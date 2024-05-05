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Динамо — Сочи, РПЛ, 5 мая 2024, как Динамо боролось за чемпионство в сезоне-2011/2012, Кураньи, Силкин, Воронин

«Динамо», которое должно было стать чемпионом. Как команда за полгода влюбила в себя всех
Анатолий Романов
«Динамо», которое должно было стать чемпионом
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Но в 2011 году даже классного состава с Кураньи и Ворониным не хватило для золота — финиш бело-голубые провалили.

В этом сезоне РПЛ «Динамо» по-настоящему включилось в «золотую» гонку. Прорыв бело-голубых под руководством Марцела Лички – повод вспомнить, когда у «Динамо» была самая серьёзная команда в российской истории с точки зрения готовности бороться за чемпионский титул. Какую бы вы назвали? Пожалуй, это команда 2011 года, показывавшая в течение нескольких месяцев космический футбол для РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сезон-2011/2012 был уникальным для российского футбола – переходным с системы «весна-осень» на «осень-весну». Стартовал он в марте 2011-го традиционным двухкруговым турниром, а продолжался в первой половине 2012-го дополнительным этапом. По итогам 30 туров команды делились на две восьмёрки и играли ещё 14 матчей – верхняя половина боролась за медали и места в еврокубках, а нижняя – за выживание.

Готовил «Динамо» к тому сезону черногорский тренер Миодраг Божович, поработавший в России с семью клубами. В первых пяти турах бело-голубые одержали две победы при одной ничьей и двух поражениях, занимали лишь девятое место. Кроме того, команда вылетела из Кубка России, проиграв домашний четвертьфинал «Ростову» (1:2). Это поражение стало приговором для иностранного специалиста. От «Динамо», собравшего в своём составе целую группу высококлассных игроков – Кевина Кураньи, Андрея Воронина, Звездана Мисимовича, Александра Самедова, Игоря Семшова, Андрея Каряку, Леандро Фернандеса, Владимира Граната, молодых Фёдора Смолова и Александра Кокорина и так далее – требовали более качественной игры и лучших результатов.

На место Божовича поставили того, кого совершенно не ожидали увидеть во главе команды. Бывший защитник «Динамо» Сергей Силкин много лет трудился в клубе на разных должностях в академии и молодёжке, был ассистентом в первой команде. Однако опыта самостоятельной работы на высоком уровне не имел. Силкин возглавлял дубль – и вдруг оказался в РПЛ.

Сначала Силкина назначили исполняющим обязанности главного тренера. Такая должность подразумевает, что клуб хочет проверить «временщика», а параллельно будет искать другие кандидатуры. Ходили слухи о возвращении в «Динамо» Валерия Газзаева, переговорах с Юрием Красножаном, называлась кандидатура известного сумасшедшими нагрузками немца Феликса Магата. Силкину дали время проявить себя как тренеру основы до 8 мая. По словам самого 50-летнего на тот момент специалиста, он даже не обсуждал срок контракта.

Сергей Силкин
Сергей Силкин
тренер «Динамо»

«О сроках работы речь не шла, но для меня этот аспект не имеет никакого значения. Я динамовец и всегда жил интересами главной команды, родного клуба. Для меня такое доверие — большая честь».

Начал Силкин в «Динамо» с семиматчевой беспроигрышной серии. Правда, в этот отрезок команда победила всего трижды при четырёх ничьих, но какие были счета в первых матчах тренера – 2:2, 3:2, 2:2! Команда вытащила на 90+4-й минуте почти проигранный домашний матч с «Зенитом». В июне, несмотря на первое поражение от «Рубина» (причём крупное – 0:3), Силкина утвердили главным тренером после разгрома «Томи».

При Силкине «воскрес» Воронин, не попадавший в основу у Божовича. Более того, даже получал капитанскую повязку. Новый тренер терпеливо ждал, когда прервётся сухая серия у пережившего чёрную полосу Кураньи, и оказался прав – потом форварда прорвало так, что было не остановить. В общем, мало-помалу «Динамо» раскочегарилось. После этого до конца 2011 года показывало самый яркий футбол в России, который влюбил в эту команду даже многих нейтральных болельщиков.

Кевин Кураньи

Кевин Кураньи

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Воронин объяснял прогресс команды под руководством тогда ещё исполняющего обязанности главного тренера Силкина: «После того как назначили Силкина, команда ни разу не проиграла. Всё на месте – характер, воля к победе, мысль. Я в команде полтора года, и за всё это время не припомню, чтобы мы так ровно выступали. От тренера многое зависит… Можно сказать, что и моя игра преобразилась. Силкин сделал так, что я вновь поверил в свои силы… А самое главное, меня поставили на своё место. Теперь играю там, где и должен, – под нападающим, то есть под Кураньи».

«Динамо» играло быстро, классно комбинировало, здорово атаковало флангами с кроссами на рослого центрфорварда: всё, как любят болельщики. Силкина утвердили главным тренером перед дерби со «Спартаком». В результате бело-голубые переиграли на выезде команду Валерия Карпина – 2:0. Абсолютно по делу. «Динамо» в тот день было сильнее.

Успех дерби продолжил яркую серию команды Силкина: шесть побед подряд во всех турнирах с общим счётом 18:1! После 18 туров РПЛ «Динамо», будучи уже в топ-3, всего на очко отставало от будущего чемпиона «Зенита» и на шесть – от лидера ЦСКА. Потом бело-голубых чуть-чуть потрясло: два поражения, а между ними – сумасшедшая победа над «Тереком» с теннисным счётом 6:2. В этот период недоставало надёжности в оборонительных действиях, но затем команда Силкина выиграла четыре матча подряд с общим счётом 10:0. В том числе разгромила лидера ЦСКА (4:0) в дерби. Баланс, казалось, был найден.

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К концу сентября «Динамо» было в шаге от первого места – догнало ЦСКА и всего на два очка отставало от захватившего лидерство «Зенита». По качеству игры команде Силкина можно было прогнозировать чемпионство. Однако в последних матчах перед зимним перерывом результаты бело-голубых стали похуже: три победы, две ничьих и три поражения за восемь матчей. На паузу, после 32 туров, «Динамо» ушло третьим – отставание от ЦСКА составляло одно очко, от «Зенита» – семь.

После нескольких судейских ошибок и спорных решений Силкин начал намекать на заговор против «Динамо».

«Вмешиваются неспортивные факторы, – говорил тренер. – Нечестно поступают околофутбольные люди. Нас боятся и потому объединяются против нас. Но главное в такой ситуации, чтобы ребята не вешали нос, и в этом плане наши футболисты – молодцы».

Тем временем команда Силкина продолжала бороться и ещё за один трофей – «Динамо» вышло в четвертьфинал Кубка России.

Сергей Силкин

Сергей Силкин

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Жаль, но то фестивальное «Динамо» радовало болельщиков своим чудесным футболом только полгода. После зимних сборов из игры столичной команды исчезла искра. Бело-голубые стали делать больший акцент на оборону, тем не менее это не улучшило результаты. Просто «Динамо» стало похоже на остальных. А вот перца в футбольном блюде шеф-повара Силкина уже не было.

Старт в 2012 году получился тяжёлым. «Динамо» продлило безвыигрышную серию в чемпионате до пяти матчей, попав в том числе под «Зенит»: потерпело дома сокрушительное поражение со счётом 1:5. Тем неожиданнее была в ходе этого отрезка кубковая победа в четвертьфинале над «Зенитом» в Санкт-Петербурге – 1:0. Пожалуй, «Динамо» впервые за долгое время столкнулось с тем, что его недооценили.

Тем не менее бело-голубые продолжали сражаться за второе место, дававшее путёвку в квалификацию Лиги чемпионов. В апреле три подряд минимальные победы, включая в дерби над ЦСКА (1:0), вернули надежду на успешное завершение сезона. После 40 туров команда Силкина возвратилась на вторую позицию – опережала на одно очко «Спартак». Впереди оставались четыре тура чемпионата, начинавшиеся с выездов к «Зениту» и «Спартаку», а также кубковый финал.

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Но оказалось, что победа над армейцами стала последней для Силкина во главе бело-голубых. «Динамо» уступило в Санкт-Петербурге со счетом 1:2, а потом сыграло вничью со «Спартаком» – 1:1. На финише случились также ничьи с «Локомотивом» (2:2) и «Кубанью» (1:1). Итог: четвёртое место – и путёвка в Лигу Европы. Финал Кубка России был проигран «Рубину» Курбана Бердыева со счётом 0:1. Казанцы взяли трофей заслуженно, превзойдя динамовцев по ударам в три с лишним раза (16:5).

Силкин признавался, что Кураньи снизил требования к себе – отношения тренера с немецким форвардом стали уже не идеальными. Вспыхнул конфликт с Семшовым. Воронин тоже стал выпадать из основы.

«Как сейчас общаемся с Силкиным? Нам не о чем общаться. Сейчас мы не общаемся. Тренер говорит, вместо кого и куда я выхожу на замену, желает удачи. Всё. Скорее всего, тренер считает, что я не отрабатываю сзади. Хотя ранее говорили, что я как раз отрабатываю и даже много бегаю там, где не надо этого делать. У Силкина стали другие взгляды на футбол. На игры, на тактику, на всё остальное. Есть перемены, которые многим непонятны. Уйти от такого зрелищного и результативного футбола, который принёс результат и успех…» – сетовал Воронин.

В сезоне-2012/2013 «Динамо» стартовало с трёх поражений в трёх турах с общим счётом 0:7 в РПЛ и ничьей в матче квалификации Лиги Европы с «Данди» (2:2), после чего Силкин ушёл в отставку.

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