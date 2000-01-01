«Боруссия» — лидер по сухим матчам в ЛЧ!
«Боруссия» обыграла «ПСЖ» (1:0) и оформила пятую сухую победу в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Ни у одной другой команды нет столько матчей «на ноль»!
Особое достижение
Дортмундцы по сухим матчам обогнали «Арсенал», «Баварию», «Интер» и «Реал Сосьедад», сыгравших «на ноль» по четыре раза в этой ЛЧ. Мадридский «Реал» и «ПСЖ» провели по три встречи без пропущенных мячей.
«Боруссия» — лидер по сухим матчам в ЛЧ. Сколько игр «на ноль» у других команд?
Читайте также
Санчо — лучший по обводкам за 16 лет в ЛЧ
Заир-Эмери почти повторил рекорд Дракслера в ЛЧ
«Реал» сыграет в финале ЛЧ? Об этом говорят цифры
Аналитики изменили прогноз на чемпионство «Зенита»
Немецкие лиги — самые посещаемые в Европе!
Молодёжка Узбекистана спела «Седую ночь». Видео
Топ-3 футболистов по решающим голам в Ла Лиге
Левандовски повторил рекорд 19-летней давности
Холанд примерил усы. Фото нового образа
Без голов и ассистов: 5 клубов, остановивших Месси
Маркиньос повторил крутой рекорд Верратти в Лиге 1
Клуб два дня плыл на военном корабле ради матча!
«Ноттингем» помог повторить Гвардиоле антирекорд
Аналитики обновили прогноз на чемпиона АПЛ
Видео чемпионского парада «Интера»
Топ-8 футболистов по зарплате в Саудовской Аравии