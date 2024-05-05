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Расписание спортивных матчей 6 мая 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи понедельника: «Локо» — «Ростов», «Россия 25» — Беларусь в хоккее и плей-офф ЕЛ
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 6 мая 2024 года
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Главное в спорте 6 мая: старт полуфинальной серии УНИКС — «Локомотив-Кубань», а ещё «Факел» — «Зенит», ЦСКА — «Рубин» и НХЛ!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:30: «Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс», плей-офф НХЛ, первый раунд, седьмой матч

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 7-й матч
06 мая 2024, понедельник. 02:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли действующий чемпион защиту титула?

Действующий чемпион НХЛ «Вегас Голден Найтс» потерпел три поражения подряд в серии с «Даллас Старз» и оказался в шаге от завершения сезона. В шестом матче «рыцарям» удалось перевести серию в решающую встречу. Кто отправится во второй раунд, а кто будет собирать чемоданы в отпуск. Всё решится на льду лучшей по итогам минувшего регулярного чемпионата команды Западной конференции.

У главного тренера «Далласа» феноменальная статистика в решающих матчах!
Чемпион жив! Седьмому матчу быть, но за «Даллас» говорит фантастическая статистика тренера
Чемпион жив! Седьмому матчу быть, но за «Даллас» говорит фантастическая статистика тренера

⚽️ 15:45: «Урал» — «Балтика», РПЛ, 27-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 15:45 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: какая из команд приблизится к спасению?

«Урал» и «Балтика» сражаются за спасение. За четыре матча до финиша екатеринбуржцы идут в зоне прямого вылета (15-е место), калининградцы – в зоне стыков (14-е). Предстоящая очная игра – важнейшая для обеих команд. Есть шанс набрать важнейшие очки и отдалиться от опасных позиций. В первом круге «Урал» одержал победу над «Балтикой» в гостях. Получится ли повторить успех дома? Или набравшая ход команда Сергея Игнашевича (три победы в четырёх матчах) увезёт победу?

Один из футболистов «Балтики» станет желаемым лотом летом?
10 героев РПЛ, которых летом должны забрать топ-клубы
10 героев РПЛ, которых летом должны забрать топ-клубы

🏒 16:30: «Россия 25» — Беларусь, Большой тур сборной

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига Ставок Большой тур Сборной . Лига Ставок Большой тур Сборной
06 мая 2024, понедельник. 16:30 МСК
Россия 25
Не начался
Беларусь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: пропустит ли «Россия 25» первый гол в этом турне?

Сборная «Россия 25» успешно выступила на турнире в Казахстане, одержав две победы подряд с общим счётом 7:0. Сначала россияне минимально переиграли хозяев (1:0), а затем учинили форменный разгром белорусам (6:0). Следующая остановка на карте турне — Омск. Сможет ли Беларусь оправиться от разгрома в Астане и пропустит ли российская команда первый гол в этой серии?

Когда Россия вернётся на международную арену? Мнение Ротенберга:
«Завтра закончится СВО — послезавтра Россия вернётся». Интервью с Романом Ротенбергом
«Завтра закончится СВО — послезавтра Россия вернётся». Интервью с Романом Ротенбергом

⚽️ 18:00: «Факел» — «Зенит», РПЛ, 27-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Зенит» оторвётся от «Краснодара»?

«Зенит» проводит худший сезон за последние шесть лет. Но все равно остаётся главным претендентом на золото. Соперники буквально подталкивают петербуржцев к очередному трофею. Впереди у команды Сергея Семака выезд в Воронеж. «Факел» занимает 13-е место и находится в двух очках от зоны прямого вылета. Нужно побеждать и обезопасить себя от неприятных последствий. Но «Зениту» пора включаться после двух поражений. И отрываться от «Краснодара».

«Зенит» нашёл нового друга в ОАЭ:
«Зенит» объявил о сотрудничестве с клубом «Аль-Васл» из ОАЭ

⚽️ 19:00: «Салернитана» — «Аталанта», Серия А, 35-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Италия - Серия А . 35-й тур
06 мая 2024, понедельник. 19:00 МСК
Салернитана
Салерно
Не начался
Аталанта
Бергамо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Аталанта» станет ближе к Лиге чемпионов?

«Аталанта» вышла в финал Кубка Италии, играет в полуфинале Лиги Европы и борется за место в зоне ЛЧ в Серии А. Отличный сезон для бергамасков. Чтобы подняться на пятое место, нужно в следующем туре обыграть «Салернитану». Соперник уже потерял надежды на спасение, находясь на 20-м месте в таблице. Не самый сложный соперник для «Аталанты». Приблизится ли клуб, за который выступает Алексей Миранчук, к Лиге чемпионов?

«Аталанта» провела тяжёлый матч в полуфинале Лиги Европы:
«Аталанта» с трудом унесла ноги из Марселя. А Миранчук был очень близок к голу
«Аталанта» с трудом унесла ноги из Марселя. А Миранчук был очень близок к голу

🏀 19:00: УНИКС — «Локомотив-Кубань», плей-офф ЕЛ, 1/2 финала, первый матч

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
06 мая 2024, понедельник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: повторение финальной серии прошлого плей-офф. Кто поведёт на этот раз?

Как казанский УНИКС, так и краснодарский «Локомотив-Кубань» без особых проблем прошли своих соперников – «Самару» и «Парму» в четвертьфинале плей-офф Единой лиги. Теперь командам предстоит сыграть между собой в полуфинале. При этом клубы под руководством Велимира Перасовича и Александра Секулича разыгрывали трофей в финальной серии прошлого сезона. УНИКС оказался сильнее со счётом 4-1. На этот раз «Локомотив» серьёзно усилился перед стартом плей-офф. К тому же краснодарцы очень уверенно выглядели в серии с «Пармой». Кто же выиграет первый матч?

Итоги четвертьфинальной серии УНИКСа:
УНИКС пострадал, но прошёл «Самару». Дальше — усилившийся и голодный «Локо»
УНИКС пострадал, но прошёл «Самару». Дальше — усилившийся и голодный «Локо»

⚽️ 20:30: «Локомотив» — «Ростов», РПЛ, 27-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ростов» лишит «Локо» надежд на бронзу?

«Локомотив» проводит неровную весну. Если бы красно-зелёные стабильнее набирали очки, то шли бы в тройке. А сейчас отстают от идущего третьим «Динамо» на шесть очков. Чтобы сохранить надежды на бронзу, нужно обыгрывать дома «Ростов». А если команда Валерия Карпина увезёт очки из Москвы, то «Локо» уже вряд ли доберётся до медалей. Да и сам «Ростов» обойдёт в таблице железнодорожников.

Какая судейская бригада обслужит матч «Локомотив» — «Ростов»?
Объявлены судейские назначения на матчи 27-го тура РПЛ

⚽️ 20:30: ЦСКА — «Рубин», РПЛ, 27-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли ЦСКА безвыигрышную серию?

Весной у ЦСКА всё плохо в РПЛ. Команда упала на восьмое место и уже не думает о высоких местах. Задача — завершить сезон в хорошем настроении. Прервать серию из четырёх матчей без побед армейцы могут в игре с «Рубином». Казанцы всего на одно очко отстают от ЦСКА. Так что команда Владимира Федотова рискует опуститься на девятое место в случае поражения.

В середине недели ЦСКА провёл тяжёлый матч с «Зенитом»:
Позднее спасение «Зенита» в Кубке! Безликой атаке помог вратарь ЦСКА
Позднее спасение «Зенита» в Кубке! Безликой атаке помог вратарь ЦСКА

⚽️ 21:00: «Аль-Ахли» — «Аль-Хиляль», Про-Лига, 28-й тур

Саудовская Аравия - Про-Лига . 28-й тур
06 мая 2024, понедельник. 21:00 МСК
Аль-Ахли
Джидда
Не начался
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Аль-Хиляль» приблизится к титулу?

«Аль-Хиляль» за 29 матчей одержал 27 побед и дважды сыграл вничью. Команда находится в шаге от титула. Нужно обыграть в гостях «Аль-Ахли» и ждать осечки «Аль-Насра» в следующем туре либо самим набрать ещё одно очко. В общем, чемпионство «Аль-Хиляль» потеряет только при невероятном сценарии. Россиянин Малком близок к покорению Саудовской Аравии!

В 2025-м «Аль-Хиляль» сыграет на обновлённом КЧМ:
Клубный ЧМ — без «Барсы» и «Ливерпуля», но с «Зальцбургом». А кто ещё там сыграет?
Клубный ЧМ — без «Барсы» и «Ливерпуля», но с «Зальцбургом». А кто ещё там сыграет?

⚽️ 22:00: «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 36-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия - Премьер-лига . 36-й тур
06 мая 2024, понедельник. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «МЮ» вернётся в топ-6?

Сазон «Манчестер Юнайтед» — сплошные горки. Команда может выдать две хорошие игры, а затем — две плохие. Задача на конец чемпионата — занять шестое место. В случае победы в гостях над «Кристал Пэлас» манкунианцы вернутся в топ-6. Но в первом круге «орлы» обыграли «Юнайтед» в гостях (0:1). Почему бы им не повторить трюк в Лондоне?

Новые финансовые правила АПЛ усложнят жизнь «Юнайтед»?
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