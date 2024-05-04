Возвращение Анчелотти в «Реал» считали ошибкой. Клуб его даже не рассматривал

Карло Анчелотти завоевал 12-й трофей с «Реалом». Итальянский тренер вышел на чистое второе место по этому показателю, обойдя Зинедина Зидана (11 трофеев). Лучший результат принадлежит Мигелю Муньосу, который в период с 1970 по 1984 год 14 раз поднимал над головой разнообразные кубки в статусе тренера «Реала».

Все трофеи Карло Анчелотти в «Реале»:

Лига чемпионов (2): 2013/2014, 2021/2022;

Ла Лига (2): 2021/2022, 2023/2024;

Кубок Испании (2): 2013/2014, 2022/2023;

Суперкубок Испании (2): 2022, 2024;

Суперкубок УЕФА (2): 2014, 2022;

клубный чемпионат мира (2): 2014, 2022. 2013/2014, 2021/2022;2021/2022, 2023/2024;2013/2014, 2022/2023;2022, 2024;2014, 2022;2014, 2022.

Перес уволил Анчелотти спустя год после победы в Лиге чемпионов

Анчелотти работал в мадридским клубом с 2013 по 2015 год. За этот период итальянец завоевал четыре трофея, хотя так и не стал чемпионом Испании. С другой стороны, Карло навсегда вписал своё имя в историю «Реала». Именно он привёл клуб к «Десиме» — 10-й победе в Лиге чемпионов и первой за 12 лет. Анчелотти покинул «Реал» в 2015-м после того, как не взял с клубом ни одного трофея за год.

Карло Анчелотти с кубком после финала ЛЧ в 2014 году Фото: Alex Livesey/Getty Images

«Хочу сообщить вам, что совет директоров «Реала» принял решение отправить Карло Анчелотти в отставку. Принять такое решение было очень трудно. У нас очень высокие требования — «Реал» всегда хочет выигрывать трофеи», — так президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал отставку итальянца.

Хотя, честно говоря, позабавил другой комментарий босса мадридского клуба.

Флорентино Перес президент «Реала» «Что Анчелотти сделал не так? Не знаю. Но у «Реала» очень высокие требования».

Анчелотти вернулся в «Реал» спустя шесть лет. За это время он поработал в «Баварии», «Наполи» и «Эвертоне». Но этот период вряд ли стоит назвать позитивным. Карло так и не привёл немецкий клуб к победе в Лиге чемпионов, а с «Наполи» и «Эвертоном» не завоевал трофеев (хотя сделать это было очень тяжело). Но главное, что в каждом из этих клубов у итальянца были проблемы с контролем над раздевалкой. В Мюнхене возникло недопонимание с Франком Рибери и Робертом Левандовским, в Неаполе футболисты устроили бунт, а некоторые игроки «Эвертона» сетовали на отсутствие единства в команде.

Перед возвращением в Мадрид Анчелотти занял 10-е место в АПЛ с ливерпульским клубом. «Реал» взял тренера со славным прошлым, но с сомнительным бэкграундом последних лет. Кто-то мог даже подумать, что Карло уже не готов к работе с топ-клубами Европы. Всё-таки ни «Наполи», ни «Эвертон» никак нельзя причислить к этой категории. А тут Анчелотти берут на смену Зидану, который во второй раз покинул «Реал». Перес вернул тренера, которого уволил спустя всего 12 месяцев после той самой «Десимы».

Мохамед Салах и Карло Анчелотти Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Тренер вернулся в Мадрид спустя шесть лет, хотя не был первой опцией

Согласно данным The Athletic, Анчелотти не был первым выбором для «Реала» после ухода Зидана. В прессе мелькали Антонио Конте, Маурисио Почеттино, Массимилиано Аллегри и даже легенда клуба Рауль. В итоге Аллегри вернулся в «Ювентус», а Конте всегда предъявлял высокие требования с точки зрения контроля и подписания контрактов. На это тяжело было рассчитывать, осознавая власть Переса и тяжелое финансовое положение клуба на тот момент.

«Не думаю, что «Реал» знает, какого нанять тренера. Для Переса тренер всегда вторичен. Никогда нет каких-либо чётких критериев. Они подписывают контракт с тем, с кем могут. Перес думает, что знает больше, чем любой тренер», — мнение источника, хорошо знакомого с политикой «Реала» (его опубликовали в The Athletic).

Карло Анчелотти и Флорентино Перес в 2021 году Фото: realmadrid.com

Имя Анчелотти не фигурировало в испанской прессе в течение нескольких дней после объявления Зидана об уходе. А потом шарахнула молния — Карло покинет «Эвертон» и вернётся в «Реал». В прессе шутили, что в Ливерпуле итальянец обзавёлся друзьями благодаря своему приветливому характеру, нежели из-за игры команды. Именно умение Анчелотти хорошо ладить со всеми стало ключом к успеху во время первого периода в «Реале».

В 2013-м Карло принёс мир в раздевалку клуба после трёх бурных лет правления Жозе Моуринью. И в первый же сезон с итальянцем «Реал» взял Лигу чемпионов в 10-й раз. The Athletic предполагал, что Анчелотти могли уволить после финала с «Атлетико», не забей Серхио Рамос спасительный гол в добавленное время.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Через год Перес всё-таки уволит Анчелотти, и это решение не понравится многим болельщикам, экспертам и некоторым футболистам команды. К примеру, Рамос, Криштиану Роналду, Лука Модрич и Марсело выступали за то, чтобы сохранить итальянца в клубе. Через неделю после увольнения Анчелотти «Реал» презентовал Рафаэля Бенитеса, но это назначение не привело ни к чему хорошему. Сам Анчелотти говорил, что не испытывает никакой обиды в связи с решением Переса. «Ничего личного, это бизнес», — так утверждал Анчелотти.

Президент «Реала» Флорентино Перес Фото: Denis Doyle/Getty Images

После второго ухода Зидана в Мадриде рассчитывали на появление «проектного» тренера. Человека, у которого будет чёткий тактический план и опыт развития молодых футболистов. Именно по этой причине в числе претендентов оказались Конте и Почеттино, но в итоге ни тот, ни другой так и не доехали до столицы Испании.

«Анчелотти знает, что возвращение в Мадрид — улучшение качества жизни. Он знает, что будет счастлив в городе. Карло знает, во что ввязывается, но это его не сильно беспокоит. Итальянец понимает, что когда-то снова уйдёт из «Реала», это неизбежно. Но плохой год в Мадриде лучше хорошего в «Эвертоне», — резюмировал в 2021 году The Athletic.

Что писали в Испании после возвращения Анчелотти

Mundo Deportivo: «Архитектор «Десимы» возвращается в Мадрид в совершенно иной ситуации, нежели в 2013 году. Тогда его позвали, чтобы потушить пожар, который оставил после себя Моуринью. Теперь назначение итальянца вызывает много вопросов, ведь он был ни первым, ни вторым, ни даже третьим вариантом. Приход итальянца скорее связан с ностальгией по успехам прошлого, чем с необходимостью укрепить неопределённое спортивное будущее клуба. Готов ли он управлять великим клубом после сложного опыта в «Эвертоне»? Какое влияние он окажет на принятие решений после взлётов и падений?

Тяжёлый уход такой легенды, как Зидан, ставит клуб в сложную ситуацию, а Перес оставляет мало пространства для манёвра. Если рискованная ставка на итальянца не увенчается успехом, у Флорентино закончатся оправдания, и на него укажут как на главного виновника. Стоит задаться вопросом: «Реал» больше выиграет или проиграет от возвращения Анчелотти? Примерно так мы рассуждали и после камбэка Зидана. «Мадриду» нужна революция, но пока непонятно, сможет ли он её осуществить».

AS: «Перес использовал возвращение Анчелотти, чтобы снять напряжение после ухода Зидана. Когда один король умирает, его место занимает другой. Нельзя сказать, что Карло возвращается на волне успеха, всё-таки 10-е место с «Эвертоном» — не повод для гордости. Но в целом его карьера наполнена большим количеством успешных результатов. В Мадриде все помнят о «Десиме». Когда Флорентино уволил Анчелотти после сезона без трофеев, среднестатистический болельщик был разочарован.

Остаётся надеяться, что Карло приехал в Мадрид с огромным энтузиазмом. У Переса есть определённая склонность к авторитаризму — он нередко отдавал предпочтение тем тренерам, которые ругались с игроками и были кем-то вроде сурового босса. Но последние успехи доказывают, что «Реалу» нужен тренер другого формата. Пересу нужно уважать Анчелотти, иначе всё это может плохо закончиться».

Чего добился Карло после воссоединения с «Реалом»

Согласно данным AS, Анчелотти не выдвинул никаких дополнительных условий во время переговоров с «Реалом». Они получились экстренными. Начали в полдень субботы, закончили в понедельник. Тренер показал готовность и способность адаптироваться к обстоятельствам, в которых оказываются его клубы. В Испании писали, что Анчелотти столкнётся с самой сложной ситуацией, ведь клубные долги не позволят разгуляться на трансферном рынке. «Когда позвонил президент «Реала», у меня не было никаких сомнений», — скажет позднее Анчелотти.

Парад «Реала» после победы в ЛЧ в 2022 году Фото: Denis Doyle/Getty Images

Но круче всего Карло ответил на вопрос о возвращении в «Реал» на пресс-конференции перед полуфиналом ЛЧ в 2022 году.

Карло Анчелотти главный тренер «Реала» «Почему я вернулся в «Реал»? Всё просто, клубу нужен был тренер».

В первый же сезон после возвращения итальянца «Реал» возьмёт Лигу чемпионов и станет чемпионом Испании. У кого-то ещё остались вопросы? В марте 2023-го появилась информация, что «Реал» может уволить Анчелотти, если клуб не выиграет значимый трофей. Погодите, уволить тренера, который за год до этого выиграл ЛЧ? Ничего не напоминает? Увольнение не состоялось, а «Реал» выиграл Кубок Испании. Теперь Анчелотти во второй раз стал чемпионом страны, а его команда ещё претендует на очередную победу в Лиге чемпионов. Интересно, какими были бы результаты «Реала», назначь три года назад Перес другого тренера?