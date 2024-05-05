Но в 2011 году даже классного состава с Кураньи и Ворониным не хватило для золота — финиш бело-голубые провалили.

«Динамо», которое должно было стать чемпионом. Как команда за полгода влюбила в себя всех

В этом сезоне РПЛ «Динамо» по-настоящему включилось в «золотую» гонку. Прорыв бело-голубых под руководством Марцела Лички – повод вспомнить, когда у «Динамо» была самая серьёзная команда в российской истории с точки зрения готовности бороться за чемпионский титул. Какую бы вы назвали? Пожалуй, это команда 2011 года, показывавшая в течение нескольких месяцев космический футбол для РПЛ.

Сезон-2011/2012 был уникальным для российского футбола – переходным с системы «весна-осень» на «осень-весну». Стартовал он в марте 2011-го традиционным двухкруговым турниром, а продолжался в первой половине 2012-го дополнительным этапом. По итогам 30 туров команды делились на две восьмёрки и играли ещё 14 матчей – верхняя половина боролась за медали и места в еврокубках, а нижняя – за выживание.

Готовил «Динамо» к тому сезону черногорский тренер Миодраг Божович, поработавший в России с семью клубами. В первых пяти турах бело-голубые одержали две победы при одной ничьей и двух поражениях, занимали лишь девятое место. Кроме того, команда вылетела из Кубка России, проиграв домашний четвертьфинал «Ростову» (1:2). Это поражение стало приговором для иностранного специалиста. От «Динамо», собравшего в своём составе целую группу высококлассных игроков – Кевина Кураньи, Андрея Воронина, Звездана Мисимовича, Александра Самедова, Игоря Семшова, Андрея Каряку, Леандро Фернандеса, Владимира Граната, молодых Фёдора Смолова и Александра Кокорина и так далее – требовали более качественной игры и лучших результатов.

На место Божовича поставили того, кого совершенно не ожидали увидеть во главе команды. Бывший защитник «Динамо» Сергей Силкин много лет трудился в клубе на разных должностях в академии и молодёжке, был ассистентом в первой команде. Однако опыта самостоятельной работы на высоком уровне не имел. Силкин возглавлял дубль – и вдруг оказался в РПЛ.

Сначала Силкина назначили исполняющим обязанности главного тренера. Такая должность подразумевает, что клуб хочет проверить «временщика», а параллельно будет искать другие кандидатуры. Ходили слухи о возвращении в «Динамо» Валерия Газзаева, переговорах с Юрием Красножаном, называлась кандидатура известного сумасшедшими нагрузками немца Феликса Магата. Силкину дали время проявить себя как тренеру основы до 8 мая. По словам самого 50-летнего на тот момент специалиста, он даже не обсуждал срок контракта.

Сергей Силкин тренер «Динамо» «О сроках работы речь не шла, но для меня этот аспект не имеет никакого значения. Я динамовец и всегда жил интересами главной команды, родного клуба. Для меня такое доверие — большая честь».



Начал Силкин в «Динамо» с семиматчевой беспроигрышной серии. Правда, в этот отрезок команда победила всего трижды при четырёх ничьих, но какие были счета в первых матчах тренера – 2:2, 3:2, 2:2! Команда вытащила на 90+4-й минуте почти проигранный домашний матч с «Зенитом». В июне, несмотря на первое поражение от «Рубина» (причём крупное – 0:3), Силкина утвердили главным тренером после разгрома «Томи».

При Силкине «воскрес» Воронин, не попадавший в основу у Божовича. Более того, даже получал капитанскую повязку. Новый тренер терпеливо ждал, когда прервётся сухая серия у пережившего чёрную полосу Кураньи, и оказался прав – потом форварда прорвало так, что было не остановить. В общем, мало-помалу «Динамо» раскочегарилось. После этого до конца 2011 года показывало самый яркий футбол в России, который влюбил в эту команду даже многих нейтральных болельщиков.

Кевин Кураньи Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Воронин объяснял прогресс команды под руководством тогда ещё исполняющего обязанности главного тренера Силкина: «После того как назначили Силкина, команда ни разу не проиграла. Всё на месте – характер, воля к победе, мысль. Я в команде полтора года, и за всё это время не припомню, чтобы мы так ровно выступали. От тренера многое зависит… Можно сказать, что и моя игра преобразилась. Силкин сделал так, что я вновь поверил в свои силы… А самое главное, меня поставили на своё место. Теперь играю там, где и должен, – под нападающим, то есть под Кураньи».

«Динамо» играло быстро, классно комбинировало, здорово атаковало флангами с кроссами на рослого центрфорварда: всё, как любят болельщики. Силкина утвердили главным тренером перед дерби со «Спартаком». В результате бело-голубые переиграли на выезде команду Валерия Карпина – 2:0. Абсолютно по делу. «Динамо» в тот день было сильнее.

Успех дерби продолжил яркую серию команды Силкина: шесть побед подряд во всех турнирах с общим счётом 18:1! После 18 туров РПЛ «Динамо», будучи уже в топ-3, всего на очко отставало от будущего чемпиона «Зенита» и на шесть – от лидера ЦСКА. Потом бело-голубых чуть-чуть потрясло: два поражения, а между ними – сумасшедшая победа над «Тереком» с теннисным счётом 6:2. В этот период недоставало надёжности в оборонительных действиях, но затем команда Силкина выиграла четыре матча подряд с общим счётом 10:0. В том числе разгромила лидера ЦСКА (4:0) в дерби. Баланс, казалось, был найден.

К концу сентября «Динамо» было в шаге от первого места – догнало ЦСКА и всего на два очка отставало от захватившего лидерство «Зенита». По качеству игры команде Силкина можно было прогнозировать чемпионство. Однако в последних матчах перед зимним перерывом результаты бело-голубых стали похуже: три победы, две ничьих и три поражения за восемь матчей. На паузу, после 32 туров, «Динамо» ушло третьим – отставание от ЦСКА составляло одно очко, от «Зенита» – семь.

После нескольких судейских ошибок и спорных решений Силкин начал намекать на заговор против «Динамо».

«Вмешиваются неспортивные факторы, – говорил тренер. – Нечестно поступают околофутбольные люди. Нас боятся и потому объединяются против нас. Но главное в такой ситуации, чтобы ребята не вешали нос, и в этом плане наши футболисты – молодцы».

Тем временем команда Силкина продолжала бороться и ещё за один трофей – «Динамо» вышло в четвертьфинал Кубка России.

Сергей Силкин Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Жаль, но то фестивальное «Динамо» радовало болельщиков своим чудесным футболом только полгода. После зимних сборов из игры столичной команды исчезла искра. Бело-голубые стали делать больший акцент на оборону, тем не менее это не улучшило результаты. Просто «Динамо» стало похоже на остальных. А вот перца в футбольном блюде шеф-повара Силкина уже не было.

Старт в 2012 году получился тяжёлым. «Динамо» продлило безвыигрышную серию в чемпионате до пяти матчей, попав в том числе под «Зенит»: потерпело дома сокрушительное поражение со счётом 1:5. Тем неожиданнее была в ходе этого отрезка кубковая победа в четвертьфинале над «Зенитом» в Санкт-Петербурге – 1:0. Пожалуй, «Динамо» впервые за долгое время столкнулось с тем, что его недооценили.

Тем не менее бело-голубые продолжали сражаться за второе место, дававшее путёвку в квалификацию Лиги чемпионов. В апреле три подряд минимальные победы, включая в дерби над ЦСКА (1:0), вернули надежду на успешное завершение сезона. После 40 туров команда Силкина возвратилась на вторую позицию – опережала на одно очко «Спартак». Впереди оставались четыре тура чемпионата, начинавшиеся с выездов к «Зениту» и «Спартаку», а также кубковый финал.

Но оказалось, что победа над армейцами стала последней для Силкина во главе бело-голубых. «Динамо» уступило в Санкт-Петербурге со счетом 1:2, а потом сыграло вничью со «Спартаком» – 1:1. На финише случились также ничьи с «Локомотивом» (2:2) и «Кубанью» (1:1). Итог: четвёртое место – и путёвка в Лигу Европы. Финал Кубка России был проигран «Рубину» Курбана Бердыева со счётом 0:1. Казанцы взяли трофей заслуженно, превзойдя динамовцев по ударам в три с лишним раза (16:5).

Силкин признавался, что Кураньи снизил требования к себе – отношения тренера с немецким форвардом стали уже не идеальными. Вспыхнул конфликт с Семшовым. Воронин тоже стал выпадать из основы.

«Как сейчас общаемся с Силкиным? Нам не о чем общаться. Сейчас мы не общаемся. Тренер говорит, вместо кого и куда я выхожу на замену, желает удачи. Всё. Скорее всего, тренер считает, что я не отрабатываю сзади. Хотя ранее говорили, что я как раз отрабатываю и даже много бегаю там, где не надо этого делать. У Силкина стали другие взгляды на футбол. На игры, на тактику, на всё остальное. Есть перемены, которые многим непонятны. Уйти от такого зрелищного и результативного футбола, который принёс результат и успех…» – сетовал Воронин.

В сезоне-2012/2013 «Динамо» стартовало с трёх поражений в трёх турах с общим счётом 0:7 в РПЛ и ничьей в матче квалификации Лиги Европы с «Данди» (2:2), после чего Силкин ушёл в отставку.