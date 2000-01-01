У Санчо 10+ обводок в полуфинале ЛЧ. Это лучший показатель за 16 лет!

Санчо — лучший по обводкам за 16 лет в ЛЧ

Вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо сделал 12 успешных обводок в матче полуфинала ЛЧ с «ПСЖ» (1:0). Это лучший результат на этой стадии турнира за 16 лет!