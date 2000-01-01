Санчо — лучший по обводкам за 16 лет в ЛЧ
Вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо сделал 12 успешных обводок в матче полуфинала ЛЧ с «ПСЖ» (1:0). Это лучший результат на этой стадии турнира за 16 лет!
Аргентинский рекордсмен
Последний, кому удавалось сделать 10+ обводок в полуфинале ЛЧ, был Лионель Месси. Аргентинец в составе «Барселоны» сделал 16 обводок в полуфинале Лиги чемпионов — 2007/2008 с «Манчестер Юнайтед» (0:1).
У Санчо 10+ обводок в полуфинале ЛЧ. Это лучший показатель за 16 лет!
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