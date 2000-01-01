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В Сербии построят уникальный стадион-сад! Фото
В Сербии построят уникальный стадион-сад! Фото
Компания Fenwick Iribarren Architects начала строительство уникального стадиона-сада в Белграде. На его фасаде будут расположены настоящие деревья! Как это будет выглядеть?
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Идея создания
Идея создания
Fenwick Iribarren Architects решила создать столь необычный стадион-сад, чтобы отразить новые ценности, которые пытаются реализовать в сербском обществе. В частности, авторы проекта сделали упор на экологию, уникальность и современность.
Новая арена сборной Сербии
Новая арена сборной Сербии
На стадионе будет три уровня ландшафтных висячих садов. Вместимость арены составит 52 тысячи зрителей. Предполагается, что на стадионе будут проводиться матчи под эгидой ФИФА и УЕФА, а также он станет новым домом для сборной Сербии.
Общественное пространство
Общественное пространство
Планируется, что новое здание превратится в круглогодичное общественное пространство, где люди смогут насладиться природой. В окрестностях стадиона построят кафе, киоски, столовые и зоны отдыха. Также тут планируют проводить выставку Expo 2027.
В Сербии построят уникальный стадион-сад. Как он будет выглядеть?
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