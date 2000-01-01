Анчелотти и игроки «Реала» празднуют чемпионство. Видео

Игроки «Реала» празднуют чемпионство. Видео

«Реал» обыграл «Кадис» (3:0), «Барса» уступила «Жироне» (2:4) – и команда Анчелотти досрочно стала чемпионом Испании. Для мадридцев это 36-я победа в Ла Лиге в истории. Вы посмотрите, как радуются Карло Анчелотти и все игроки команды!