«Ювентус» представил форму с плюшевым мишкой. Фото
«Ювентус» выпустил третий комплект формы с плюшевым мишкой. Новые джерси — часть NFT-коллекции клуба!
Особый дизайн
Новая форма разработана совместно с Inbetweeners, которых возглавляет известный художник Джанпьеро Д'Алессандро. Плюшевый мишка — его торговая марка.
Цифровая мода
В NFT-коллекцию войдут 1897 предметов в честь года основания клуба. Но главная вещь в этой коллекции — третий комплект формы.
«Ювентус» представил форму с плюшевым мишкой. Фото
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