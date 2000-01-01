Топ-7 футболистов по «гол+пас» в ЛЧ-2023/2024
Лиги чемпионов уже перешла в финальную стадию, а это значит, что пора подводить промежуточные итоги. Кто оказался лучшим по системе «гол+пас» в этом розыгрыше турнира?
3-7-е место — Букайо Сака
Вингер «Арсенала» забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи в этом сезоне ЛЧ. Его команда вылетела в четвертьфинале турнира от «Баварии».
3-7-е место — Джуд Беллингем
Полузащитник «Реала» отметился восемью голевыми действиями (4+4). Сейчас мадридцы бьются за выход в финал Лиги чемпионов с «Баварией».
3-7-е место — Филип Фоден
Один из ярчайших игроков этого сезона не забывает показывать свой класс на европейской арене. На счету англичанина 5+3 в этом розыгрыше турнира по системе «гол+пас». «Манчестер Сити» вылетел от «Реала» в четвертьфинале ЛЧ.
3-7-е место — Килиан Мбаппе
Француз забил восемь голов в нынешнем сезоне ЛЧ. «ПСЖ» играет за выход в финал турнира с «Боруссией».
3-7-е место — Галено
Игрок «Порту» за восемь матчей оформил восемь очков по системе «гол+пас» (5+3). Португальцы вылетели в 1/16 турнира от «Арсенала».
2-е место — Винисиус Жуниор
Бразильский вингер «Реала» отметился 10 (5+5) результативными действиями в этом розыгрыше Лиги чемпионов.
1-е место — Гарри Кейн
Нападающий мюнхенской «Баварии» является одновременно и лучшим бомбардиром (8) наряду с Мбаппе, и лидером по системе «гол+пас» (11).
Топ-7 футболистов по системе «гол+пас» в Лиге чемпионов — 2023/2024
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