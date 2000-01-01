«Боруссия» — лидер по сухим матчам в ЛЧ. Сколько игр «на ноль» у других команд?

Особое достижение

Дортмундцы по сухим матчам обогнали «Арсенал», «Баварию», «Интер» и «Реал Сосьедад», сыгравших «на ноль» по четыре раза в этой ЛЧ. Мадридский «Реал» и «ПСЖ» провели по три встречи без пропущенных мячей.