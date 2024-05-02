Миранчук сыграет на самом адском стадионе Европы. У «Велодрома» жуткая история

«Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, — в полуфинале Лиги Европы. Соперник — «Марсель» — в этом сезоне даже не в топ-6 своего чемпионата, но на еврокубок отдельная мотивация. Без сверхнастроя было бы трудно пройти «Вильярреал» и «Бенфику» и добраться до столь высокой стадии.

Первая игра для итальянцев — гостевая. Значит, команду ждёт визит на стадион «Велодром», который за годы своего существования стал одним самых культовых в Европе.

Согнанные англичане

Чтобы прочувствовать дух стадиона, надо понимать природу самого Марселя. Город совсем не типичный для Франции, а исторически его окружают какие-то криминальные новости. Убийства, драки между разными общинами там — в порядке вещей. Есть немалая группа людей, которые живут совсем небогато, поэтому поживиться на туристах для них обычное дело. И сходить на стадион, кстати, тоже. Да, в центре Европы и такое случается.

Россия (а до этого Советский Союз) имеет плотную связь с «Велодромом». Ведь это один из старейших стадионов Франции. Его построили почти 100 лет назад. Он как дедушка, которого постоянно обновляли. Не всегда, кстати, успешно. Местные до сих возмущаются отсутствием крыши и прочих современных атрибутов.

«Велодром» Фото: Michael Steele/Getty Images

Зато на арене проходили три чемпионата Европы и два чемпионата мира. В 1960-м СССР победил в полуфинале сборную Чехословакии именно на «Велодроме». Вышел в финал и забрал трофей. В 1984-м гол Платини на этом стадионе вывел Францию в финал Евро. Спустя 14 лет там же Денис Бергкамп забил один из самых красивых голов в истории ЧМ в четвертьфинале с Аргентиной.

А в 2016-м на арене сыграла уже сборная России. Помните тот самый матч с Англией?

Вообще, справедливо сказать, что на «Велодроме», как и в Марселе, драки — обычное дело. Особенно когда идут еврокубки и приезжает кто-то из идеологических неприятелей. Например, англичане — подраться с ними для местных и в городе, и на стадионе — дело принципа. До массовых побоищ дело доходило редко, но к паре сломанных челюстей все привыкли.

События 2016-го нельзя назвать локальными. Тогда десятки россиян схлестнулись с фанатами из Англии сначала на улицах Марселя, а потом и на стадионе «Велодром». В конфликте участвовали и французы, но, как это часто бывает, с драки главное вовремя соскочить. И у них получилось. Хронология происходившего в Марселе в 2016-м легко гуглится.

Но и на стадионе было интересно. После того как Березуцкий сравнял счёт, а через пару минут судья дал финальный свисток, небольшой десант российских фанатов перелез через ограждение и полетел к англичанам. Якобы из-за провокаций с их стороны. Те пытались убежать, но некоторые всё-таки попали под раздачу. Несколько человек пострадали. УЕФА открыл дело, но и там понимали: если наказывать, то всех. Например, и венгров, которые во время Евро-2016 подрались с полицией на том же «Велодроме». Решили не наказывать сами сборные — мудрый ход.

Потасовка российских и английских фанов на «Велодроме» Фото: Lars Baron/Getty Images

Атака на Бекхэма

26 марта на «Велодроме» Франция играла с Чили. А перед стартовым свистком прошла минута молчания в память о погибших в теракте в «Крокусе». Страна в своей истории не раз сталкивались с подобными трагедиями. Поэтому и воспринимают их иначе. Понятно, что большинство терактов удаётся предотвратить. Один из них готовился как раз на «Велодроме» летом 1998 года.

Тот чемпионат мира наверняка многие помнят. Безумные выходки британских фанатов, которые по ходу турнира при безразличии полиции жгли магазины, машины и всё, что попадалось под руку. Были и столкновения с правоохранительными органами — например у немецких болельщиков. Но главной трагедии удалось избежать.

О ней общественность вообще узнала спустя несколько лет. В 2000-х публицист Адам Робинсон, автор книги «Бен Ладен: за маской террора» со ссылкой на разных зарубежных чиновников описал то, что могло случиться. Со слов автора, бен Ладен задумывал ряд терактов прямо во время чемпионата мира. Всё должно было начаться на матче Англии с Тунисом. Вооружённые люди должны были прорваться на стадион и напасть на зрителей. В первую очередь, конечно, на англичан. Также взрывчатка должна была быть установлена у скамейки сборной. По задумке террористов, гибель молодых британских талантов типа Бекхэма и Оуэна стала бы сигналом для всей Европы.

Дэвид Бекхэм, Алан Гирер и Майкл Оуэн Фото: Ross Kinnaird/Getty Images

После нападения на «Велодром» планировалось штурмовать гостиницу сборной США в Париже и повредить атомную электростанцию во Франции. Но усилиями правоохранительных органов всей Европы этого удалось избежать. Американские чиновники отмечали, что после срыва задуманного бен Ладен мстил на африканском направлении, атакуя американские посольства в разных странах мира.

Так что Миранчук точно окажется в атмосферном месте. Главное теперь – не просто поприсутствовать там, но и сыграть. Ведь финал рядом.