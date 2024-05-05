Удержится ли «Динамо» в гонке? Подтянется ли «Спартак» к тройке? LIVE тура РПЛ

Друзья, всем привет! В РПЛ продолжается 27-й тур. Сегодня, 5 мая, нас ждут два важнейших матча.
В 16:30 мск стартует встреча «Динамо» и «Сочи». Команда Лички неожиданно вернулась в чемпионскую гонку и должна снова побеждать, чтобы остаться в ней. Сочинцы же практически обречены на вылет, несмотря на яркий старт весной. Хотя очки в любом случае не помешают, ведь математические шансы на спасение по-прежнему есть.
А в 19:00 мск начнут играть «Пари НН» и «Спартак». Нижегородцы сменили тренера — после отставки Юрана назначен серб Илич (не путать с Ивичем). Такие перестановки вполне могут оживить команду. Правда, в соперниках тоже очень даже оживший «Спартак». При Слишковиче красно-белые не проигрывают и даже в основном выигрывают. Продолжится ли серия? Шансы на топ-3 живы.
«Чемпионат» традиционно будет следить за туром РПЛ в режиме онлайн. Присоединяйтесь!
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