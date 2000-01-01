Заир-Эмери почти повторил рекорд Дракслера в ЛЧ
1 мая «ПСЖ» проиграл «Боруссии» (0:1) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. 18-летний полузащитник парижан Уоррен Заир-Эмери вышел в старте и стал вторым самым молодым игроком, кому это удавалось. Кто обошёл француза?
Немецкий вундеркинд
Рекордсмен по этому показателю — Юлиан Дракслер. Полузащитник «Шальке» вышел в старте ответного матча полуфинала Лиги чемпионов — 2010/2011 с «Манчестер Юнайтед» (1:4) в 17 лет и 226 дней.
Заир-Эмери — второй самый молодой футболист, сыгравший в старте полуфинала ЛЧ
Читайте также
«Реал» сыграет в финале ЛЧ? Об этом говорят цифры
Аналитики изменили прогноз на чемпионство «Зенита»
Немецкие лиги — самые посещаемые в Европе!
Молодёжка Узбекистана спела «Седую ночь». Видео
Топ-3 футболистов по решающим голам в Ла Лиге
Левандовски повторил рекорд 19-летней давности
Холанд примерил усы. Фото нового образа
Без голов и ассистов: 5 клубов, остановивших Месси
Маркиньос повторил крутой рекорд Верратти в Лиге 1
Клуб два дня плыл на военном корабле ради матча!
«Ноттингем» помог повторить Гвардиоле антирекорд
Аналитики обновили прогноз на чемпиона АПЛ
Видео чемпионского парада «Интера»
Топ-8 футболистов по зарплате в Саудовской Аравии
Больше Опенда в первом сезоне забивали лишь двое
Достижение, как у Кейна, есть лишь у трёх игроков