Двойной крах «Барсы». Сделали «Реал» чемпионом и отдали второе место

«Жирона» и «Барселона» забились за второе место в Ла Лиге. За первых параллельно переживали поклонники «Реала» — их любимчики досрочно взяли бы титул в случае потери очков сине-гранатовыми. Мадридские пожелания сбылись.

Начало матча получилось крышесносным: команды обменялись голами к четвёртой минуте! Сначала Ямал классно забросил на Кристенсена, который оказался на месте нападающего. Датчанин красиво принял мяч на грудь и с лёта в касание отправил его в дальний угол. Так далеко не каждый форвард справится! «Жирона» сравняла в следующей же атаке: Мартин качнул Араухо и подал слева, а Довбика никто не прикрыл. Удар головой — вынимай, тер Штеген.

На поле творилось настоящее безумие: вскоре забивать могли Цыганков, Гюндоган (дважды), Роберто и вновь Кристенсен — Гассанига после углового вытащил мяч с самой ленточки. Последний и единственный раз Андреас оформлял дубль ещё в начале карьеры, когда в сезоне-2015/2016 вместе с гладбахской «Боруссией» уничтожил «Вердер» (5:1). Восемь лет спустя он практически повторил трюк уже к 15-й минуте.

Андреас Кристенсен Фото: Alex Caparros/Getty Images

«Барса» была активнее и в конце тайма добилась своего. Правда, максимально курьёзным способом. Ямал спуртанул в штрафную, Гутьеррес бежал за ним, споткнулся и задел его ногу. Арбитр Эрнандес не обратил внимания на эпизод, но с помощью подсказки отвечающих за VAR коллег посмотрел повтор и изменил решение. Левандовски разбежался, пару раз притормозил, пробил с 11-метрового низом влево и переиграл Гассанигу.

Вторая половина матча получалась куда менее яркой. «Барса» владела инициативой без каких-либо явных шансов. «Жирона» частенько подходила к воротам соперника — и не больше. Первый за тайм удар в сторону ворот «Барселоны» она нанесла на 65-й минуте. И он стал голевым. Роберто под прессингом Гарсии зачем-то отдал корявую передачу назад. Довбик завладел мячом, вышел один на один с тер Штегеном и не стал бить сам, отдав вправо на Порту. Есть 2:2!

Через пару минут хозяева вновь отличились! Сине-гранатовые опять провалились в защите. Порту ворвался в штрафную и выдал пас-конфетку на Гутьерреса. Тот промедлил с ударом, но помог рикошет от ноги Кунде.

Мигель Гутьеррес Фото: Jose Breton/Getty Images

И это не всё! На 75-й минуте в ворота тер Штегена залетел ещё один гол! Порту подстроился под диагональную закидушку Савио и с лёта исполнил в дальний угол. Вратарь даже не среагировал. Самое любопытное, что нападающий вышел на 65-й минуте. И за 10 минут оформил 2+1. Настоящий палач «Барселоны».

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С учётом матча первого круга (4:2), «Жирона» вскрыла «Барселону» восемь раз за 180 минут! Невероятно. Команда Анхеля Мичела обогнала соседей на одно очко и вскарабкалась на второе место. Оно важно хотя бы в плане перспектив: с третьей позиции за Суперкубок не побороться. «Барса» в последний раз не попадала туда в 2014-м.

Для «Барселоны» поражение обидно вдвойне — благодаря ему чемпионство за четыре тура до финала отмечает «Реал». Полнейшая сине-гранатовая безнадёга.