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Трансферы РПЛ, лето-2024, новые звёзды для топ-клубов, кого купить Зениту, Спартаку и другим: Козлов, Ишков, Даку, Гарре

10 героев РПЛ, которых летом должны забрать топ-клубы
Георгий Илющенко
Герои РПЛ, которых летом должны забрать топ-клубы
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Закупочный шорт-лист для «Зенита», «Краснодара», «Динамо», «Спартака», ЦСКА и «Локомотива».

Премьер-Лига-2023/2024 пока ещё не завершилась, тем не менее кое-какие итоги подводить можно уже сейчас. Нынешний сезон стал прорывным для многих героев — вскоре их имена будут мелькать в СМИ с намёком на повышение в классе. Выделим кого-то одного в каждой команде, кроме топ-5 плюс ЦСКА — именно туда стремятся перейти большинство представителей клубов РПЛ поскромнее.

Тем временем лига, похоже, насовсем потеряла Промеса:
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Илья Вахания, «Ростов»

возраст и амплуа: 23 года, правый защитник
трансферная стоимость: € 1,2 млн
кому пригодился бы: «Краснодар»

Илья Вахания

Илья Вахания

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Универсальный оборонительный футболист (способен сыграть также слева и в опорной зоне) ранее торчал в «Зените-2» и выступает на высоком уровне первый год. Хотя по нему и не скажешь. Поначалу Вахания выглядел неуверенно, но под руководством Карпина вышел на новый уровень. При нём же он и дебютировал за сборную. Ростовчане оценили вклад Ильи и продлили с ним контракт до 2028 года.

Вахания классно подключается к атакам и отдал два ассиста. При этом он хорош в отборах (27 удачных, больше в «Ростове» только у Щетинина — 31) и перехватах (20, в то время как у Эраковича 21, а у Дугласа Сантоса — 22).

Самое то, например, для «Краснодара», где среди конкурентов у Ильи будет нестабильный Волков, вечно травмированный ветеран Петров и резервист Эктов. Практика там точно будет.

Интервью с защитником ростовчан:
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Дмитрий Воробьёв, «Оренбург»

возраст и амплуа: 26 лет, нападающий
трансферная стоимость: € 1,2 млн
кому пригодился бы: «Динамо»

Дмитрий Воробьёв

Дмитрий Воробьёв

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В последние два сезона в «Оренбурге» царят латиноамериканцы, тем не менее отметить хочется россиянина. Воробьёв играл там ещё в сезоне-2020/2021, когда клуб по неспортивным причинам не пустили из ФНЛ в РПЛ. И за 16 матчей наколотил 12 голов. Год в «Сочи» получился провальным, зато по возвращении дела наладились: 43 выхода на поле в Премьер-Лиге, 14 голов, два ассиста и капитанская повязка.

Особенно, кстати, Воробьёв любит огорчать гранды: вскрывал «Зенит», «Динамо», дважды «Локомотив» и «Спартак». Красно-белых, к слову, особенно красиво: то пяткой в прыжке подачу замкнёт, то Максименко черпачком перекинет.

Судя по слухам в СМИ, Дмитрием не так давно интересовались «Динамо» и «Локомотив». Он пригодился бы и там, и там. Особенно на фоне стагнирующих Дзюбы и Смолова. Но с бело-голубыми всё-таки работает его старый знакомый Личка.

Мирлинд Даку, «Рубин»

возраст и амплуа: 26 лет, нападающий
трансферная стоимость: € 1,5 млн
кому пригодился бы: «Локомотив»

Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Албанец — уникальный игрок. А как иначе, когда с ростом 192 см он стал одним из лучших дриблёров лиги. И неважно, кто в соперниках: «Зенит», «Локомотив» или «Динамо» — от его слаломных проходов страдают все. Да и не только от них: у Даку 7+5 за 24 матча. При этом, согласно подсчётам Sofascore, он создал для партнёров семь голевых моментов.

Мирлинд попал в нашу символическую сборную тура пять раз. Особенно ему удалась игра с «Зенитом» в Петербурге, где он оформил гол+пас. А как он сместился с фланга, спокойно обошёл двух защитников «Урала» в последнем матче и уложил мяч в угол? Когда видишь Даку на поле, понимаешь — в Казани такой игрок вряд ли надолго задержится.

На днях появилась новость об интересе к албанцу со стороны «Локо». Он бы там реально был в тему, тем не менее отреагировал весьма сдержанно: «Мне очень нравится в «Рубине», просто так я отсюда не уйду».

Главные тащеры 26-го тура РПЛ. Даку тоже нашлось здесь место:
Сборная 26-го тура РПЛ. Фланги «Спартака» и оборона «Динамо»
Сборная 26-го тура РПЛ. Фланги «Спартака» и оборона «Динамо»

Илья Ишков, «Урал»

возраст и амплуа: 18 лет, атакующий полузащитник
трансферная стоимость: € 400 тыс.
кому пригодился бы: «Краснодар»

Илья Ишков

Илья Ишков

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Смотрю сейчас матч «Спартак» — «Урал». 97-й номер «Урала» — просто лучший футболист в истории России. Мне кажется, он уже сейчас играет не хуже праймового Месси. Я не знаю, куда смотрят скауты крупных команд. Откройте глаза, алло! Человека можно хоть сейчас в основу «Ман Сити» или «Реала», — отрецензировал игру Ишкова культовый видеоблогер Илья Мэддисон. Не без доли присущей ему иронии, но смысл передан верно.

Ишков дебютировал в РПЛ ещё в прошлом сезоне. А по-настоящему раскрылся в нынешнем. Отточенный дриблинг, роскошное видение поля и бомбические дальние удары — главные фишки Ильи. Плюс психология. В матче с «Локо» он дважды не забил с «точки», а уже в следующем туре сотворил шедевр: дерзко накрутил финтами нескольких динамовцев и пальнул точно в дальнюю девятку.

Илья может сыграть и справа в атаке, где дефицит испытывает «Краснодар». Да и Сперцян собрался в Европу. «Быки», ваш выход.

Мохамед Конате, «Ахмат»

возраст и амплуа: 26 лет, нападающий
трансферная стоимость: € 2,5 млн
кому пригодился бы: ЦСКА

Мохамед Конате

Мохамед Конате

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Буркиниец перебрался в Грозный летом 2021-го свободным агентом из «Химок». И едва ли пожалел, как и сам «Ахмат». Конате вот уже третий сезон подряд отгружает соперникам по РПЛ минимум восемь голов. И совсем неважно, борется его команда за топ-5 или за выживание.

Всего у него 27 мячей в 76 играх. Столько же за данный отрезок, например, у Соболева в «Спартаке». Мохамеду в нынешнем сезоне требуется 197 минут на гол. Александру — 326. И это буркиниец ещё за аутсайдера выступает.

Если «Ахмат» не вылетит, а всё к этому и идёт, Конате едва ли сменит прописку. Но, если пофантазировать, в ЦСКА на фоне слухов о непродлении Заболотного такой столб пришёлся бы к месту. Там же ведь никто уже не надеется на Гайча?

Данила Козлов, «Балтика»

возраст и амплуа: 19 лет, атакующий полузащитник
трансферная стоимость: € 300 тыс.
кому пригодился бы: «Зенит»

Данила Козлов

Данила Козлов

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Балтика» весной превратилась из безнадёжного аутсайдера в команду-открытие. В первую очередь успех связывают с Игнашевичем, но не стоит забывать и о Козлове. Зимой юноша сменил родной Петербург на Калининград, и понеслось: 2+4 за 608 минут в РПЛ. Плюс гол «Локомотиву» в Кубке. Настоящая машина.

Данила выделяется не по годам зрелой техникой и бешеной заряженностью, не боится идти в обводку и, главное, умеет это делать. А ещё каждый его четвёртый удар в Премьер-Лиге становится голевым. И как такой бриллиант прятали в «Зените-2»?

Петербуржцы прописали обратную опцию выкупа. Если они ей не воспользуются, парня точно уведут московские клубы — оно им надо? Конкуренция там бешеная, и всё же Данила показал, что готов к ней. Плюсом будет возможная продажа Клаудиньо, который, по слухам, давно не прочь покинуть Россию.

Козлов заслужил мегапохвалу от Аршавина:
Аршавин: почему Козлов не в «Зените»? Вопрос не ко мне, но он топ-игрок

Николай Калинский, «Пари НН»

возраст и амплуа: 30 лет, опорный полузащитник
трансферная стоимость: € 1,5 млн
кому пригодился бы: «Спартак»

Николай Калинский

Николай Калинский

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Калинский выступает в Нижнем Новгороде вот уже пятый сезон и тащит его ещё с Первой лиги. Мало того что он классно выполняет непосредственные обязанности (19 отборов, как и у динамовца Чавеса), так ещё и исполняет потрясающие подачи. Если «Пари НН» подаёт угловой и на поле находятся Калинский с Гоцуком, значит, сопернику стоит напрячься.

98 передач в штрафную за РПЛ-2023/2024 — безумный показатель (для сравнения, 91 — у Сперцяна). Николай рулит игрой, хотя есть у него и другая суперспособность — чёткая реализация 11-метровых: из 13 попыток он реализовал 12. Всего за три года в РПЛ у Калинского 19+11. Ну разве не гений?

Переход в команду выше классом усложняет разве что возраст. И всё же есть примеры, когда он не сыграл роли — Зырянов не даст соврать. Минимум два-три года на отличном уровне опорник наверняка потянет. В «Спартаке», например, беда со стандартами, а Калинский с ними «на ты». Чем не усиление?

Бенхамин Гарре, «Крылья Советов»

возраст и амплуа: 23 года, правый/левый вингер
трансферная стоимость: € 8 млн
кому пригодился бы: «Спартак»

Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Здесь всё понятно и без слов: один из лучших и наиболее дорогих футболистов РПЛ явно способен усилить практически любой клуб в России. Да и много где в Европе был бы полезен. Аргентинец три месяца лечил мышечную травму, появился во втором тайме матча с «Краснодаром» и едва сразу же не забил после сольного прохода.

Воспитанника «Манчестер Сити» взяли всего за € 1,7 млн, и он тут же начал показывал уровень: волшебной левой сносил соперников юркими обводками, бильярдными ударами и точными передачами. Особенно летом 2023-го, когда забивал чуть ли не в каждой игре. 29 матчей, 11 голов и четыре ассиста — солидные показатели.

Осенью активно обсуждался возможный трансфер Гарре в «Зенит». Не срослось. Зато вакантное место освободилось в «Спартаке» с приключениями Промеса. Альтернатива кажется крайне перспективной.

Сергей Божин, «Факел»

возраст и амплуа: 29 лет, центральный защитник
трансферная стоимость: € 900 тыс.
кому пригодился бы: «Локомотив»

Сергей Божин

Сергей Божин

Фото: ФК «Факел»

Божин был одним из важных звеньев в «Крыльях», когда те выступали в Первой лиге. В РПЛ заиграть с ними уже не получилось. «Факел» вовремя сориентировался и бесплатно забрал защитника, что стало судьбоносным решением. Сергей вот уже второй год подряд — лучший в Воронеже по средней оценке (7,14 и 7,08), совершая по 1,2 перехвата и 0,7 отбора за матч. У Бабича, к примеру, 0,5 и 1,2 соответственно.

Чтобы оценить уровень обороны «Факела», достаточно посмотреть на количество пропущенных мячей: лучше, чем у воронежцев (28), показатель только у «Зенита» (23) и «Краснодара» (25). 10 «сухарей» — и так шикарный показатель. А у сражающейся за выживание команды — так вообще.

У «Локомотива» большие проблемы с обороной. Почему бы красно-зелёным не присмотреться к Божину? Надёжный, ещё и с российским паспортом. Да и 29 для центрального защитника — самый расцвет.

Роберт Морено, «Сочи»

возраст и амплуа: 46 лет, главный тренер
кому пригодился бы: «Спартак»

Роберт Морено

Роберт Морено

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У сочинцев в качестве исключения хочется выделить не футболиста, а тренера. Да, команда почти наверняка не спасётся, но как же круто её прокачал Морено! Осенью «Сочи» был откровенно ужасен, а весной привлёк ярким футболом даже нейтральных болельщиков. Хотя ранее был, пожалуй, одним из самых ненавистных в России клубов из-за тесной дружбы с «Зенитом» и теми самыми 10:1 с ростовским молодняком. Уже это сродни чуду.

Южане показали бешеный характер и отыгрались в нескольких матчах: превратили 1:2 в 2:2 с «Локо», 0:2 в 2:2 с ЦСКА, 0:1 в 2:2 с «Ростовом» и 0:2 в 2:2 с «Уралом». К тому же зачастую доминировали даже против соперников с куда более классным составом.

Даже несмотря на невыполненную задачу (а так, судя по всему, и будет), Морено точно заслужил попробовать себя в топ-клубе РПЛ. Например, в «Спартаке», где вряд ли оставят рулить Слишковича. Давно забытые стеночки и забегания в таком случае вновь проявятся.

Сочинцы, похоже, реально вылетят:
Очередная ничья «Сочи» весной в РПЛ. Теперь от вылета команду спасёт лишь чудо
Очередная ничья «Сочи» весной в РПЛ. Теперь от вылета команду спасёт лишь чудо
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