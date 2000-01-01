В Сербии построят уникальный стадион-сад! Фото
Компания Fenwick Iribarren Architects начала строительство уникального стадиона-сада в Белграде. На его фасаде будут расположены настоящие деревья! Как это будет выглядеть?
Идея создания
Fenwick Iribarren Architects решила создать столь необычный стадион-сад, чтобы отразить новые ценности, которые пытаются реализовать в сербском обществе. В частности, авторы проекта сделали упор на экологию, уникальность и современность.
Новая арена сборной Сербии
На стадионе будет три уровня ландшафтных висячих садов. Вместимость арены составит 52 тысячи зрителей. Предполагается, что на стадионе будут проводиться матчи под эгидой ФИФА и УЕФА, а также он станет новым домом для сборной Сербии.
Общественное пространство
Планируется, что новое здание превратится в круглогодичное общественное пространство, где люди смогут насладиться природой. В окрестностях стадиона построят кафе, киоски, столовые и зоны отдыха. Также тут планируют проводить выставку Expo 2027.
В Сербии построят уникальный стадион-сад. Как он будет выглядеть?
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