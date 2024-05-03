«Челси» и «ПСЖ» — всё, «Барса» — прошла. Обзор 1/2 финала ЛЧ от футболистки сборной России

Хорошее настроение в начале мая получили только две команды из четырёх, сыгравших в полуфиналах. Это «Барселона» и «Лион».

«Барселона» — «Челси» (0:1), 20 апреля

В матче «Барселона» — «Челси» случилось сразу две сенсации. До этой встречи команда из Каталонии не проигрывала дома в Лиге чемпионов с 2018 года, а также впервые за восемь лет не забила на своём поле. Впервые за восемь лет, вау! Как оказалось, даже у «Барсы Фемени» может случиться плохой день.

Эрин Катберт шикарно разобралась в штрафной, и «Челси» вышел вперёд уже в первом тайме. Сразу после перерыва каталонки могли отыграться и заработали пенальти, но благодаря VAR Стефани Фраппар приняла верное решение о его отмене. Несмотря на то что команды показывали интересный футбол, опасными моментами похвастаться не могли и только в концовке встречи обменялись 100-процентными шансами, но не реализовали их. Поэтому гол капитана «Челси», забитый в первом тайме, стал победным для гостей.

Эрин Катберт с Юханной Рюттинг-Канерюд (ЖФК «Челси») Фото: David Ramos/Getty Images

Челси — Барселона (0:2) 27 апреля

Нет смысла описывать ажиотаж вокруг ответного матча этих команд. Думаю, что солд-аут на «Стэмфорд Бридж» впервые в истории женского «Челси» сделает это за меня. «Барселона» с первых минут начала остро атаковать, и уже в середине первого тайма обладательница «Золотого мяча» Айтана Бонмати вывела каталонок вперёд. В футболе есть правило, ставшее уже клише: «не забиваешь ты – забивают тебе». В данном случае оно сработало немного иначе: на 57-й минуте Шеке Нюскен простила «Барселону» и попала в штангу после прострела с фланга. А на 59-й Кадиша Бьюкенен (защитница «Челси») получила вторую жёлтую карточку и оставила свою команду в меньшинстве. Конечно, говорить сидя на диване всегда легко, но эти два фола были явно неоправданными и смазали игру.

«Барселона» на опыте и преимуществе в одного игрока дожала соперника. Всё та же Айтана Бонмати заработала пенальти, а Фридолина Рольфё его реализовала. Итоговый счет – 0:2 в пользу «Барселоны». Это четвёртый подряд финал Лиги чемпионов для каталонской команды!

Айтана Бонмати, Фридолина Рольфе и Люси Бронз Фото: Naomi Baker/Getty Images

«Лион» — «ПСЖ» (3:2) 20 апреля

В этом матче было всё, что нужно болельщику, – голы, камбэки и крутые тренерские решения. Встреча проходила с обоюдоострыми атаками, но и вратари действовали надёжно. Поэтому счёт был открыт только в конце первого тайма. Француженка Сэнди Балтимор, против которой я играла пять лет назад в товарищеском матче наших сборных, мастерски разобралась в штрафной и прострелила прямо на ногу своей партнёрше. До 70-й минуты «ПСЖ» контролировал игру, ведя в счете 2:0 – всё благодаря дублю нападающей Мари-Антуанетт Катото. И мог побеждать «Лион» в гостях.

Но потом на поле вышла Амель Мажри, и всё изменилось. Именно её появление на 75-й минуте перевернуло игру, и «Лион» сделал камбэчище всего за шесть минут. Амель же и забила победный гол. Хочется отметить, что французская футболистка пропустила Евро-2022 в Англии из-за беременности и не так давно вернулась на прежний уровень. Мощнейшая концовка встречи – счёт стал 3:2 в пользу хозяев. Всё-таки опыт и статистика: «Лион» выиграл 11 полуфиналов подряд после поражений в двух первых (2007/2008 и 2008/2009).

Футболистки «Лиона» Фото: Tnani Badreddine/Getty Images

«ПСЖ» — «Лион» (1:2) 28 апреля

Ответный матч начался без раскачки. «Лион» забил уже на третьей минуте, очень умно разыграв угловой. Отмечу, что игра была открытой и интересной, хотя одной из команд достаточно было ничьей. В конце первого тайма «ПСЖ» удалось сравнять счёт – забила Табита Чавинга, поэтому вторая половина встречи обещала быть интригующей. Парижанки старались сравнять, но опасных моментов не создавали. А вот у «Лиона» получилось провести шикарную комбинацию: после прострела с фланга героиня первого матча Амель Мажри в падении скинула мяч на Мельши Дюморне в центр штрафной, которой оставалось просто закатить в угол ворот. Этот гол на 80-й минуте убил «ПСЖ». Чувствовалось, что они понимают, что отыграться уже не получится. «Лион» закономерно вышел в финал.

Стадион «Сан-Мамес» в Бильбао Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Полуфинальные матчи получились захватывающими. Уверена, что все четыре команды не затерялись бы в нашей РПЛ. Двоякие чувства вызывает вылет «Челси», потому что это была их последняя Лига чемпионов под руководством Эммы Хейз. Уже с лета она будет тренировать национальную команду США. В трансляции после матча было видно, как сложно ей подобрать слова для своих футболисток.

Жаль, что так вышло – не только из-за её ухода, но и потому, что новым главным тренером «Челси» станет действующий коуч «Лиона» – Соня Бомпастор. Единственная женщина, которая выиграла Лигу чемпионов и как игрок, и как тренер. Было бы очень необычно посмотреть на этот финал. Но всё, что ни делается, – к лучшему, поэтому нет никаких сомнений, что матч «Барселона» – «Лион» за кубок будет безумно крутым. Эта пара уже встречалась в финале два года назад, и тогда сильнее оказались француженки (3:1). Посмотрим, как сложится встреча в этот раз, ведь «Барселона» будет играть в родной стране.

Финал пройдет 25 мая на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Я буду болеть за «Барселону» и отдельно за моего нового краша – футболистку «Лиона» Амель Мажри.