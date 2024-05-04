Шансище «Краснодара» на лидерство, сложные выезды «Спартака» и «Зенита». Интриги тура РПЛ

Развязка РПЛ всё ближе! Командам остаётся сыграть всего по четыре матча – и мы узнаем имя чемпиона, призёров, тех кто отправится в Первую лигу и в стыки. Впереди – 27-й тур с кучей интриг. Рассказываем о каждой.

«Оренбург» выберется из зоны стыков?

«Оренбург» классно стартовал весной, но проиграл последние три матча. Команда Давида Деограсии занимает 14-е место и всего на одно очко опережает зону прямого вылета. Хочется ли «Оренбургу» вылетать в Первую лигу? Конечно, нет. Но для выживания нужно набирать очки. В 27-м туре оренбуржцы принимают дома «Крылья Советов». Самарцы ещё борются за попадание в топ-5. Классный сезон проводит команда Игоря Осинькина. И в последнем матче «Крылья» отняли очки у «Краснодара», находящегося в «золотой» гонке. «Оренбургу» придётся выжать из себя максимум, чтобы обыграть самарцев.

«Крылья Советов» — «Оренбург» Фото: vk.com/fckssamara

Набравший ход «Ахмат» остановит «Краснодар»?

«Зенит» сделал подарок «Краснодару» в прошлом туре, уступив в гостях «Динамо». Команда Мурада Мусаева им не воспользовалась, сыграв вничью с «Крыльями Советов». Теперь у «быков» и «Зенита» по 50 очков, но петербуржцы впереди из-за результатов очных встреч. И всё же сдаваться «Краснодару» нельзя. Нужно побеждать в своих встречах и ждать осечек соперника. В 27-м туре краснодарцы принимают дома «Ахмат». После назначения Магомеда Адиева грозненцы сначала дважды уступили (0:2 «Локомотиву» и 1:7 «Балтике»), а затем выдали серию из трёх побед. «Ахмат» выпрыгнул из зоны вылета на 10-е место. Теперь есть шанс отобрать очки у «Краснодара», улучшить свою ситуацию и помочь «Зениту». А у «Краснодара» – выйти в лидеры, всё же играют они дома, пока «Зенит» ждёт непростой выезд.

Футболисты «Краснодара» Фото: vk.com/fckrasnodar

«Динамо» останется в чемпионской гонке?

После серии из трёх поражений в конце марта – начале апреля «Динамо» отстало от лидирующих «Зенита» и «Краснодара». Но проблемы конкурентов и собственная победная серия вернули бело-голубых в «золотую» гонку. «Динамо» отстаёт от лидеров всего на три очка. Впереди у команды Марцела Лички встреча с «Сочи». Да, южане находятся в критической ситуации и уже навряд ли спасутся. Но «Сочи» показывает классный, современный футбол весной. Проблема в том, что слишком много было потеряно в первой части сезона. И всё же «Сочи» способен отобрать очки у «Динамо» даже в гостях. Бело-голубым предстоит серьёзнейшая проверка.

Футболисты «Динамо» Фото: vk.com/fcdm_official

Продолжится ли удачная серия «Спартака» при Слишковиче?

Как же «Спартак» похорошел при Владимире Слишковиче! Босниец после ухода Гильермо Абаскаля находится в статусе и. о. тренера красно-белых. И за пять матчей «Спартак» не уступил ни разу. А какие были конкуренты! «Зенит» и «Динамо» в Кубке, «Локомотив», «Ростов» и ЦСКА – в РПЛ. В трёх встречах «Спартак» одержал победу и дважды сыграл вничью. Разница мячей – 18:3.

Большая проверка для Владимира состоится в Нижнем Новгороде. «Спартак» сыграет с терпящим бедствие «Пари НН». Нижегородцы проиграли последние шесть встреч, после чего руководство уволило тренера Сергея Юрана. На матч со «Спартаком» команду выведет Антон Хазов. Отступать «Пари НН» некуда: клуб находится в двух очках от зоны вылета. Так что «Спартак» в Нижнем Новгороде ожидает лютейшее сопротивление. Выдержат ли? Если да, то красно-белые оставят шансы на бронзу по итогам сезона.

Владимир Слишкович Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Кто наберёт очки в важнейшей игре за выживание?

«Урал» — «Балтика» — не самая яркая, но точно одна из самых важных вывесок тура. Оба клуба отчаянно сражаются за выживание. Калининградцы одержали три победы в последних шести турах. А «Урал» зацепился за пять очков в четырёх встречах. «Балтика» занимает 13-е место, екатеринбуржцы – 15-е. Но в таблице всё настолько плотно, что каждая победа/поражение серьёзно меняет ситуацию. Обеим командам важно выиграть в предстоящей игре, тем более у соперника в борьбе за спасение. За «Урал» — фактор домашнего поля, за «Балтику» — последние результаты и психологическое состояние перед матчем.

«Балтика» — «Урал» Фото: vk.com/fcbaltika

«Зенит» исправится после двух провальных матчей?

Привычный ход «Зенита» к золоту в нынешнем сезоне стал тяжёлым. Петербуржцы буксуют, из-за чего допустили ситуацию, в которой за четыре тура до финиша ничего не ясно. «Зенит» проиграл в последних двух турах «Рубину» (0:2) и «Динамо» (0:1). Теперь права на ошибку нет. В следующем матче команда Сергея Семака сыграет в гостях с «Факелом». Воронежцы не побеждают уже шесть встреч, а перед прошлой игрой с «Сочи» (0:0) сменили тренера Сергея Ташуева на Игоря Черевченко. Поможет ли это «Факелу» набрать очки с «Зенитом» и облегчить жизнь в борьбе за спасение? Петербуржцы точно не настроены проигрывать в третий раз подряд. Ждём максимально мотивированный «Зенит» и заряженный «Факел»! Дома с этими парнями было тяжело почти всем топам.

Сергей Семак Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Карпин лишит «Локомотив» надежд на топ-3?

«Локомотив» — мастер камбэков. Из-за этого красно-зелёные ещё остаются в борьбе за бронзу за четыре тура до финиша. Да, до «Динамо» — шесть очков, но сдаваться нельзя. Впереди у «Локо» непростая игра с «Ростовом». Команда Валерия Карпина набрала классный ход весной и ворвалась в верхнюю часть таблицы. И отстаёт от «Локомотива» всего на одно очко! Так что в случае победы южане опередят москвичей. И тогда уже точно лишат «Локо» надежд на медали.

Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Упадёт ли ЦСКА ещё ниже?

Болельщикам ЦСКА больно от результатов команды. Армейцы занимают восьмое место за четыре тура до финиша. И находятся ближе к девятой строчке, чем к пятой. А в следующем матче ЦСКА встретится как раз с находящимся за спиной «Рубином». Казанцы один тур назад уже обыграли «Зенит» в гостях. Почему бы не повторить трюк с ЦСКА? Тем более что команда Владимира Федотова находится не в лучшем состоянии: две ничьих и два поражения в последних четырёх встречах РПЛ. Хотя увидеть ЦСКА на девятом месте будет непривычно.