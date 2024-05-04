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Жирона — Барселона — 4:2, обзор матча 34-го тура Ла Лиги, голы, чемпионство мадридского Реала, таблица, 4 мая 2024 года

Двойной крах «Барсы». Сделали «Реал» чемпионом и отдали второе место
Георгий Илющенко
«Жирона» гениально перевернула игру с «Барсой»
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«Жирона» гениально перевернула игру. Для уничтожения потребовалось 10 минут!

«Жирона» и «Барселона» забились за второе место в Ла Лиге. За первых параллельно переживали поклонники «Реала» — их любимчики досрочно взяли бы титул в случае потери очков сине-гранатовыми. Мадридские пожелания сбылись.

Испания - Примера . 34-й тур
04 мая 2024, суббота. 19:30 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
4 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Кристенсен – 3'     1:1 Довбик – 4'     1:2 Левандовски – 45+1'     2:2 Порту – 65'     3:2 Гутьеррес – 67'     4:2 Порту – 74'    

Начало матча получилось крышесносным: команды обменялись голами к четвёртой минуте! Сначала Ямал классно забросил на Кристенсена, который оказался на месте нападающего. Датчанин красиво принял мяч на грудь и с лёта в касание отправил его в дальний угол. Так далеко не каждый форвард справится! «Жирона» сравняла в следующей же атаке: Мартин качнул Араухо и подал слева, а Довбика никто не прикрыл. Удар головой — вынимай, тер Штеген.

На поле творилось настоящее безумие: вскоре забивать могли Цыганков, Гюндоган (дважды), Роберто и вновь Кристенсен — Гассанига после углового вытащил мяч с самой ленточки. Последний и единственный раз Андреас оформлял дубль ещё в начале карьеры, когда в сезоне-2015/2016 вместе с гладбахской «Боруссией» уничтожил «Вердер» (5:1). Восемь лет спустя он практически повторил трюк уже к 15-й минуте.

Андреас Кристенсен

Андреас Кристенсен

Фото: Alex Caparros/Getty Images

«Барса» была активнее и в конце тайма добилась своего. Правда, максимально курьёзным способом. Ямал спуртанул в штрафную, Гутьеррес бежал за ним, споткнулся и задел его ногу. Арбитр Эрнандес не обратил внимания на эпизод, но с помощью подсказки отвечающих за VAR коллег посмотрел повтор и изменил решение. Левандовски разбежался, пару раз притормозил, пробил с 11-метрового низом влево и переиграл Гассанигу.

Вторая половина матча получалась куда менее яркой. «Барса» владела инициативой без каких-либо явных шансов. «Жирона» частенько подходила к воротам соперника — и не больше. Первый за тайм удар в сторону ворот «Барселоны» она нанесла на 65-й минуте. И он стал голевым. Роберто под прессингом Гарсии зачем-то отдал корявую передачу назад. Довбик завладел мячом, вышел один на один с тер Штегеном и не стал бить сам, отдав вправо на Порту. Есть 2:2!

Через пару минут хозяева вновь отличились! Сине-гранатовые опять провалились в защите. Порту ворвался в штрафную и выдал пас-конфетку на Гутьерреса. Тот промедлил с ударом, но помог рикошет от ноги Кунде.

Мигель Гутьеррес

Мигель Гутьеррес

Фото: Jose Breton/Getty Images

И это не всё! На 75-й минуте в ворота тер Штегена залетел ещё один гол! Порту подстроился под диагональную закидушку Савио и с лёта исполнил в дальний угол. Вратарь даже не среагировал. Самое любопытное, что нападающий вышел на 65-й минуте. И за 10 минут оформил 2+1. Настоящий палач «Барселоны».

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

С учётом матча первого круга (4:2), «Жирона» вскрыла «Барселону» восемь раз за 180 минут! Невероятно. Команда Анхеля Мичела обогнала соседей на одно очко и вскарабкалась на второе место. Оно важно хотя бы в плане перспектив: с третьей позиции за Суперкубок не побороться. «Барса» в последний раз не попадала туда в 2014-м.

Для «Барселоны» поражение обидно вдвойне — благодаря ему чемпионство за четыре тура до финала отмечает «Реал». Полнейшая сине-гранатовая безнадёга.

Яркая победа «Барсы» в прошлом туре:
Левандовски отложил чемпионство «Реала». «Барса» была никакущей, но обыграла «Валенсию»
Левандовски отложил чемпионство «Реала». «Барса» была никакущей, но обыграла «Валенсию»
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