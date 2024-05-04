«Сосьедад» с Захаряном прервал паршивую серию. Для результата хватило тайма

Команда Арсена Захаряна победила в Примере впервые с 31 марта. До перерыва она реализовала все моменты, а во второй половине спокойно довела встречу до необходимого результата.

«Реал Сосьедад» подошёл к игре с серией из трёх матчей без побед. Несмотря на это, команда сохранила шестое место в таблице, хотя конкуренты сократили отставание. Перед этим туром «Бетис» находился всего в двух очках от «Сосьедада», а «Вильярреал» — в четырёх. «Лас-Пальмас» потерпел шесть поражений подряд, но его отрыв от зоны вылета составляет 11 очков. В такой ситуации заключительные матчи, по сути, становятся формальностью.

Захарян начал матч в запасе. Так было и в прошлом туре, а до этого россиянина выпускали в основе в трёх встречах подряд. Любопытно, что Захарян дебютировал в Ла Лиге именно в игре с «Лас-Пальмасом». Это было в 3-м туре, когда соперники сыграли по нулям. Тогда Арсен вышел на 75-й минуте и обошёлся без результативных действий.

На перерыв «Реал Сосьедад» ушёл с преимуществом в два гола. Хотя хозяева нанесли всего один удар в створ. Главным героем первой половины стал Шеральдо Бекер. Сначала его прострел привёл к автоголу Алекса Суареса — мяч попал в защитника от вратаря. Несчастный случай — по-другому и не скажешь. А позже Бекер мощно влупил с острого угла прямо под перекладину. В таких случаях говорят, что пробил прямо «по ушам» вратарю. По данным Ла Лиги, вероятность гола в этом эпизоде составляла 5,8%.

Хозяева показали высочайшую эффективность до перерыва. Они, по сути, создали полтора момента и забили два мяча. Да, был ещё удар Микеля Мерино в перекладину, но боковой арбитр поднял флажок. А что «Лас-Пальмас»? Максимо Перроне проверил вратаря хозяев неплохим ударом в ближний угол — Алекс Ремиро перевёл мяч на угловой. А уже при счёте 0:1 мог забивать Марвин Парк (очень нетипичная фамилия для испанца), но попал в сетку с внешней стороны.

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До перерыва «Реал Сосьедад» наиграл всего на 0,06 ожидаемого гола, соперник — на 0,38. К слову, гости нанесли пять ударов, хозяева — один. После перерыва клуб из Сан-Себастьяна вышел с целью добить соперника. И Хон Пачеко в третий раз огорчил гостей, однако судьи отменили гол после вмешательства VAR (футболист «Реала Сосьедад» попал в офсайд). Плюс был ещё один момент у активного Бекера — на этот раз вратарь зацепил мяч после удара в дальний угол.

«Реал Сосьедад» спокойно обыграл «Лас-Пальмас» Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Удивило то, как пассивно играл «Лас-Пальмас» во второй половине. Упусти хозяева победу при таком раскладе, никто бы этого не понял. На 71-й минуте тренерский штаб «Сосьедада» выпустил на поле Захаряна. Дождались! Правда, за отведённое время Арсен не отметился чем-то особенным. В одном эпизоде он неаккуратно сыграл на приёме, в результате чего его накрыл соперник. Но это было на чужой половине поля, а о контратаке речи даже не шло. С другой стороны, сам Арсен очень смело шёл в отбор, так что в плане самоотдачи претензий к нему быть не должно.

Клуб из Сан-Себастьяна одержал важнейшую победу и закрепился на шестой строчке в таблице. Для попадания в еврокубки нужно остаться в топ-7. Сейчас «Реал Сосьедад» опережает восьмую команду на семь очков, но у «Валенсии» есть один матч в запасе. В любом случае команда Захаряна всё ближе к тому, чтобы гарантировать себе место в еврокубках. Следующий матч она проведёт 13 мая, а её соперником станет «Барселона».