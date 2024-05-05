«Такого в футболе мы ещё не видели». Месси выдал самый результативный матч в карьере

У Лео — пента-трик по ассистам и гол, а у Суареса — хет-трик с голом «ножницами» в падении!

Великий матч от Лионеля Месси! Нет, не финал ЧМ-2022, конечно, но цифры реально впечатляют. «Интер Майами» разгромил на своём поле «Нью-Йорк Ред Буллз» в МЛС — 6:2. Клуб одержал самую крупную победу в истории. А аргентинец поучаствовал во всех забитых голах. Месси забил один мяч и оформил пять (!) ассистов. Лео впервые в карьере отдал пять результативных передач в одном матче. А также стал первым футболистом в истории МЛС, которому это удалось. Рассказываем о рекордном матче не только для Месси и клуба, но и для всей лиги.

«Интер Майами» хорошо начал сезон МЛС и идёт на первом месте в общей таблице. Поэтому от матча с «Нью-Йорк Ред Буллз» болельщики и СМИ ожидали только победы. Однако первый тайм «Интер Майами» проиграл: на 30-й минуте форвард гостей Данте Ванзер открыл счёт. Но что началось после перерыва! На 48-й минуте Месси отдал пас с правого фланга на Матиаса Рохаса, а вышедший на поле полузащитник сместился к центру, зарядил издали – и сравнял счёт красивым ударом. А уже через две минуты «Интер Майами» вышел вперёд: всё тот же Рохас накрыл прессингом футболиста «Нью-Йорка» у чужой штрафной, отдал пас на Суареса, а уругваец выкатил мяч на Месси – аргентинец легко разобрался, поймав вратаря на противоходе.

А затем Лео раздавал голевые передачи. Связка Месси — Суарес — Рохас была неудержима. На 62-й минуте Лео отдал пас вразрез в стиле Тони Крооса из первого полуфинала Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария». Рохас принял его уже в штрафной и перекинул вратаря соперника. Но какой же красивый и крутой пас отдал Месси! Тот случай, когда ассист круче гола. На 68-й минуте Лео с границы штрафной сделал закидушку в центр, откуда Луис Суарес пробил в падении «ножницами». Ещё один красивый гол, ещё один результативный пас от Месси.

Лионель Месси с партнёрами по «Интер Майами» Фото: Megan Briggs/Getty Images

Но связка друзей не остановилась. На 75-й минуте Лео и Луис вдвоём разобрались с защитой «Нью-Йорка», ставшей на момент зрителями великого действия. Месси протащил мяч от центра поля до границ штрафной, отдал на Суареса, затем они разыграли стеночку, а Луис продавил защитников и оформил дубль. Следующий гол вышел издевательским: на 80-й минуте Месси отдал пас с правого фланга шведой, Суарес принял, обошёл вратаря и покатил мяч уже в пустые ворота. Хет-трик уругвайца, пятый голевой пас Месси, гейм, сет, матч – 6:1. Да, на 90+7-й минуте перешедший из «РБ Лейпциг» в «Нью-Йорк Ред Буллз» Эмиль Форсберг реализовал пенальти и забил второй гол «быков». Но на настроение «Интер Майами» это никак не повлияло. Грандиозный вечер для команды, Суареса, Рохаса и, конечно, Месси.

Права на видео принадлежат MLS. Посмотреть видео можно на YouTube-канале ESPN FC.

Лео – не только первый игрок в истории МЛС, отдавший пять результативных передач в одном матче. Также он первым в лиге набрал шесть очков за одну встречу. Для него же в карьере тайм (и матч) стал самым результативным – пять голов он забивал, но вот 5+1 или 1+5 – никогда. А ещё Месси — третий футболист в истории МЛС, забивавший мячи в своих первых восьми играх сезона. Ранее это удавалось Коби Джонсу («Лос-Анджелес Гэлакси», первые девять игр в 1998 году) и Клинту Дэмпси («Сиэтл Саундерс», первые восемь игр в 2015-м). Лео также опережает график нападающего Карлоса Велы, в 2019-м за сезон набравшего 49 очков по системе «гол+пас» (рекорд МЛС). После 12 матчей «Интер Майами» в сезоне Месси совершил 21 (10+11) результативное действие. У Велы к этому моменту было 18 (12+6).

Лионель Месси Фото: Megan Briggs/Getty Images

После матча Месси был немногословен: «Ещё одна важная победа для наших болельщиков, чтобы продолжить наш путь». Зато его команда и СМИ остались в восторге от очередного перформанса аргентинца. ESPN в отчёте по матчу назвал Месси «Коронелем».

«Это его лучший матч в форме «Интер Майами», — подвёл итоги встречи Sports Illustrated.

Пресс-служба МЛС восторгается: «Величайший игрок всех времён. Месси — не человек!»

«То, что произошло сегодня вечером, удивительно. Такого в футболе мы ещё не видели. Но меня как товарища по команде и друга Лео ничего не удивляет, потому что это качественный игрок. С ним легко на поле. Очевидно, мы хорошо знаем друг друга. Иногда можно заметить, что мы понимаем, где находится другой, и двигаемся, даже не глядя друг на друга», — сказал Луис Суарес, партнёр Месси и его большой друг.

Херардо Мартино главный тренер «Интер Майами» «Все футболисты оказали феноменальное влияние на матч. Но Лео сделал что-то историческое: пять результативных передач и гол в одной игре. Месси всегда делает разницу. Он поучаствовал в шести голах! Не думаю, что мы ещё увидим что-то подобное».

Также главный тренер «Интер Майами» отметил связку Месси и Суареса: «Сегодня связь Луиса с Месси была очень хорошей. Как в старые добрые времена».

«Больше нечего сказать: он — инопланетянин. Пять результативных передач и гол за один тайм – это не только неслыханно, но и никогда не случалось в истории МЛС», — восторгается журналист GOAL Джейкоб Шнайдер.

«Это достижение только укрепляет его статус одного из лучших футболистов всех времён», — резюмирует обозреватель GiveMeSport Люк Коллинз.