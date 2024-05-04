«Бавария» ещё не была в таком удручающем положении. Суперклубу отказали уже четыре тренера

«Бавария» объявила об уходе Томаса Тухеля с поста главного тренера ещё в феврале. Немец должен доработать до конца сезона, после чего его сменит кто-то другой. С того момента прошло два с половиной месяца. Казалось, за такой срок руководство «Баварии» определится с кандидатурой нового тренера, а кто-то из инсайдеров сольёт информацию. Однако до сих пор непонятно, кто же возглавит «Баварию» по окончании нынешнего сезона.

Алонсо предпочёл остаться в «Байере»

Первым в списке претендентов был Хаби Алонсо. Выбор понятен и очевиден: испанец создал феноменальный «Байер», который впервые в своей истории взял золото Бундеслиги и до сих пор не проиграл ни одного матча в сезоне. Алонсо прекрасно знаком с чемпионатом Германии, а ещё доказал, что способен добиваться успеха. К тому же это в духе «Баварии» — взять и ослабить конкурента.

На Алонсо в разное время также претендовали «Реал» и «Ливерпуль». Но испанский тренер отказал всем. Он уже сообщил, что в новом сезоне продолжит трудиться в Леверкузене. «Моя работа в «Байере» ещё не окончена, — сказал Алонсо. — Я хочу помочь клубу, помочь игрокам. Здесь всё великолепно. Я ещё молодой тренер, но думаю, что это лучшее решение для моего будущего. Я не торопился и уверен, что принял правильное решение».

Хаби Алонсо Фото: NurPhoto via Getty Images

На этом фоне очень забавно выглядел комментарий почётного президента «Баварии» Ули Хёнеса. «Про Хаби Алонсо моя жена сразу сказала: если он человек с характером, то не перейдёт, а если он бесхарактерный и ответит согласием, то такой тренер вам и не нужен. Как и всегда, она оказалась права», — заявил Хёнес.

Ули добавил, что руководство «Баварии» вежливо обратилось к Алонсо, но тот отказал. «Это человек с характером. Он бы никуда не пошёл. И поэтому соответствует требованиям для работы в «Баварии», — резюмировал Хёнес.

Нагельсман продлил контракт со сборной Германии

Год назад «Бавария» уволила Юлиана Нагельсмана. Многие посчитали решение руководства клуба ошибочным. Тренеру предлагали вернуться в «Баварию», но в апреле тот продлил контракт с Немецким футбольным союзом. Нагельсман будет рулить сборной Германии до 2026 года. То есть он поведёт команду не только на домашнем чемпионате Европы, но и на ЧМ-2026 (если немцы туда отберутся). Правда, в договоре есть один пункт. Контракт расторгнут, если Германия не выйдет в плей-офф Евро-2024. В таком случае не предусмотрено никакой компенсации. Но Юлиан пошёл на такие условия, поскольку уверен в успехе своей команды.

«Это решение сердца. Для меня большая честь тренировать национальную команду и работать с лучшими игроками страны. Благодаря успешным, страстным выступлениям у нас есть шанс вдохновить всю страну. Теперь мы все вместе хотим успешно провести домашний чемпионат Европы — вот чего мы все ждём. После этого я вместе со своей тренерской командой с нетерпением жду поездки на чемпионат мира», — сказал Нагельсман после продления контракта.

Юлиан Нагельсман Фото: Mika Volkmann/Getty Images

Сам тренер рассматривал вариант с возвращением в «Баварию», но его смутил тот факт, что в руководстве клуба не было единства по данному вопросу. К примеру, член наблюдательного совета Карл-Хайнц Румменигге, по информации Sky Sports, выступал против возвращения Нагельсмана. Плюс сам тренер не хотел планировать подготовку к новому сезону прямо во время чемпионата Европы.

Рангник продолжит работу со сборной Австрии

Ральф Рангник — ещё один тренер, который летом поедет на чемпионат Европы. Как и Нагельсман, он не хочет заниматься планированием предсезонной подготовки во время турнира для сборных (информация от Bild). Кстати, отказ Рангника очень удивил руководителей «Баварии», ведь они рассчитывали, что подпишут контракт. Австрийское издание Salzburger Nachrichten утверждает, что Рангник хотел получить полный контроль над трансферами и подбором персонала, однако никто не предоставил ему никаких гарантий.

Ральф Рангник Фото: firo sportphoto/Getty Images

Любопытно, что некоторые болельщики «Баварии» даже создали специальную петицию против назначения Рангника. Её подписали 18 тысяч человек. Но Ральф и так не приедет в Мюнхен. «Всем сердцем болею за сборную Австрии. Мне по душе эта задача, и я полон решимости успешно продолжить выбранный нами путь. Хотел бы особенно подчеркнуть, что это не отказ «Баварии», а решение в пользу моей команды и наших общих целей», — сказал Рангник.

Какие ещё варианты сорвались?

Кстати, Унаи Эмери тоже отказался от варианта с «Баварией». Вместо этого он продлил контракт с «Астон Виллой» до 2027 года. Есть вариант с приглашением Роберто Де Дзерби из «Брайтона», однако там не всё так просто. «Баварию» смущает игровой спад английского клуба, а также желание итальянца взять с собой большой штат помощников. А ведь ещё и нужно будет выплатить денежную компенсацию «Брайтону».

В разное время поступала информация об интересе «Баварии» к Зинедину Зидану. Однако Bild сообщил, что мюнхенский клуб не рассматривает француза на пост главного тренера. Во-первых, боссы «Баварии» не считают Зидана тактически сильным специалистом, способным перезагрузить клубный проект. Во-вторых, руководство смущает, что Зидан не говорит по-немецки, а английским владеет на слабом уровне. Ранее спортивный директор Макс Эберль говорил, что «Бавария» ищет тренера, говорящего на немецком или английском языках.

Мюнхенский клуб мечтает о приглашении Юргена Клоппа, который покинет «Ливерпуль» по окончании сезона. Правда, сам немец уже дал понять, что будет отдыхать как минимум год. Всё-таки изнурительная работа в «Ливерпуле» даёт о себе знать.

Томас Тухель Фото: picture alliance via Getty Images

А может, стоит сохранить Тухеля? Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен заявил, что клуб попрощается с тренером даже в случае победы в Лиге чемпионов. Правда, журналист Флориан Плеттенберг утверждает, что теперь «Бавария» задумалась над тем, чтобы сохранить Тухеля. Его поддерживает спортивный директор Макс Эберль, а также некоторые ключевые футболисты команды, включая Мануэля Нойера. А ещё Плеттенберг написал, что «Бавария» рассматривает вариант с приглашением Хулена Лопетеги. Как долго ещё продлится эта сага?