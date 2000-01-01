В Сербии построят уникальный стадион-сад. Как он будет выглядеть?

Новая арена сборной Сербии

На стадионе будет три уровня ландшафтных висячих садов. Вместимость арены составит 52 тысячи зрителей. Предполагается, что на стадионе будут проводиться матчи под эгидой ФИФА и УЕФА, а также он станет новым домом для сборной Сербии.