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Женская Лига чемпионов, Барселона — Лион в финале, обзор полуфиналов: Челси, ПСЖ: колонка Вероники Куропаткиной

«Челси» и «ПСЖ» — всё, «Барса» — прошла. Обзор 1/2 финала ЛЧ от футболистки сборной России
Вероника Куропаткина
Обзор 1/2 финала ЛЧ от футболистки сборной России
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Матчи женской Лиги чемпионов не прошли без сюрпризов, камбэков и разочарований. Колонка Вероники Куропаткиной.

Хорошее настроение в начале мая получили только две команды из четырёх, сыгравших в полуфиналах. Это «Барселона» и «Лион».

«Барселона» — «Челси» (0:1), 20 апреля

Лига Чемпионов (ж) . 1/2 финала. 1-й матч
20 апреля 2024, суббота. 14:30 МСК
Барселона (ж)
Барселона, Испания
Окончен
0 : 1
Челси (ж)
Англия
0:1 Cuthbert – 40'    

В матче «Барселона» — «Челси» случилось сразу две сенсации. До этой встречи команда из Каталонии не проигрывала дома в Лиге чемпионов с 2018 года, а также впервые за восемь лет не забила на своём поле. Впервые за восемь лет, вау! Как оказалось, даже у «Барсы Фемени» может случиться плохой день.

Эрин Катберт шикарно разобралась в штрафной, и «Челси» вышел вперёд уже в первом тайме. Сразу после перерыва каталонки могли отыграться и заработали пенальти, но благодаря VAR Стефани Фраппар приняла верное решение о его отмене. Несмотря на то что команды показывали интересный футбол, опасными моментами похвастаться не могли и только в концовке встречи обменялись 100-процентными шансами, но не реализовали их. Поэтому гол капитана «Челси», забитый в первом тайме, стал победным для гостей.

Эрин Катберт с Юханной Рюттинг-Канерюд (ЖФК «Челси»)

Эрин Катберт с Юханной Рюттинг-Канерюд (ЖФК «Челси»)

Фото: David Ramos/Getty Images

Челси — Барселона (0:2) 27 апреля

Лига Чемпионов (ж) . 1/2 финала. 2-й матч
27 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Челси (ж)
Англия
Окончен
0 : 2
Барселона (ж)
Барселона, Испания
0:1 Бонмати – 25'     0:2 Рольфё – 75'    
Удаления: Бьюкенен – 59' / нет

Нет смысла описывать ажиотаж вокруг ответного матча этих команд. Думаю, что солд-аут на «Стэмфорд Бридж» впервые в истории женского «Челси» сделает это за меня. «Барселона» с первых минут начала остро атаковать, и уже в середине первого тайма обладательница «Золотого мяча» Айтана Бонмати вывела каталонок вперёд. В футболе есть правило, ставшее уже клише: «не забиваешь ты – забивают тебе». В данном случае оно сработало немного иначе: на 57-й минуте Шеке Нюскен простила «Барселону» и попала в штангу после прострела с фланга. А на 59-й Кадиша Бьюкенен (защитница «Челси») получила вторую жёлтую карточку и оставила свою команду в меньшинстве. Конечно, говорить сидя на диване всегда легко, но эти два фола были явно неоправданными и смазали игру.

«Барселона» на опыте и преимуществе в одного игрока дожала соперника. Всё та же Айтана Бонмати заработала пенальти, а Фридолина Рольфё его реализовала. Итоговый счет – 0:2 в пользу «Барселоны». Это четвёртый подряд финал Лиги чемпионов для каталонской команды!

Айтана Бонмати, Фридолина Рольфе и Люси Бронз

Айтана Бонмати, Фридолина Рольфе и Люси Бронз

Фото: Naomi Baker/Getty Images

«Лион» — «ПСЖ» (3:2) 20 апреля

Лига Чемпионов (ж) . 1/2 финала. 1-й матч
20 апреля 2024, суббота. 20:00 МСК
Лион (ж)
Франция
Окончен
3 : 2
ПСЖ (ж)
Франция
0:1 Катото – 44'     0:2 Катото – 48'     1:2 Дьяни – 80'     2:2 Дюморне – 85'     3:2 Мажри – 86'    

В этом матче было всё, что нужно болельщику, – голы, камбэки и крутые тренерские решения. Встреча проходила с обоюдоострыми атаками, но и вратари действовали надёжно. Поэтому счёт был открыт только в конце первого тайма. Француженка Сэнди Балтимор, против которой я играла пять лет назад в товарищеском матче наших сборных, мастерски разобралась в штрафной и прострелила прямо на ногу своей партнёрше. До 70-й минуты «ПСЖ» контролировал игру, ведя в счете 2:0 – всё благодаря дублю нападающей Мари-Антуанетт Катото. И мог побеждать «Лион» в гостях.

Но потом на поле вышла Амель Мажри, и всё изменилось. Именно её появление на 75-й минуте перевернуло игру, и «Лион» сделал камбэчище всего за шесть минут. Амель же и забила победный гол. Хочется отметить, что французская футболистка пропустила Евро-2022 в Англии из-за беременности и не так давно вернулась на прежний уровень. Мощнейшая концовка встречи – счёт стал 3:2 в пользу хозяев. Всё-таки опыт и статистика: «Лион» выиграл 11 полуфиналов подряд после поражений в двух первых (2007/2008 и 2008/2009).

Футболистки «Лиона»

Футболистки «Лиона»

Фото: Tnani Badreddine/Getty Images

«ПСЖ» — «Лион» (1:2) 28 апреля

Лига Чемпионов (ж) . 1/2 финала. 2-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ПСЖ (ж)
Франция
Окончен
1 : 2
Лион (ж)
Франция
0:1 Баша – 3'     1:1 Chawinga – 41'     1:2 Дюморне – 81'    

Ответный матч начался без раскачки. «Лион» забил уже на третьей минуте, очень умно разыграв угловой. Отмечу, что игра была открытой и интересной, хотя одной из команд достаточно было ничьей. В конце первого тайма «ПСЖ» удалось сравнять счёт – забила Табита Чавинга, поэтому вторая половина встречи обещала быть интригующей. Парижанки старались сравнять, но опасных моментов не создавали. А вот у «Лиона» получилось провести шикарную комбинацию: после прострела с фланга героиня первого матча Амель Мажри в падении скинула мяч на Мельши Дюморне в центр штрафной, которой оставалось просто закатить в угол ворот. Этот гол на 80-й минуте убил «ПСЖ». Чувствовалось, что они понимают, что отыграться уже не получится. «Лион» закономерно вышел в финал.

Стадион «Сан-Мамес» в Бильбао

Стадион «Сан-Мамес» в Бильбао

Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Полуфинальные матчи получились захватывающими. Уверена, что все четыре команды не затерялись бы в нашей РПЛ. Двоякие чувства вызывает вылет «Челси», потому что это была их последняя Лига чемпионов под руководством Эммы Хейз. Уже с лета она будет тренировать национальную команду США. В трансляции после матча было видно, как сложно ей подобрать слова для своих футболисток.

Жаль, что так вышло – не только из-за её ухода, но и потому, что новым главным тренером «Челси» станет действующий коуч «Лиона» – Соня Бомпастор. Единственная женщина, которая выиграла Лигу чемпионов и как игрок, и как тренер. Было бы очень необычно посмотреть на этот финал. Но всё, что ни делается, – к лучшему, поэтому нет никаких сомнений, что матч «Барселона» – «Лион» за кубок будет безумно крутым. Эта пара уже встречалась в финале два года назад, и тогда сильнее оказались француженки (3:1). Посмотрим, как сложится встреча в этот раз, ведь «Барселона» будет играть в родной стране.

Финал пройдет 25 мая на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Я буду болеть за «Барселону» и отдельно за моего нового краша – футболистку «Лиона» Амель Мажри.

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