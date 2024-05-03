Суд по экстрадиции Промеса стартовал. И он точно войдёт в историю

ОАЭ и Нидерланды до сих пор никого друг другу не выдавали. А ещё всплыла жуткая переписка Квинси с отцом.

Вы могли уже заскучать по новостям о Квинси Промесе. Их действительно немного. 29 февраля пока ещё игрока «Спартака» не пустили на самолёт в Москву. После — предъявили обвинении в связи с тем, что он покинул место ДТП в ОАЭ. Параллельно сориентировалась прокуратура Нидерландов, которая составила запрос на экстрадицию своего гражданина. В стране он приговорён в общей сложности к 7,5 года тюрьмы: за ножевое ранение двоюродного брата и причастность к контрабанде крупной партии наркотиков.

Известно, что всё это время Промес находился в изоляторе полицейского участка Дубая. Условия там явно не роскошные. У игрока не было доступа к телефону, а ночи он проводил в компании 20 других преступников. Не так давно завершилось дело по ДТП. Там с Квинси сняли все обвинения. А сегодня суд начал рассматривать запрос Нидерландов о депортации футболиста.

Едва ли этот процесс будет очень быстрым. Просто потому, что в истории таких случаев ещё не возникало. Договор о выдаче преступников между ОАЭ и Нидерландами действует с 2021 года. Но ещё ни разу одна из сторон его не использовала. Соответственно, это новый прецедент, который нуждается в тщательной проработке.

Квинси Промес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В прогнозах путаются даже юридические эксперты. Первый сценарий: всё пройдёт быстро. В течение месяца. Но для этого самому Квинси надо смириться с неизбежным и согласиться на экстрадицию. Пока предпосылок к этому немного. Второй: сторона футболиста «Спартака» будет всячески затягивать процесс, подавать апелляции, чтобы их клиент как можно дольше находился в ОАЭ.

Вот слова профессора международного права Амстердамского университета Герт-Яна Нупса:

«Процесс может пройти очень быстро, если Промес согласится на экстрадицию. В таком случае он может оказаться в Нидерландах в течение нескольких недель. Но пока что он этого не сделал. Если же Промес намерен защищать себя и не соглашаться с экстрадицией, то при наличии аргументации процесс экстрадиции может иметь более длительную процедуру. Вспомните, например, о полицейском отчёте, решениях нидерландских судов и делах, которые обжаловал Промес. Это может стать его аргументами.

Также судьи в Дубае могут запросить у государственного прокурора Нидерландов дополнительные документы в случае, если в этом деле что-то неверно или неясно. Подобное может затянуть процесс», — приводит слова Нупса Het Parool.

Есть и другое мнение — адвоката Керема Канатана. «Если все условия будут соблюдены, то экстрадиция в Нидерланды может произойти в течение 30 дней. Буду удивлён, если Промес не окажется в Нидерландах в этом году. Я ожидаю подобного исхода», — цитирует Канатана ESPN.

При этом в нидерландской прессе продолжают всплывать детали тех самых дел, по которым Промес уже получил сроки. В частности, появилась стенограмма слов прокурора, который выступал обвинителем в деле по контрабанде запрещённых веществ.

«Видимо, он получал деньги вёдрами. Во всех смыслах этого слова», — сказал прокурор. Промес всё отрицает. Более того, уже назначена дата апелляции по этому делу. Она пройдёт не ранее 20 сентября. Видимо, в Нидерландах надеются, что Промес к тому моменту уже будет в стране. И присутствовать на процедуре.

Издание at5 также опубликовало переписку Квинси с отцом. Речь, видимо, идёт об инциденте с ранением двоюродного брата.

Промес: «Почему ты скачешь перед моим двоюродным братом? Ты спас ему жизнь».

Отец Промеса: «Квинси, я не хочу, чтобы у тебя были неприятности».

Промес: «В таком случае я зарежу его до смерти, ты это понимаешь?»

Квинси Промес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

С заявлением о рассмотрении дела об экстрадиции выступила компания, которая защищает футболиста в Нидерландах. И, судя по всему, она заинтересована в затягивании процедур.

«Хотели бы отметить, что независимый судья в Дубае будет принимать решение по запросу Нидерландов об экстрадиции. В целом процедура может занять значительное количество времени и включает в себя множество формальных шагов и требований. Исход и продолжительность процедуры экстрадиции сегодня предсказать невозможно», — говорится в заявлении для at5.

Контракт Промеса со «Спартаком» истекает в июне 2024-го. И вряд ли кто-то ждёт его назад.