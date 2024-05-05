Слишкович повторил рекорд Карреры. Успешнее боснийца в «Спартаке» начинали только четверо

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович продолжает удивлять своими результатами во главе московской команды. Под руководством боснийца красно-белые добыли три победы и дважды сыграли вничью в пяти матчах. «Спартак» не проиграл «Зениту» (0:0) в Санкт-Петербурге, разгромил на выезде «Ростов» (5:1), разошёлся миром в дерби с ЦСКА (0:0), выиграл у «Локомотива» (3:2) и затем выбил «Динамо» (2:0) в полуфинале Пути регионов Кубка России.

Слишкович выдал один из лучших стартов для новых тренеров «Спартака» за всю российскую историю. Были ли более успешные премьеры? Оказывается, да. Но только у одного получилась такая же длительная беспроигрышная серия. Рассказываем, кто из тренеров, впервые в карьере возглавивших «Спартак», начинал круче боснийца.

Массимо Каррера: четыре победы и ничья

Массимо Каррера Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Единственным тренером до этого года, который не проиграл в первых пяти матчах в «Спартаке», был Каррера. Интересно, что Массимо, как и сейчас Слишкович, не готовил команду в межсезонье, а исправлял проблемы на ходу. В августе 2016 года ассистент-итальянец заменил отправленного в отставку Дмитрия Аленичева, для которого приговором стал вылет в квалификации Лиги Европы от кипрского АЕКа. В чемпионате «Спартак» на тот момент сыграл только один матч – разгромил дома «Арсенал» (4:0).

Каррера стартовал с домашней победы над «Крыльями Советов» (1:0). В следующем туре «Спартак» отправился в Казань и не проиграл «Рубину» (1:1). Причём москвичи вели и в этой встрече, но упустили победу. В третьей игре под руководством Массимо красно-белые одолели на своём поле «Краснодар» (2:0). Потом удачную серию продолжила победа над «Анжи» (2:0) в Каспийске. А в пятом матче при Каррере спартаковцы переиграли в домашнем дерби «Локомотив» (1:0).

Только седьмая игра с Каррерой – кубковая в Хабаровске – завершилась первым поражением «Спартака» (0:1) во главе с итальянцем. А сам сезон стал чемпионским. Единственное золото команды за последние 22 года.

Станислав Черчесов: четыре победы и поражение

Станислав Черчесов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В июне 2006 года после шестиматчевой безвыигрышной серии был отправлен в отставку главный тренер «Спартака» Владимир Федотов, и его место занял спортивный директор Черчесов. Встряска помогла команде резко улучшить результаты. Под руководством своего бывшего вратаря красно-белые одержали четыре победы в первых пяти матчах.

В дебютной игре Черчесова «Спартак» переиграл дома «Сатурн» (2:0). Затем команда отправилась в Грозный на матч Кубка России с «Тереком». Из этого турнира москвичи быстро вылетели, проиграв по пенальти. Хотя «Спартак» вёл после гола Торбинского в начале второго тайма, но за 10 минут до конца «Терек» отыгрался.

«Поражение нас огорчило, – признался после вылета из Кубка России Черчесов. – Если честно, вариант с послематчевыми пенальти в уме мы не держали, а потому заранее список бьющих не составляли… Что касается промахов Быстрова и Ковача, то вряд ли стоит их особо винить, поскольку всё отведённое им для игры время они бились как могли. Доволен и настроем, и качеством игры. Все действовали с огромным желанием, равнодушных на поле не было. Ошибки при завершении голевых моментов и помешали нам добиться победы».

На кубковую неудачу «Спартак» отреагировал тремя победами подряд – над «Ростовом» (3:1) и «Амкаром» (1:0) в гостях и над «Зенитом» (3:1) дома. В итоге красно-белые с Черчесовым бились до конца за чемпионство. Но всё же уступили на финише два очка «Зениту».

Унаи Эмери: четыре победы и поражение

Унаи Эмери Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Летом 2012 года Валерий Карпин ушёл с поста главного тренера «Спартака», но остался в роли генерального директора. Возглавил же команду Унаи Эмери – будущий четырёхкратный победитель Лиги Европы, который в этом сезоне поднял «Астон Виллу» в топ-4 АПЛ. Но тогда у испанца ещё не было сегодняшнего статуса, и никто не представлял, чего от него ждать.

Эмери хорошо провёл предсезонку – его «Спартак» стал давать результат с 1-го тура. Испанец дебютировал с выездной победы над «Аланией» (2:1). В следующем матче красно-белые переиграли дома «Волгу» (2:1). После этого команда Эмери разнесла в дерби «Динамо» (4:0). А в 4-м туре состоялась встреча лидеров в Санкт-Петербурге, и «Спартак» попал под «Зенит» – 0:5!

«C первых минут уровень игры у «Зенита» был выше, – признал Эмери. – Лучшее для нас сегодня – это поддержка наших болельщиков. Мы не смогли дать фанатам то, чего они от нас ждали. Не только победу, но и хорошую игру. Не смогли выполнить установку на матч – быть лучшими в каждом моменте. Мы не показали своего футбола. На поле не было команды, которая смогла бы реализовать свои амбиции. Мы должны были выигрывать, набирать 12 очков и выходить в лидеры, но не сделали этого».

Впрочем, «Спартак» пришёл себя после глубокого нокаута и в следующем матче победил «Рубин» (2:1). А потом ещё и «Фенербахче» обыграл с тем же счётом в первой встрече квалификации Лиги чемпионов. Но уже осенью на фоне неудачного отрезка Эмери освободил своё кресло для Карпина.

Мурат Якин: четыре победы и поражение

Мурат Якин Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Швейцарец возглавил красно-белых летом 2014 года, когда закончился второй период Карпина в «Спартаке» как главного тренера. Последние туры предыдущего сезона команда доигрывала под руководством исполняющего обязанности – Дмитрия Гунько. В еврокубки не попала, так что Якин приходил прежде всего под задачи в чемпионате.

Стартовал Мурат в «Спартаке» намного лучше, чем финишировал, хотя первые шесть туров красно-белые проводили на выезде из-за строительства стадиона. Начал Якин с двух побед – над «Рубином» (4:0) и «Динамо» (2:1). Однако в третьей игре случилась осечка: московская команда была разгромила «Краснодаром» (0:4).

«Краснодар» показал качественный и результативный футбол, которому мы не всегда могли что-то противопоставить, – объяснил крупное поражение Якин. – Порой только реагировали на действия соперника, вместо того чтобы действовать самим. Причина тому – две вынужденные замены. Пришлось бросать в бой и молодёжь, что не повысило качество нашего футбола… Третий выездной матч, сложные соперники. Ясно, что мы обязаны играть лучше. Но пока ничего не остаётся, кроме как принять случившееся как факт».

Тогда игроки красно-белых показали хорошую реакцию на неудачу. В следующих турах «Спартак» победил ЦСКА (1:0) в дерби и «Уфу» (2:1). Но после этого команда Якина стала нестабильной, завершила чемпионат только шестой, и швейцарцу указали на дверь.