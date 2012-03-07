Месси — первый с пента-триком по голам и ассистам!
5 мая Лионель Месси в матче с «Нью-Йорк Ред Буллз» оформил 1+5 по системе «гол+пас». Благодаря этому аргентинец стал единственным футболистом в истории, кому удавалось сделать пента-трик из голов и ассистов!
7 марта 2012 года Месси оформил пента-трик из голов в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Байером» (7:1). Нападающий «Барселоны» отметился забитыми мячами на 26-й, 43-й, 50-й, 59-й и 85-й минутах.
Месси — единственный игрок, кому удавалось оформить пента-трик как бомбардиру и ассистенту
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