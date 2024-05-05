Топ-матчи понедельника: «Локо» — «Ростов», «Россия 25» — Беларусь в хоккее и плей-офф ЕЛ

Главное в спорте 6 мая: старт полуфинальной серии УНИКС — «Локомотив-Кубань», а ещё «Факел» — «Зенит», ЦСКА — «Рубин» и НХЛ!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:30: «Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс», плей-офф НХЛ, первый раунд, седьмой матч

Интрига: продолжит ли действующий чемпион защиту титула?

Действующий чемпион НХЛ «Вегас Голден Найтс» потерпел три поражения подряд в серии с «Даллас Старз» и оказался в шаге от завершения сезона. В шестом матче «рыцарям» удалось перевести серию в решающую встречу. Кто отправится во второй раунд, а кто будет собирать чемоданы в отпуск. Всё решится на льду лучшей по итогам минувшего регулярного чемпионата команды Западной конференции.

⚽️ 15:45: «Урал» — «Балтика», РПЛ, 27-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: какая из команд приблизится к спасению?

«Урал» и «Балтика» сражаются за спасение. За четыре матча до финиша екатеринбуржцы идут в зоне прямого вылета (15-е место), калининградцы – в зоне стыков (14-е). Предстоящая очная игра – важнейшая для обеих команд. Есть шанс набрать важнейшие очки и отдалиться от опасных позиций. В первом круге «Урал» одержал победу над «Балтикой» в гостях. Получится ли повторить успех дома? Или набравшая ход команда Сергея Игнашевича (три победы в четырёх матчах) увезёт победу?

🏒 16:30: «Россия 25» — Беларусь, Большой тур сборной

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига Ставок Большой тур Сборной . Лига Ставок Большой тур Сборной Лига Ставок Большой тур Сборной . Лига Ставок Большой тур Сборной 06 мая 2024, понедельник. 16:30 МСК Россия 25 Не начался Беларусь Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: пропустит ли «Россия 25» первый гол в этом турне?

Сборная «Россия 25» успешно выступила на турнире в Казахстане, одержав две победы подряд с общим счётом 7:0. Сначала россияне минимально переиграли хозяев (1:0), а затем учинили форменный разгром белорусам (6:0). Следующая остановка на карте турне — Омск. Сможет ли Беларусь оправиться от разгрома в Астане и пропустит ли российская команда первый гол в этой серии?

⚽️ 18:00: «Факел» — «Зенит», РПЛ, 27-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Зенит» оторвётся от «Краснодара»?

«Зенит» проводит худший сезон за последние шесть лет. Но все равно остаётся главным претендентом на золото. Соперники буквально подталкивают петербуржцев к очередному трофею. Впереди у команды Сергея Семака выезд в Воронеж. «Факел» занимает 13-е место и находится в двух очках от зоны прямого вылета. Нужно побеждать и обезопасить себя от неприятных последствий. Но «Зениту» пора включаться после двух поражений. И отрываться от «Краснодара».

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⚽️ 19:00: «Салернитана» — «Аталанта», Серия А, 35-й тур

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Интрига: «Аталанта» станет ближе к Лиге чемпионов?

«Аталанта» вышла в финал Кубка Италии, играет в полуфинале Лиги Европы и борется за место в зоне ЛЧ в Серии А. Отличный сезон для бергамасков. Чтобы подняться на пятое место, нужно в следующем туре обыграть «Салернитану». Соперник уже потерял надежды на спасение, находясь на 20-м месте в таблице. Не самый сложный соперник для «Аталанты». Приблизится ли клуб, за который выступает Алексей Миранчук, к Лиге чемпионов?

🏀 19:00: УНИКС — «Локомотив-Кубань», плей-офф ЕЛ, 1/2 финала, первый матч

Интрига: повторение финальной серии прошлого плей-офф. Кто поведёт на этот раз?

Как казанский УНИКС, так и краснодарский «Локомотив-Кубань» без особых проблем прошли своих соперников – «Самару» и «Парму» в четвертьфинале плей-офф Единой лиги. Теперь командам предстоит сыграть между собой в полуфинале. При этом клубы под руководством Велимира Перасовича и Александра Секулича разыгрывали трофей в финальной серии прошлого сезона. УНИКС оказался сильнее со счётом 4-1. На этот раз «Локомотив» серьёзно усилился перед стартом плей-офф. К тому же краснодарцы очень уверенно выглядели в серии с «Пармой». Кто же выиграет первый матч?

⚽️ 20:30: «Локомотив» — «Ростов», РПЛ, 27-й тур

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Интрига: «Ростов» лишит «Локо» надежд на бронзу?

«Локомотив» проводит неровную весну. Если бы красно-зелёные стабильнее набирали очки, то шли бы в тройке. А сейчас отстают от идущего третьим «Динамо» на шесть очков. Чтобы сохранить надежды на бронзу, нужно обыгрывать дома «Ростов». А если команда Валерия Карпина увезёт очки из Москвы, то «Локо» уже вряд ли доберётся до медалей. Да и сам «Ростов» обойдёт в таблице железнодорожников.

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⚽️ 20:30: ЦСКА — «Рубин», РПЛ, 27-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: прервёт ли ЦСКА безвыигрышную серию?

Весной у ЦСКА всё плохо в РПЛ. Команда упала на восьмое место и уже не думает о высоких местах. Задача — завершить сезон в хорошем настроении. Прервать серию из четырёх матчей без побед армейцы могут в игре с «Рубином». Казанцы всего на одно очко отстают от ЦСКА. Так что команда Владимира Федотова рискует опуститься на девятое место в случае поражения.

⚽️ 21:00: «Аль-Ахли» — «Аль-Хиляль», Про-Лига, 28-й тур

Интрига: «Аль-Хиляль» приблизится к титулу?

«Аль-Хиляль» за 29 матчей одержал 27 побед и дважды сыграл вничью. Команда находится в шаге от титула. Нужно обыграть в гостях «Аль-Ахли» и ждать осечки «Аль-Насра» в следующем туре либо самим набрать ещё одно очко. В общем, чемпионство «Аль-Хиляль» потеряет только при невероятном сценарии. Россиянин Малком близок к покорению Саудовской Аравии!

⚽️ 22:00: «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 36-й тур

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Интрига: «МЮ» вернётся в топ-6?

Сазон «Манчестер Юнайтед» — сплошные горки. Команда может выдать две хорошие игры, а затем — две плохие. Задача на конец чемпионата — занять шестое место. В случае победы в гостях над «Кристал Пэлас» манкунианцы вернутся в топ-6. Но в первом круге «орлы» обыграли «Юнайтед» в гостях (0:1). Почему бы им не повторить трюк в Лондоне?