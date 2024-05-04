Этому «Краснодару» чемпионство не светит. Теперь сломались дома с «Ахматом»

Как же «Ахмат» расцвёл при Магомеде Адиеве – четыре победы подряд! Теперь грозненцы переиграли на выезде борющийся за чемпионский титул «Краснодар». Команда Мурада Мусаева опять упустила возможность обойти «Зенит».

В Краснодаре игра с первых минут получалась очень живая и обоюдоострая – команды Мусаева и Адиева стремились не задерживать мяч в середине поля. Иногда спешка приводила к простым потерям, и, например, у «быков» по этой статистике в «лидерах» были центральные полузащитники – Сперцян, Кастаньо, Черников. Тем более «Ахмат» хорошо перекрывал середину и полуфланги за счёт свой схемы 5-3-2. Кстати, в тройке центрбеков хозяев не было Семёнова, чьё место занял Тодорович. Адиев, комментируя отсутствие капитана, ответил интересно: «Он на лечении, так скажем».

«Краснодар» наступал крупными силами, «Ахмат» организованно оборонялся и ждал своего шанса на контрвыпадах. Хозяева в первом тайме владели мячом около 75% времени и очень опасно разыгрывали стандарты. В результате одного из них быстрый, красивый гол мог забить Кастаньо, но после удара колумбийца через себя мяч лишь чиркнул о перекладину. Активно менялись флангами Батчи с Виктором Са, вот только кажется, что большой выгоды это «быкам» не приносило.

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Ещё до перерыва «Краснодар» нанёс с десяток ударов по воротам. Лучший момент был создан в итоге за счёт нескольких хороших эпизодов с контрпрессингом, когда благодаря быстрому возврату мяча и кроссу Кордоба абсолютно свободно бил головой с семи-восьми метров. Снайпера просто бросили у ворот! Вообще Джон такое, как правило, забивает. Но тут мяч отлетел от земли прямо в руки голкиперу Шелии. У «Ахмата» же все три удара за 45 минут нанёс Конате, причём два – издали. Вратарь сборной России Сафонов потащил непростой мяч, пущенный из-за штрафной низом, как раз после очередной потери «быков» в центре и ответной атаки «Ахмата».

А вскоре после начала второго тайма болельщики «Краснодара» заскучали. «Ахмат» внезапно забил! Команде Адиева удалась хорошая атака с кроссом с левого фланга. Оласа прозевал врывание Богосаваца и удар головой. Сафонов опять спас, но и он ничего не сумел сделать с добиванием Конате. Центрфорварду, «подобедавшему» на подборе, хватило двух касаний, чтобы закатить мяч в сетку.

Следующие минут 10 после гола «Ахмата» получились совсем безумными. Моменты у тех, моменты у этих. «Лихая музыка атаки» зазвенела с такой силой, что у зрителя могла заболеть голова. Два верных шанса загубил Виктор Са. Первый «Краснодар» получил благодаря проходу Батчи, но Шелия потащил. Во втором эпизоде мяч свалился на перекладину. Не менее крутой сейв, чем его грозненский коллега, сотворил и Сафонов, когда Садулаев (как всегда активный и эффективный в дриблинге) покатил низом из убойной позиции.

Удивительная статистика к середине второго тайма была у Кордобы: пять касаний мяча в штрафной соперника – пять ударов. Тем не менее и после перерыва у колумбийца были проблемы с попаданием в мишень. В том числе из-за блестящей игры Шелии. Голкипер «Ахмата» ещё раз показал класс, когда партнёры вывели Джона фактически один на один разрезающим пасом по центру.

Этот матч мог закончиться как угодно. «Краснодар» бился за золото, «Ахмат» – за выживание. Контрвыпады команды Адиева были осмысленными, гости не пытались на «автобусе» уехать из Краснодара. Мусаев едва ли доволен тем, как сработали его замены – Батчи, Кастаньо и Черникова. Свежие игроки, может быть, добавили энергии, но не качества. «Краснодар» проиграл, уступив и по ударам в створ – 5:6 (всего удары – 15:9, из штрафной – 11:6). В компенсированное время Сперцян пытался заработать пенальти, но, судя по всему, игрок «Ахмата» попал в мяч.