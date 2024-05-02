«Раньше в стране было много мазаных». Изнанка нашего футбола от воспитанника «Динамо»

Перед вами грустная и поучительная история бывшего футболиста Алексея Галкина. Он воспитывался в «Динамо» вместе с Антоном Шуниным и братьями Комбаровыми, но в силу определённых причин (о них ниже) не смог продолжить карьеру в команде. Ради осуществления мечты Галкин уехал в Кыргызстан, но дойти до РПЛ помешала тяжёлая травма.

Из интервью вы узнаете:

Каким был Шунин в юности и как Комбаровым помогали занятия карате

— Как ты попал в футбол?

— В первом классе к нам на просмотр в школу пришёл тренер Владимир Юрьевич Зотов. Его воспитанниками являются Артём Дзюба и Александр Довбня. Он взял на просмотр в «Нефтяник» из Капотни двух-трёх человек из класса и в том числе меня, как самого активного, чтобы «дурь свою куда-то применил».

— Кто-то из родственников был связан со спортом?

— Отец всё время был в спорте, тоже играл в футбол, прошёл через школу СДЮШОР «Локомотив», потом тренировался в дубле «Локомотива», но получил травму, из-за которой закончил карьеру. Соответственно, я пошёл по его стопам. Родной брат начинал в футболе, но из-за травмы ушёл в плаванье, а потом закончил и занялся учёбой. Поэтому отец всё время говорил: «Один сын умный, а второй — футболист».

— Кто-то из вашего «Нефтяника» достиг серьёзного уровня?

— Когда нам было по 10-12 лет, ездили с «Нефтяником» в Молдавию, играли с «Шерифом». У нас тогда было два вратаря: я и Александр Довбня, который до сих пор играет в профессиональном футболе. Наверное, каждый из нас про себя думал, что у него есть шансы добиться чего-то в футболе. Это нормально, потому что мы все люди и хотим забраться высоко. Ну а тут уже как повезёт в жизни и как будут обстоять дела со связями — на этом многое построено. Когда я ещё играл с Довбней, он то выходил в основе, то сидел в запасе, то наигрывался в поле. В итоге Саша добился своего, нашёл правильный выход, вылез в люди и играет по сей день.

— Почему ты ушёл из ворот?

— Не нравилось. А потом я сломал руку, и пришлось переквалифицироваться в полевого игрока.

— Как угораздило?

— По детской шалости — слетел с качелей. Долго не шёл домой, не хотел признаваться ни в чём отцу, но друзья заволокли и сказали, что пора смотреть, что с рукой. Оказалось — перелом со смещением. Сделали операцию в Морозовской больнице. После этого отец начал натаскивать меня как полевого игрока.

— Как обстояло дело с финансами в команде?

— У нас было очень много сборов, когда отец помогал команде материально. Не у всех всё хорошо было с денюжкой, и я не могу сказать, что у нас всё было супер. Но деньги были, и отец вкладывался в «Нефтяник». Многие родители тоже, сколько могли, скидывались — на экипировку, сборы. Мы, например, ездили на автобусе в Испанию из России. Проезжали через всю Европу, дважды заезжали в Диснейленд. Как раз в Испании мы выиграли самый большой кубок. Если не ошибаюсь, он до сих пор стоит на базе «Смены».

Алексей Гaлкин Фото: Из личного архива футболиста

— Какие были эмоции от сборов в другой стране?

— Когда в первый раз летишь на сборы в другую страну, получаешь массу впечатлений. Узнаёшь что-то новое, встречаешь других игроков. У иностранцев совсем другой подход.

— В плане?

— У нас всё силовое и уклон на физуху, а у них всё закладывается в технику, физухи как таковой нет. Поэтому в основном по физике мы выигрывали матчи. У нас разные подходы к футболу. Им с детства кинули мяч, и они играют. У нас с детства заставляли играть в футбол пинками. Поэтому я считаю, что подход к тренировкам иногда нужно менять и обращать внимание на мировые практики.

— Что было после «Нефтяника»?

— Сначала перешёл в «Спартак-2», к Алексею Михайловичу Федосееву. Наверное, в этой команде я стал более заметным футболистом. Из «Спартака-2» перешёл в школу «Динамо» с ребятами 1987 года рождения. Тренером был Юрий Алексеевич Ментюков, достаточно известный специалист. Там и начиналась моя основная карьера. Тогда же в «Динамо» начала набираться команда моего возраста. Антон Шунин к тому времени уже был коренным динамовцем, одним из основных игроков команды.

— Каким он был в детстве?

— Антоха был спокойным адекватным парнем. Он может постоять за себя, но в какие-то движухи, как Комбаровы, не лез. Шунин — умный, хороший, прыгучий вратарь, но при этом мог пропустить лёгкий мяч — со всеми бывает. Думаю, Шунин спокойно мог заиграть в Европе. На тот момент у Антона не было лидерских качеств, но ими больше выделялся Димка Комбаров.

— Расскажи о Комбаровых.

— Комбаровы пришли в «Динамо» из «Спартака». Первое время братья были недовольны, как с ними там поступили. Тонкостей не знаю, но взаимоотношения не сложились. Но база у них спартаковская, техника и всё остальное — оттуда.

Комбаровы построили очень хорошую карьеру в «Динамо». Их отец имел связи и разбирался в футболе, всё делал для сыновей. Кирилл всегда тянулся за Димкой, ведь Дима левоногий, а Кирилл — правоногий. У Димки всегда было больше лидерства, и он был технически оснащён, так как левая нога — уникальная. Кирилл старался не отставать и шёл комплектом. Были плюс-минус на одном уровнем по стилистике и по игре. Но я считаю, Димка был чуть повыше уровнем. Их отец очень много их таскал, они были постоянно в игре. После нашей игры ехали бегать за мужиков, могли также съездить на лёгкую атлетику и заниматься ещё чем-то, поэтому на некоторых играх они были вялые. Но по крайней мере они добились своего.

Алексей Гaлкин (в центре) с товарищами по «Динамо» Фото: Из личного архива футболиста

— Были какие-то истории с Комбаровыми?

— Комбаровы занимались карате, поэтому умели постоять друг за друга и за команду. Был случай на сборах в Бронницах. Мы играли с командой на год старше. Во время матча родители местных футболистов начали орать на нас и обзывать — не нравилось, что мы побеждаем.

— И?

— Сначала между собой подрались родители. А уже потом мы зарубились команда на команду. У нас ещё вратарь был каратистом, не Шунин. И все стояли друг за друга. Нашего одного игрока пинали четверо соперников, и как раз таки наш вратарь влетел в эту толпу и уложил трёх. Братья Комбаровы тоже помогали, спина к спине, друг за друга. Чувствовался командный дух, никто не дрогнул, и все были вместе. А у бронницких пятки сверкали нормально. Именно в этом проявляется командный характер, когда мы друг за друга бьёмся против другой команды.

Уже потом эта деревенская команда «Бронницы» собрала полгорода, пришла к нам на базу на разборки, но их не пустила охрана. Мы собрали, кого смогли, и сами вышли к ним. Но тут приехала полиция, хорошо сработала охрана, и потасовки не случилось. Была ещё история, как мы ходили в город.

— И что произошло?

— Отбой — в 23:00, а уже было 0:30. Думали, что аккуратно зайдём и тренер нас не заметит. Крадёмся в темноте в свои номера, как вдруг слышим: «Ну что, бойцы, будем делать?» Включается свет — тренер сидит на диване.

— Наказал?

— На следующее утро нас рано подняли и сразу дали тест Купера. Потом — отжимания, планка, прыжки. После такой тренировки мы чуть живые были.

— Была ли ещё какая-то жесть во время матчей?

— Был случай, когда играли против «Динамо-3». Один нападающий постоянно наступал моим партнёрам на ноги, хамил — специально выводил из себя, чтобы получили карточки и удалили. Этот парень часто натыкался на меня. Я с Димой Комбаровым играл на одном фланге и сказал ему, чтобы он оставил нападающего мне и не возвращался. В один из моментов я его подловил и вместе с мячом вынес за бровку, не нарушив правил игры. Он травмировался, но не из-за меня, а потому что приземлился на какую-то железяку за полем. Его увезли на скорой помощи — вроде бы с переломом.

С этим же нападающим потом была ещё неприятная история. Он так же продолжал наступать на ноги. Я его предупредил: «Ещё раз наступишь — получишь». Естественно, он наступил, я его оттолкнул, можно сказать — в «душу» ударил. Он с криками упал, а меня удалили с поля.

Как работают связи в детском футболе

— Какие были эмоции от матчей со «Спартаком»?

— Со «Спартаком» всегда были принципиальные матчи. Спартачи считали себя особой кастой. Взять тех же Комбаровых, которые пришли в «Динамо» из «Спартака»: у них даже манера общения отличалась. Я всегда считал красно-белых людьми с короной на голове. Потому что в «Спартаке» было блатное место. «Динамо» в этом плане попроще. ЦСКА мне нравился тем, что все футболисты работящие, чисто рабочие лошадки.

— На юношеском уровне сталкивался с необъективным отношением тренера к разным игрокам?

— У нас много ребят были не шибко перспективных, но зато у родителей были нужные связи. Тогда без этого у нас никуда было. Родители помогали клубу, и их детям отдавался приоритет. Это внутренняя кухня, я думаю, что она присутствует везде. Если хочешь играть, то есть ещё всякие способы, чтобы получать игровые минуты. Все хотят зарабатывать, и все хотят чего-то стоить, получая хорошие деньги. Как-то один тренер сказал: «Футболисты — это те же самые проститутки, потому что их покупают и продают».

В то же время было много талантливых ребят без денег и связей, которые могли бы играть на хорошем уровне. В «Динамо» один парнишка мог приехать из ночного клуба полупьяный, выйти на поле, забить два гола и выиграть матч. Ты стараешься, занимаешься лёгкой атлетикой или нанимаешь тренера, чтобы развиваться. А он приезжает, покурил сигарету, его хватило на 35 минут, но он забил и принёс победу.

Алексей Гaлкин, Антон Шунин и один из братьев Комбаровых в «Динамо» Фото: Из личного архива футболиста

В «Динамо» был момент при переходе из школы в дубль. Мой отец считал: если ты достоин, то ты будешь играть. Нет — работай, тренируйся и доказывай. В какой-то момент из академии выбрали ребят в дубль «Динамо» — человек семь-восемь по 16-17 лет. Меня тоже включили. Но началось недобросовестное и непорядочное отношение тренера к выпускникам, в том числе ко мне. Не скажу, было ли это сделано в корыстных целях или нет.

— Как отреагировал отец?

— Он принципиально не влазил в такие дела, будучи уверенным, что можно заиграть за счёт таланта и труда.

— И ты ушёл из команды?

— Да, и я такой был не один. Нападающий Алексей Касаткин тоже перешёл в «Химки». У меня нет никакой предвзятости и плохих воспоминаний о «Динамо». Я хотел закончить именно эту академию, но в связи с тем, что не по спортивному принципу оказался в запасе, пришлось уйти.

— А Комбаровы перешли в дубль «Динамо»?

— Да, перешли. Я, конечно, свечку не держал, но те, кто пожелал попасть в дубль — попали. Однако я считаю, что они заслужили быть в дубле «Динамо». Мой отец тоже хотел, чтобы я играл, но ему дали понять, что тут такая практика.

— Была обида на «Динамо»?

— В тот момент была обида на «Динамо» только за то, что не дали шанс проявить себя. Дали бы шанс — может, потом я бы сам их отблагодарил. А в целом за четыре года в «Динамо» я получил много хорошей практики и опыта, были классные тренировки. Моё становление как футболиста происходило именно в «Динамо».

— Как обстояли дела в «Химках»?

— У нашего тренера Шуленина оба сына тоже играли за «Химки». Но в целом собралась хорошая команда. Мы поехали на чемпионат России в Волгоград и в 1/4 финала встретились с «Динамо» с Комбаровыми и Шуниным. Динамовцы перед игрой подначивали: «Химки» — это что за деревня?» В итоге Касаткин, с которым я перешёл из «Динамо», оформил хет-трик, причём один из мячей забил Шунину с центра поля за шиворот. Мы победили со счётом 3:1 и после матча уже им говорили: «Динамо» бежит?»

В полуфинале мы проиграли — там ребята были не старше нас, а скорее всего, мазаные, и ты это никак не докажешь. Ребятам больше повезло, и они оказались сильнее. У нас очень много мазаных в стране и, к сожалению, это раньше практиковалось. Человеку по паспорту 14 лет, а по факту — 16. Такое любят делать, чтобы попадать куда-то и играть. Но, может быть, сейчас всё поменялось.

Почему Галкину было стыдно ехать в «Локомотив»

— Что было после окончания школы «Химок»?

— Дубль. Там был футболист Ляпкин, капитан и защитник, выступал за сборную Казахстана. Он сильно меня натаскал как центрального защитника. Также у нас были общие тренировки с основой «Химок», это огромнейший опыт. Делились пополам и играли два по 15 минут. Но в дубле «Химок» я пробыл недолго.

— Почему?

— Благодаря связям отца, а именно Алексею Пискунову, меня отправили на просмотр в дубль «Локомотива». Тогда тренером команды был Ринат Билялетдинов. А в основе главным — Юрий Павлович Сёмин. В первом же матче на просмотре я выдал хорошую игру и забил гол. Дальше продолжал тренироваться и в какой-то момент получил несерьёзную травму. Мне сказали приехать в «Локомотив», так как я им понравился. А я ответил: «Смысл мне ехать, если у меня травма?» Позже осознал, что надо было ехать, быть при команде и использовать шанс. Получается, за меня договорились, а я не поехал. Было стыдно туда приезжать, потому что подставил людей. Возможно, это была ошибка с моей стороны. Если я понравился Билялетдинову, тренеру такого уровня, это о чём-то говорит. Сейчас уже, поумнев, считаю, что нужно было вернуться. Кто знает, как моя судьба могла бы сложиться. Можно сказать, что в этот момент я шёл по лезвию. С одной стороны — деньги и слава, а с другой — непонятно что. В итоге упал во вторую.

— Что делал после просмотра в «Локомотиве»?

— Переключился на учёбу в университете. МГТУ МАМИ — это ведущий автомобильный институт. В вузе была команда по футзалу, и я начал играть за неё. За два года в мини прилично натаскался технически. Уже тогда у меня был нормальный рост – 187 см, поэтому на меня рассчитывали как на столба.

Оттуда позвали в «КАМАЗ». Команда создавалась в Москве на базе клуба из Набережных Челнов. В футболе есть негласное правило — найти своего тренера. Именно здесь я встретил своего самого главного тренера в жизни, Сергея Александровича Дворянкова, который со временем стал самым близким другом и родственником моей семьи, ведь я — крёстный отец его дочери.

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— Как тебя занесло в Кыргызстан?

— Дворянкова пригласили в команду местной Премьер-лиги — «Дордой-Динамо». И он забрал с собой из КФК почти всю нашу команду. Получается, клуб «Динамо» преследовал меня всю жизнь.

Алексей Гaлкин в «Дордой-Динамо» Фото: Из личного архива футболиста

— Сложным оказался переезд?

— Мне всегда интересно было побывать в других местах, посмотреть на другую культуру, поэтому адаптация мне давалась легко. Другой момент — я был славянской внешности и выглядел как белая ворона. Бишкек ещё был более-менее обрусевшим городом, а остальные города — с большим колоритом местного коренного народа. На самом деле в Киргизии я получил колоссальный опыт. Я узнал много интересных людей, хотя встречались и очень сложные, хитрые люди. У них своеобразный менталитет, но ко всему потихоньку привыкаешь.

— Какой уровень футбола в Кыргызстане?

— В Кыргызстане всё выглядело по-другому. В чемпионате от силы пять нормальных команд. Уровень футбола — дай бог местами наша Первая лига, даже больше Вторая. Хорошо, если наберётся восемь команд и вы в три круга играете между собой.

— Платили нормально?

— Я туда переехал в 21 год и получил свой первый контракт. С премиями набегало до $ 1000 в месяц. По меркам Москвы — «смешная» зарплата. Но я ехал в Кыргызстан не ради денег. Мне нужно было через эту команду попробовать выбраться в Россию. Если ты хочешь играть в Премьер-Лиге, то тебя должны увидеть. Из Третьей лиги вылезти очень сложно.

— У тебя был агент?

— У Дворянкова был агент Александр Маньяков, который мог помочь в продвижении футболистов. Как раз они помогли Валерию Кичину стать футболистом. Кичин родился и всю жизнь жил в Кыргызстане. Валера — молодец, достойный парень, потому что всю жизнь пахал. 16-летним он часто приходил на наши матчи и смотрел, как мы играем. Уже потом и его потихоньку начали подключать к основе. Он ещё прилично поиграл в Кыргызстане, пока не уехал в Россию.

Алексей Гaлкин и Валерий Кичин Фото: Из личного архива Алексея Гaлкина

— Интересные истории в Кыргызстане были?

— В первый год в «Дордой-Динамо» Дворянков предложил мне сделать киргизское гражданство, чтобы я мог выступать за сборную.

— А ты?

— Отказался. В таком случае пришлось бы забыть о мечте про сборную России. Я верил, что такая возможность у меня будет, и как будто находился в шаге от этого. Если ребята, с которыми играл в «Динамо», смогли попасть в сборную, почему я не могу? Я же ничем не хуже. Естественно, в голове крутились мысли: «Какая Киргизия? Я хочу выступать за свою страну».

— А местного колорита насмотрелся?

— В «Дордой-Динамо» было много африканцев. Так как они специфической внешности для Киргизии, у них было много внимания со стороны местных жителей. Африканцы заливали им, что являются известными футболистами, называли разные громкие фамилии. И люди им верили, фотографировались и просили автографы!

Раз показали местным на меня: «Если хотите, сфотографируйтесь с Аршавиным». У меня тогда была своеобразная причёска и схожая внешность. Народ и этому поверил — замучили с фотографиями и автографами! Уже когда нормально заиграл, болельщики узнали мою настоящую фамилию.

— Каким был переломный момент в карьере?

— В 2008 году мы участвовали в Кубке Содружества в Санкт-Петербурге. В первом матче играли с латвийским «Вентспилсом». Этот клуб участвовал в Лиге чемпионов, а один их игрок стоил дороже всей нашей команды. Мы обидно проиграли — 0:1, пропустив второй мяч в самом конце игры. А я получил тяжёлую травму.

— Как это произошло?

— Я был в хороших кондициях, неплохо играл. На меня приехал смотреть агент Маньяков, чтобы продвигать дальше. На 85-й минуте матча на опытного нападающего «Вентспилса» пошла диагональная передача с середины поля в сторону углового. Я успел его догнать и накрыть, но в попытке выбить мяч получил перелом пятой плюсневой кости. После этого в СМИ написали, что я сломал пальчик — было обидно.

На самом деле это серьёзная травма. Ты не можешь опереться ни на что, потому что у тебя сломана кость, которая является твоей опорой. Это был самый обидный момент в моей жизни. В Первом диспансере на Курской врач спросил: «Играть будешь профессионально?» Я ответил: «Да». — «Значит делаем операцию и вставляем штифт». По сей день он у меня в ноге, хожу с титаном в кости.

Я не опускал руки, все мысли были о восстановлении. Но при этом временами захлёстывали эмоции, сильно расстраивался. Сначала думал, что травма несерьёзная, быстро восстановлюсь, но на деле только через полгода начал бегать. Потом начал играть, но в один момент случился рецидив травмы. Кость сломалась где-то на 30-40%. В первый раз перелом был на 70%.

Алексей Гaлкин после травмы Фото: Из личного архива футболиста

— А как агент отреагировал на твою травму?

— Спустя несколько лет я узнал, что в перерыве того злосчастного матча Маньяков сказал обо мне Дворянкову: «Мальчик хороший, я его забираю, и будем определяться. Есть три варианта: «Шинник» из РПЛ, а также «Черноморец» и «КАМАЗ», которые выступают в Первой лиге. Будем определяться, где интереснее по условиям, чтобы он не сидел в запасе и по подъёмным». А в итоге я ломаюсь…

— Тебе было без разницы, где играть в России?

— Главное было просто зацепиться за РПЛ, как Кичин. Валера теперь варится в этих лигах, постоянно играет. Ниже Первой лиги не упадёт, и то «Енисей» ещё может в РПЛ попасть. Валера себя хорошо ощущает и может спокойно тянуть уровень РПЛ. То же самое могло быть со мной, но вот так сложилось, не повезло. Мне изначально надо было, чтобы меня вытащили из Киргизии и дали поиграть за качественную команду. Конечно, в мечтах была и Европа.

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— Что было после рецидива травмы?

— Я опять выбыл на какое-то время, но восстановился и снова попал на Кубок Содружества. Этот же агент посмотрел на меня и сказал, что ещё нужно восстанавливаться и набирать форму. А мне уже 25 лет. Тяжело было находиться в Кыргызстане, условия были не очень. Плюс появилась будущая жена, уже хотелось больше зарабатывать, становиться футболистом более высокого уровня и играть поближе к дому.

Алексей Гaлкин с женой Фото: Из личного архива футболиста

— Почему не получилось?

— Руки стали опускаться после этих травм и слов агента. У меня была возможность продлить контракт с «Дордой-Динамо». Тренер считал меня самым перспективным в команде, постоянно говорил: «Восстанавливайся, приезжай, я тебя жду». Но я принял решение остаться в Москве.

— Это было ошибкой?

— Да, сейчас, я считаю, что это была ошибка. Нужно было остаться, терпеть, работать и попытаться вылезти оттуда. Потому что, когда ты вылазишь в России из Третьей лиги, то спрашивают: «Откуда парень? Из Третьей лиги? Пусть там и играет. Нам нужны профессионалы, а не парни из дворов». А когда привозят футболиста и говорят, что он по три раза выиграл чемпионат и Кубок Киргизии, то у тебя уже есть заслуги.

— Что делал после возвращения в Москву?

— Начал больше уделять время учёбе и параллельно бегал за «Звезду-Люберцы». Уровень был не очень, и я постепенно утратил к этому интерес. В любительских лигах иногда поигрывал, в мини, где-то за денежку, но официально о завершении карьеры не объявлял.

— Почему?

— В голове долгое время сидела мысль, что ещё поиграю. Она и сейчас есть. Здоровье позволяет, но возраст… Может быть, за год я сумею привести себя в порядок, если травм не будет. Но поиграть год-два во Второй лиге тоже уже не хочется. Я считаю, что либо ты играешь хорошо, либо никак. В целом жалеть не надо ни о чём. Как сложилось, так сложилось.

— После возвращения в Россию снова погрузился в учёбу?

— Во время восстановления в институте начальник факультета, который меня отчислил, предупредил декана, что не даст мне шанса получить диплом. Я забрал документы и поступил на второй или третий курс в Московский педагогический физкультурный институт. После его окончания переключился с футбола на фитнес.

— На что жил?

— Работал в кино художником по свету. Одноклассники предложили. По сути, сначала была работа: принеси-подай. Потом начал разбираться, как правильно ставить свет, как оттенять и остальное. Постепенно затянуло, да и заработок был хороший. Во время съёмок постоянно общался со знаменитостями: кто-то обычный человек, а кто-то — с короной на голове, все разные.

— А что насчёт фитнеса?

— Мой свидетель со свадьбы работал на заводе, но в какой-то момент решил уйти в фитнес. Я просто ходил к нему в зал, но мне эта тема понравилась. Сам себе принадлежишь, тот же спорт. Благодаря этому другу мне предложили там работу. Я отучился на инструктора и начал работать в этой сфере. С футболом не получилось, но всё равно жизнь связала со спортом.

— Почему в футбольные тренеры не пошёл?

— Я бы и сейчас пошёл работать футбольным тренером, но я неопытен в этом плане, и у меня нет конкретного образования. У меня высшее педагогическое спортивное образование, направление — физическая культура. Но это не тренер.

У того же Дворянкова большой опыт. Он настоящий гуру. Был директором школы «Буревестник», потом тренером, даже успел потренировать сборную Кыргызстана, ездил на стажировку в «Аякс». Я считаю, что этот человек достоин тренировать в РПЛ, в отличие от многих других специалистов. Но, к сожалению, тренеры и игроки бегают из одного клуба в другой по знакомствам.

— Можно же начать тренерскую карьеру с детско-юношеского футбола.

— Я бы хотел тренировать более профессионально и людей, которые понимают. Не сразу самый верх, готов начать во Второй лиге помощником или тренером по физподготовке. Это рутина, которую я ещё никогда не делал. Но это всё равно было бы интересно.

Таких историй, как моя, очень много. Главное не опускать руки, когда становится совсем тяжело, и заниматься любимым делом своей жизни и жить этим, для меня это спорт.