Топ-7 футболистов по системе «гол+пас» в Лиге чемпионов — 2023/2024

Топ-7 футболистов по «гол+пас» в ЛЧ-2023/2024

Лиги чемпионов уже перешла в финальную стадию, а это значит, что пора подводить промежуточные итоги. Кто оказался лучшим по системе «гол+пас» в этом розыгрыше турнира?