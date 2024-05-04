Юношеская Лига чемпионов тоже сильно изменится. А пока там уникальный победитель!

Пока в главных еврокубках только идут полуфиналы, в юношеской Лиге чемпионов уже известен победитель. Обладатель трофея определялся в формате «Финала четырёх»: полуфиналисты съехались на нейтральную площадку (в этом году это Ньон) и за несколько дней решили судьбу титула. В нынешнем сезоне до этой стадии добрались «Нант», «Олимпиакос», «Милан» и «Порту».

Полуфинальные пары: сдержанная игра «Нанта» и «Олимпиакоса», поздний камбэк «Милана»

В первом матче сошлись андердоги из Пути чемпионов — «Нант» и «Олимпиакос». Обе команды впервые дошли до этой стадии, что сказалось на игре: пытались сильно не рисковать и действовали прагматично, как и ранее по ходу турнира. Основное время закончилось скучными нулями без множества опасных моментов, но с одним отменённым голом греков.

Судьба первой путёвки в финал решалась в серии пенальти. Сильнее оказалась молодёжь из «Олимпиакоса»: реализовали три удара из четырёх, французы смогли ответить лишь одним попаданием.

Радость игроков «Олимпиакоса» после прохода в финал Фото: Ben McShane/Getty Images

Второй полуфинал получился более насыщенным на события. «Милан» дошёл до этой стадии во второй раз подряд, «Порту» же даже становился чемпионом в 2019 году. Поэтому команды не собирались отсиживаться у своих ворот и уже с первых минут играли на встречных курсах. «Россонери» вышли вперёд на 12-й минуте, но «драконы» перевернули игру за последующие 50 минут.

Финальный отрезок матча — огонь! Португальцы имели множество шансов, чтобы забить как минимум ещё один гол и закрыть вопрос с выходом в финал. Но всегда что-то мешало: то мяч в штангу угодит, то защитник ляжет под удар и не даст забить в пустые ворота. Времени оставалось мало, «Милану» нужен был гол, чтобы перевести игру в серию пенальти. Получилось это сделать аж на 90+3-й минуте: Кевин Дзероли зацепился за мяч на втором этаже, прошёл защитника и выкатил партнёру на пустые ворота — тот не подкачал.

После такого психологическое преимущество было на стороне итальянцев. Они им воспользовались — 4:3 в серии пенальти.

Эмоции Кевина Дзероли — автора победного удара в серии пенальти Фото: Giuseppe Cottini/Getty Images

Финал: неприметный первый тайм и голевая феерия во втором

«Олимпиакос» в привычной манере стал играть по сопернику и ловить «Милан» на контратаках. Греки использовали схему 3-4-2-1 и доставляли «россонери» проблемы на флангах: у вингеров было больше пространства, так как крайние защитники стягивали оппонентов на себя. Преимущество в первой половине было за «Олимпиакосом», но счёт на табло так и не был открыт.

На второй тайм «Милан» вышел более заряженным и мог забивать через 20 секунд после розыгрыша мяча с центра поля. Всё шло к голу итальянцев, но на 59-й минуте Дариуш Стальмах сыграл рукой в своей штрафной — арбитр назначил пенальти.

«Олимпиакос» реализовал 11-метровый удар, после чего «Милан» посыпался: пропустили второй гол спустя минуту, а ещё через пять минут счёт стал разгромным. Теофанис Бакулас оформил один из лучших голов турнира: подстроился под навес и пробил через себя.

Момент удара Теофаниса Бакуласа Фото: Ben McShane/Getty Images

«Милан» пытался вернуться в игру, но все попытки пресекал Анцело Сина. Вратарь номинальных хозяев финала сделал аж семь сейвов и сохранил ворота сухими.

«Олимпиакос» — чемпион и первый греческий клуб, которому покорился еврокубок! В финале на поле присутствовали только греки — уникальное достижение. Никто раньше не выпускал в финале исключительно представителей своей страны.

Второй год подряд чемпионом становится команда из Пути чемпионов, третий сезон подряд — академия клуба не из топ-5 лиг. Это в очередной раз показывает всю прелесть Юношеской Лиги: каждый может обыграть каждого, статус основного клуба здесь ничего не решает.

Радость игроков «Олимпиакоса» Фото: Ben McShane/Getty Images

«Олимпиакос» — последний чемпион ЮЛЧ в нынешнем формате

Изменения в основных еврокубках с сезона-2024/2025 повлекли за собой смену формата и в Юношеской Лиге:

в Пути Лиги чемпионов теперь будет 36 команд — как и в основной сетке ЛЧ. Но вместо восьми туров будут проводить шесть. В плей-офф попадут 22 команды;

в Пути чемпионов будут участвовать чемпионы всех стран-участниц УЕФА! До этого выбирали из 32 лучших стран по рейтингу. До плей-офф доберутся 10 команд;

теперь чемпион автоматически получает место в Пути чемпионов, но сможет сыграть в Пути Лиги чемпионов, если основная команда попала в ЛЧ. До этого чемпион не получал место в следующем розыгрыше Юношеской лиги до выполнения некоторых условий.

Кстати, прошлогодний обладатель титула, АЗ, мог и не сыграть в этом сезоне: основная команда не попала в ЛЧ, чемпионом Нидерландов стал ПСВ. В итоге голландцев спасли «Реал» и «Манчестер Сити»: основные клубы вышли в ЛЧ, академии выиграли чемпионаты и освободили место в турнире для чемпиона.