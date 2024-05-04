Команда Эда Ширана вернулась в АПЛ спустя 22 года

В Англии завершился последний тур Чемпионшипа. Если ранее место в АПЛ забронировал «Лестер», то теперь этого добился ещё и «Ипсвич». Эта команда не играла в чемпионате Англии с 2002 года. Победа в последнем туре гарантировала второе место. Правда, выяснилось, что «Ипсвич» вышел бы даже при поражении, поскольку главный преследователь — «Лидс» — уступил «Саутгемптону».

Последний матч сезона «Ипсвич» проводил на своём поле. Сразу после финального свистка тысячи болельщиков выбежали на поле, чтобы праздновать вместе с командой. А ещё – вместе с пиротехникой.

Болельщики «Ипсвича» выбежали на поле. Фото: Кадр из трансляции

А футболисты тем временем принялись подбрасывать в воздух главного тренера Кирана Маккенну. Он возглавил «Ипсвич» ещё в декабре 2021 года. В первый же полноценный сезон тренер вывел команду из Лиги 1 в Чемпионшип, а теперь (спустя год) команда снова добилась повышения. Оба раза «Ипсвич» становился вторым и забивал больше всех в лиге.

Для 37-летнего Маккенны это первый опыт работы главным тренером в профессиональном футболе. Он закончил карьеру в 22 года из-за травмы бедра. Потом тренировал детей в «Тоттенхэме» и «МЮ», прежде чем взяться за «Ипсвич». С тех пор как он возглавил эту команду в 2021 году, никто не набирал больше очков в английских лигах (236). На втором месте – Гвардиола (220). По информации The Guardian, «Брайтон» видит в Маккенне замену Де Дзерби, если тот покинет клуб.

Тренер «Ипсвича» Киран Маккенна Фото: Stephen Pond/Getty Images

Благодаря работе в «МЮ» (в том числе в штабах Сульшера и Рангника) Маккенне удалось привлечь в «Ипсвич» воспитанников «Юнайтед» Акселя Туанзебе и Брендона Уильямса. А ещё в команде выступает воспитанник «Челси» Омари Хатчинсон, который отыграл 44 матча в этом сезоне Чемпионшипа (10+5 по системе «гол+пас»).

Интересно, что последние три года клуб спонсирует один из самых успешных английских музыкантов Эд Ширан. Когда он заключил соглашение с клубом, на футболках команды появилась реклама его музыкального тура. Эд Ширан с четырёх лет жил в графстве Суффолк, в котором крупнейшим городом является именно Ипсвич. Тот случай, когда музыкант действительно с детства болел за команду. И тому есть подтверждения.

Юный Эд Ширан в футболке «Ипсвича» Фото: Из личного архива Эда Ширана

Последнюю путёвку в АПЛ разыграют между собой четыре команды (с третьего по шестое место). В одном полуфинале «Лидс» встретится с «Норвичем», а в другом — «Саутгемптон» с «Вест Бромом». Матчи пройдут дома и на выезде, а финал 26 мая состоится на «Уэмбли».