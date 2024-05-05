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Динамо — Сочи: прямая онлайн-трансляция 27-го тура РПЛ, где смотреть матч, 5 мая 2024 года, Пари НН — Спартак

Удержится ли «Динамо» в гонке? Подтянется ли «Спартак» к тройке? LIVE тура РПЛ
Георгий Илющенко Никита Паглазов
,
Онлайн тура РПЛ
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«Сочи» и «Пари НН» тоже нужны очки, но биться придётся с фаворитами.

Друзья, всем привет! В РПЛ продолжается 27-й тур. Сегодня, 5 мая, нас ждут два важнейших матча.

В 16:30 мск стартует встреча «Динамо» и «Сочи». Команда Лички неожиданно вернулась в чемпионскую гонку и должна снова побеждать, чтобы остаться в ней. Сочинцы же практически обречены на вылет, несмотря на яркий старт весной. Хотя очки в любом случае не помешают, ведь математические шансы на спасение по-прежнему есть.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А в 19:00 мск начнут играть «Пари НН» и «Спартак». Нижегородцы сменили тренера — после отставки Юрана назначен серб Илич (не путать с Ивичем). Такие перестановки вполне могут оживить команду. Правда, в соперниках тоже очень даже оживший «Спартак». При Слишковиче красно-белые не проигрывают и даже в основном выигрывают. Продолжится ли серия? Шансы на топ-3 живы.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» традиционно будет следить за туром РПЛ в режиме онлайн. Присоединяйтесь!

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