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«Боруссия» — лидер по сухим матчам в ЛЧ!
«Боруссия» — лидер по сухим матчам в ЛЧ!
«Боруссия» обыграла «ПСЖ» (1:0) и оформила пятую сухую победу в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Ни у одной другой команды нет столько матчей «на ноль»!
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Особое достижение
Особое достижение
Дортмундцы по сухим матчам обогнали «Арсенал», «Баварию», «Интер» и «Реал Сосьедад», сыгравших «на ноль» по четыре раза в этой ЛЧ. Мадридский «Реал» и «ПСЖ» провели по три встречи без пропущенных мячей.
«Боруссия» — лидер по сухим матчам в ЛЧ. Сколько игр «на ноль» у других команд?
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