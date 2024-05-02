Карпин не встретится со «Спартаком» в Кубке. Новый «привоз» оставил «Ростов» без трофея

В Ростове-на-Дону определили, кто сыграет со «Спартаком» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. Команда Сергея Игнашевича оформила ещё одну сенсацию.

«Ростов» и «Балтика» радуют болельщиков на весеннем отрезке сезона. По набранным очкам в РПЛ после зимнего перерыва донской клуб занимает первое место, а команда из Калининграда — четвёртое (выше «Спартака», ЦСКА и «Локомотива»). «Ростов» и «Балтика» встретились в Пути регионов, а значит, ни у тех, ни у других не было права на ошибку. Проигрываешь — покидаешь турнир.

Валерий Карпин по традиции серьёзно поменял состав. Из тех, кто принимал участие в недавнем матче РПЛ с «Оренбургом», на поле вышли только четыре человека. Один из них — вратарь Никита Медведев. В матче с «Оренбургом» «Ростов» пропустил на 12-й минуте. На этот раз сопернику потребовалось ещё меньше времени.

«Ростов» не справился с «Балтикой» в Кубке Фото: ФК «Ростов»

В чемпионате пропущенный мяч стал следствием коллективной ошибки защитника Умара Сако и вратаря Медведева. На этот раз хозяева снова попытались выйти со своей половины поля через короткий пас. А в итоге мяч оказался в воротах Медведева. 18-летний Алексей Колтаков не справился с давлением соперника и, по сути, выдал мяч сопернику. Тигран Аванесян не отказался от подарка и спокойно реализовал свой шанс.

В последнее время подобные ошибки «Ростова» уже входят в привычку. Несколько дней назад Карпин заявил, что его уже напрягают дурацкие пропущенные мячи. Интересно, что теперь скажет Валерий Георгиевич?

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

За весь первый тайм «Ростов» не нанёс ни одного удара в створ ворот. На всякий случай напомним – он играл на домашнем стадионе. «Балтика» пробила в створ всего один раз, но этого оказалось достаточно, чтобы забить. За первый тайм команды суммарно насобирали 12 фолов, а «Ростов» превзошёл гостей по владению мячом (59% против 41%).

В перерыве Карпин выпустил на поле Данила Глебова, а вот Игнашевич сделал сразу три замены. Спустя 10 минут — ещё одну. Четыре свежих футболиста, трое из них — защитники. «Ростов» создал первый по-настоящему опасный момент на старте второй половины. Николай Комличенко отклеился от защитника и головой пробил под перекладину — Евгений Латышонок перевёл мяч на угловой.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Впрочем, спустя девять минут «Балтика» должна была снимать все вопросы о победителе. Алекс Фернандес удрал от защитников, но не переиграл Медведева. Вместо второго гола — всего лишь угловой. С этого момента игра пошла заметно веселее. Комаров и Колтаков били во вратаря, а Медведев достал мяч после очередной опасной контратаки «Балтики».

В концовке матча «Ростов» нарастил преимущество по владению мячом (временами этот показатель доходил до 77%) и прижал соперника к воротам. В одном из эпизодов перекладина приняла на себя удар Роналдо. Тем не менее оборона «Балтики» справилась с давлением и прошла в следующий раунд. Там команда Игнашевича встретится со «Спартаком», который днём ранее победил в дерби.