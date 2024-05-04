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Манчестер Сити — Вулверхэмптон — 5:1, обзор матча 36-го тура чемпионата Англии, АПЛ, покер Эрлинга Холанда, 4 мая 2024

Холанд мощно ответил на критику. После его покера гонку бомбардиров можно закрывать
Григорий Телингатер
Холанд мощно ответил на критику
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Зато борьба за чемпионство продолжается, ведь «Сити» выиграл вслед за «Арсеналом».

Чемпионская гонка в АПЛ вступает в финальную стадию. «Арсенал» и «Сити» в один день одержали победы. А это на руку команде из Манчестера, которая лидирует по потерянным очкам (хотя по набранным первым идёт «Арсенал»). При этом на финише у обоих клубов будет по одному весьма сложному сопернику. «Сити» сыграет в Лондоне против «Тоттенхэма», а «Арсенал» поедет в гости к «МЮ».

Англия - Премьер-лига . 36-й тур
04 мая 2024, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
5 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Холанд – 12'     2:0 Холанд – 35'     3:0 Холанд – 45+3'     3:1 Чан – 53'     4:1 Холанд – 54'     5:1 Альварес – 85'    

В 36-м туре «Сити», по сути, сделал результат уже в первом тайме. Ещё до перерыва Холанд оформил хет-трик. Нападающий забил в красивом прыжке головой и дважды отличился ногой с 11 метров. Причём первый пенальти получился достаточно спорным, но главный судья его назначил, а второй (намного более очевидный) — нет. VAR пришлось звать арбитра Крэйга Поусона, чтобы тот на мониторе увидел, как сбили Холанда.

Второй гол Холанда в матче

Второй гол Холанда в матче

Фото: Matt McNulty/Getty Images

После перерыва у «Вулвз» будто бы появилась надежда на ничью. Восстановившийся Эдерсон неудачно вышел из ворот, и Хван Хи Чан забил в пустые. Однако счёт 3:1 продержался лишь минуту. На 53-й забил «Вулверхэмптон», а на 54-й снова отличился «Сити». И опять забил Холанд! Норвежец неотразимо пробил в дальний угол из штрафной.

Для форварда «Сити» это уже 25-й гол в нынешнем чемпионате Англии. По ожидаемым голам у него должно быть ещё больше, но и так достаточно, чтобы лидировать в списке бомбардиров. Скорее всего, Холанд снова выиграет «Золотую бутсу» АПЛ, потому что у Палмера и Исака по 20 мячей. Неплохо для нападающего, которого ещё недавно назвали игроком для второй лиги. Хотя самому Холанду было маловато — он явно не обрадовался замене на 83-й минуте.

Замена Холанда на 83-й минуте

Замена Холанда на 83-й минуте

Фото: Michael Regan/Getty Images

Под конец матча хозяева даже забили пятый. Альварес вышел на замену и ещё подправил разницу забитых и пропущенных мячей у своей команды. Это первый показатель в АПЛ при равенстве очков. Правда, у «Арсенала» разница всё равно на шесть мячей лучше. Лондонцам осталось сыграть с «МЮ» и «Эвертоном». Ну а «Сити» встретится ещё с «Фулхэмом», «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом».

Вот какие команды поднимутся в АПЛ из Чемпионшипа:
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