его любит жена. А они с ней давно вместе.

Современного футболиста сложно представить в таком образе. Обычно там с юных лет ровные зубы и идеальные волосы. Всё-таки они зарабатывают деньги не только контрактами с клубами, но и своим лицом. Ещё в 2019 году Никлас вряд ли об этом задумывался. Ему было 26, но вместо перехода в мёнхенгладбахскую «Боруссию» он свалился в «Вердер». Всё из-за травм. Он был действительно хорош, но очень нестабилен. И плюс слишком много лечился. Трансфер такого футболиста — точно не лучшая инвестиция. А для аутсайдера — самое то.

В первом же сезоне с «Вердером» — повреждение крестообразных связок. Потом пандемия. С учётом всех этих факторов казалось, что карьеру в принципе можно завершать. Он лечился, долго лечился, но потом — снова проблемы со здоровьем. По сути, Фюллькруг вернулся только в сезоне-2021/2022 — зато так, что напомнил о себе всем одновременно. Никлас сам не раз признавался — в какой-то момент ему казалось, что все о нём забыли. И только близкие верили, что он ещё сможет реализовать потенциал.

Фюллькруг в составе «Вердера» Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

С осени 2021-го по весну 2022-го он настрелял 19 голов в Первой Бундеслиге. Вышел с «Вердером» в элитный дивизион, где сделал 10 мячей к 15-му туру. А после — включилось лобби. Удивительно, как в Германии любят таких эффективных таргетменов. Неважно, какой у тебя бэкграунд и сколько тебе лет — если ты вдруг стал выделяться на фоне общей массы, тебя сразу продвигают в сборную.

Все понимали: Флику был нужен подобный нападающий. Но брать его на чемпионат мира после неплохих 15 матчей за «Вердер» — как-то странно. И тут началось давление. Маттеус, Швайнштайгер и даже Кроос — все они выступили за приглашение Никласа в команду. Опрос запустило даже издание Kicker: большинство — «за». Ведь парня сравнивали с Клозе и Гомесом. Флик сдался, Германия провалилась, но сам тренер вряд ли пожалел о своём решении. Ведь именно гол Фюллькруга продлил агонию сборной в Катаре.

Фюллькруг на ЧМ-2022 Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

А дальше футболист сделал важнейший выбор в жизни. Тебе уже 30, за твоей спиной только один полноценный сезон в Бундеслиге, и тут «Боруссия». Его не звали первой опцией — ей был Аллер. Где сейчас он? Правильно, на скамейке.

А Фюллькруг — главный нападающий команды в Бундеслиге и Лиге чемпионов. Да, он не устанавливает рекорды, но почти всегда полезен. И главное — забивает важные мячи. Как «Ньюкаслу» в группе, «Атлетико» — в четвертьфинале. Или теперь «ПСЖ» в полуфинале.

Никлас Фюллькруг нападающий «Боруссии» Дортмунд «Спокойно отношусь к уровню внимания, который сейчас у меня есть. Я действительно прогрессирую. И четыре года назад всё это было немыслимо. Прозвучит странно, но я всегда был уверен, что смогу играть на таком уровне. Да, мне пришлось столкнуться со многими препятствиями в своей карьере. Было трудно доказать, что на меня можно положиться. Что я могу быть стабильным. Теперь же все это видят».

И, конечно, он мечтает о финале. Хочет выйти на стадион «Уэмбли», улыбнуться, чтобы потом все снова обсуждали его зубы. Первый шаг для прохода в лондонский финал «Боруссия» сделала. Теперь надо не провалиться в ответной встрече в Париже.