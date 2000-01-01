Заир-Эмери — второй самый молодой футболист, сыгравший в старте полуфинала ЛЧ

Заир-Эмери почти повторил рекорд Дракслера в ЛЧ

1 мая «ПСЖ» проиграл «Боруссии» (0:1) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. 18-летний полузащитник парижан Уоррен Заир-Эмери вышел в старте и стал вторым самым молодым игроком, кому это удавалось. Кто обошёл француза?