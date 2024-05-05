Топ-матчи понедельника: «Локо» — «Ростов», «Россия 25» — Беларусь в хоккее и плей-офф ЕЛ

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Посмотреть все события 6 мая в Матч-центре
- 🏒 2:30: «Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс», плей-офф НХЛ, первый раунд, седьмой матч
- ⚽️ 15:45: «Урал» — «Балтика», РПЛ, 27-й тур
- 🏒 16:30: «Россия 25» — Беларусь, Большой тур сборной
- ⚽️ 18:00: «Факел» — «Зенит», РПЛ, 27-й тур
- ⚽️ 19:00: «Салернитана» — «Аталанта», Серия А, 35-й тур
- 🏀 19:00: УНИКС — «Локомотив-Кубань», плей-офф ЕЛ, 1/2 финала, первый матч
- ⚽️ 20:30: «Локомотив» — «Ростов», РПЛ, 27-й тур
- ⚽️ 20:30: ЦСКА — «Рубин», РПЛ, 27-й тур
- ⚽️ 21:00: «Аль-Ахли» — «Аль-Хиляль», Про-Лига, 28-й тур
- ⚽️ 22:00: «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 36-й тур
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Время в материале указано по Москве.
🏒 2:30: «Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс», плей-офф НХЛ, первый раунд, седьмой матч
Интрига: продолжит ли действующий чемпион защиту титула?
Действующий чемпион НХЛ «Вегас Голден Найтс» потерпел три поражения подряд в серии с «Даллас Старз» и оказался в шаге от завершения сезона. В шестом матче «рыцарям» удалось перевести серию в решающую встречу. Кто отправится во второй раунд, а кто будет собирать чемоданы в отпуск. Всё решится на льду лучшей по итогам минувшего регулярного чемпионата команды Западной конференции.
⚽️ 15:45: «Урал» — «Балтика», РПЛ, 27-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: какая из команд приблизится к спасению?
«Урал» и «Балтика» сражаются за спасение. За четыре матча до финиша екатеринбуржцы идут в зоне прямого вылета (15-е место), калининградцы – в зоне стыков (14-е). Предстоящая очная игра – важнейшая для обеих команд. Есть шанс набрать важнейшие очки и отдалиться от опасных позиций. В первом круге «Урал» одержал победу над «Балтикой» в гостях. Получится ли повторить успех дома? Или набравшая ход команда Сергея Игнашевича (три победы в четырёх матчах) увезёт победу?
🏒 16:30: «Россия 25» — Беларусь, Большой тур сборной
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: пропустит ли «Россия 25» первый гол в этом турне?
Сборная «Россия 25» успешно выступила на турнире в Казахстане, одержав две победы подряд с общим счётом 7:0. Сначала россияне минимально переиграли хозяев (1:0), а затем учинили форменный разгром белорусам (6:0). Следующая остановка на карте турне — Омск. Сможет ли Беларусь оправиться от разгрома в Астане и пропустит ли российская команда первый гол в этой серии?
⚽️ 18:00: «Факел» — «Зенит», РПЛ, 27-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Зенит» оторвётся от «Краснодара»?
«Зенит» проводит худший сезон за последние шесть лет. Но все равно остаётся главным претендентом на золото. Соперники буквально подталкивают петербуржцев к очередному трофею. Впереди у команды Сергея Семака выезд в Воронеж. «Факел» занимает 13-е место и находится в двух очках от зоны прямого вылета. Нужно побеждать и обезопасить себя от неприятных последствий. Но «Зениту» пора включаться после двух поражений. И отрываться от «Краснодара».
⚽️ 19:00: «Салернитана» — «Аталанта», Серия А, 35-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Аталанта» станет ближе к Лиге чемпионов?
«Аталанта» вышла в финал Кубка Италии, играет в полуфинале Лиги Европы и борется за место в зоне ЛЧ в Серии А. Отличный сезон для бергамасков. Чтобы подняться на пятое место, нужно в следующем туре обыграть «Салернитану». Соперник уже потерял надежды на спасение, находясь на 20-м месте в таблице. Не самый сложный соперник для «Аталанты». Приблизится ли клуб, за который выступает Алексей Миранчук, к Лиге чемпионов?
🏀 19:00: УНИКС — «Локомотив-Кубань», плей-офф ЕЛ, 1/2 финала, первый матч
Интрига: повторение финальной серии прошлого плей-офф. Кто поведёт на этот раз?
Как казанский УНИКС, так и краснодарский «Локомотив-Кубань» без особых проблем прошли своих соперников – «Самару» и «Парму» в четвертьфинале плей-офф Единой лиги. Теперь командам предстоит сыграть между собой в полуфинале. При этом клубы под руководством Велимира Перасовича и Александра Секулича разыгрывали трофей в финальной серии прошлого сезона. УНИКС оказался сильнее со счётом 4-1. На этот раз «Локомотив» серьёзно усилился перед стартом плей-офф. К тому же краснодарцы очень уверенно выглядели в серии с «Пармой». Кто же выиграет первый матч?
⚽️ 20:30: «Локомотив» — «Ростов», РПЛ, 27-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Ростов» лишит «Локо» надежд на бронзу?
«Локомотив» проводит неровную весну. Если бы красно-зелёные стабильнее набирали очки, то шли бы в тройке. А сейчас отстают от идущего третьим «Динамо» на шесть очков. Чтобы сохранить надежды на бронзу, нужно обыгрывать дома «Ростов». А если команда Валерия Карпина увезёт очки из Москвы, то «Локо» уже вряд ли доберётся до медалей. Да и сам «Ростов» обойдёт в таблице железнодорожников.
⚽️ 20:30: ЦСКА — «Рубин», РПЛ, 27-й тур
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Интрига: прервёт ли ЦСКА безвыигрышную серию?
Весной у ЦСКА всё плохо в РПЛ. Команда упала на восьмое место и уже не думает о высоких местах. Задача — завершить сезон в хорошем настроении. Прервать серию из четырёх матчей без побед армейцы могут в игре с «Рубином». Казанцы всего на одно очко отстают от ЦСКА. Так что команда Владимира Федотова рискует опуститься на девятое место в случае поражения.
⚽️ 21:00: «Аль-Ахли» — «Аль-Хиляль», Про-Лига, 28-й тур
Интрига: «Аль-Хиляль» приблизится к титулу?
«Аль-Хиляль» за 29 матчей одержал 27 побед и дважды сыграл вничью. Команда находится в шаге от титула. Нужно обыграть в гостях «Аль-Ахли» и ждать осечки «Аль-Насра» в следующем туре либо самим набрать ещё одно очко. В общем, чемпионство «Аль-Хиляль» потеряет только при невероятном сценарии. Россиянин Малком близок к покорению Саудовской Аравии!
⚽️ 22:00: «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 36-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «МЮ» вернётся в топ-6?
Сазон «Манчестер Юнайтед» — сплошные горки. Команда может выдать две хорошие игры, а затем — две плохие. Задача на конец чемпионата — занять шестое место. В случае победы в гостях над «Кристал Пэлас» манкунианцы вернутся в топ-6. Но в первом круге «орлы» обыграли «Юнайтед» в гостях (0:1). Почему бы им не повторить трюк в Лондоне?