Месси — единственный игрок, кому удавалось оформить пента-трик как бомбардиру и ассистенту

Месси — первый с пента-триком по голам и ассистам!

5 мая Лионель Месси в матче с «Нью-Йорк Ред Буллз» оформил 1+5 по системе «гол+пас». Благодаря этому аргентинец стал единственным футболистом в истории, кому удавалось сделать пента-трик из голов и ассистов!