Шедевр Тюкавина — пяткой спиной к воротам! «Динамо» выгрызло самый безумный матч сезона!

«Динамо» в потрясающем матче победило «Сочи». Бело-голубые догнали в таблице «Зенит» и «Краснодар».

Марцел Личка неожиданно вернул в ворота «Динамо» Лещука. Это был первый матч для голкипера после его катастрофического выступления в дерби со «Спартаком» – двух результативных ошибок. Такое доверие тренера, конечно, может окрылить любого футболиста, но сам чех рисковал, ведь в случае новых ляпов Лещука многие игроки команды наверняка были бы недовольны Личкой в сложившейся ситуации.

«После шести-семи игр, которые провёл Шунин, поговорили с тренерами вратарей и приняли решение, что хороший момент дать шанс Лещуку. Он может показать, что те две ошибки в матче со «Спартаком» остались позади. И что он может конкурировать с Шуниным», – сказал Марцел в интервью для «Матч ТВ» перед стартовым свистком судьи Чистякова.

Проверить Лещука в первом тайме никак не получалось, потому что «Динамо» с самого начала полностью переигрывало «Сочи». Команда Роберта Морено должна была цепляться за последний шанс сохранить место в РПЛ, но получалось у южан ужасно. Бело-голубые прессингом и контрпрессингом легко возвращали себе мяч, а при владении максимально быстро развивали атаки. Раз за разом динамовцы вскрывали защиту соперника. Центр обороны южан, где в отсутствие Дркушича действовал дуэт Чистяков – Алвес, напоминал проходной двор, но проблема, конечно, была не только в этой паре.

За стартовые 10 минут «Динамо» нанесло четыре удара из штрафной. И это были не абы какие атаки, а реальные голевые моменты. В самом дебюте Тюкавин после плохого паса Сааведры и неудачной игры Чистякова на опережение организовал выход один на один для Карраскаля, но колумбиец как-то коряво пробил из убойной позиции. Потом после углового «Сочи» спасли штанга и блестящий сейв Рудакова на линии ворот – воспитанник динамовского конкурента «Зенита» лишил гола Бальбуэну. Затем уже Карраскаль вернул «должок» Тюкавину, а нападающий послал мяч ударом головой выше цели.

«Сочи» удавалось разве что перепасовка на свой половине между защитниками, когда команда Лички брала паузы. Но к исходу получаса игры у «Динамо» было уже восемь ударов и семь – из штрафной. Бело-голубые точно наиграли на крупную победу до перерыва. Однако и сами хозяева промахивались, и Рудаков поймал сумасшедший кураж. Вратарь потащил удар Чавеса со штрафного, сделал сейв, когда готовился отпраздновать свой гол Фомин. По игре должен был быть град забитых мячей, а вместо этого игроки и некоторые зрители попали под самый настоящий град. Небо только добавило сюрреализма происходящему, когда хорошая погода внезапно сменилась мощными осадками.

Морено, как ни странно, не произвёл замен в перерыве. Разве что Сутормин с Кордовой поменялись флангами. Тем не менее «Сочи» прибавил – начало второго тайма у «Динамо» не получилось. Возросло количество брака у бело-голубых, а южане стали лучше выходить в контратаки. И тут случилось что-то невероятное! Когда вы в последний раз видели такой гол? Хозяева не могли забить в простых ситуациях, и тогда Тюкавин забил в сложной. Кравцов допустил потерю, а Константин, находясь спиной к воротам, пяткой протолкнул мяч за линию. Форвард даже сам не поверил, что его трюк прошёл, схватился за голову.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Сочи» раскрылся после пропущенного мяча, терять-то было уже нечего. Команда Морено больше времени проводила в позиционном наступлении, а бело-голубые стали играть на результат. «Динамо» опустило линии, но использовать свободное пространство в контрвыпадах у москвичей не получалось. Подуставшие игроки хозяев теряли мяч в переходных фазах.

Впрочем, несмотря на то что «Сочи» поддавливал, Лещук оставался без работы почти до самого конца. Если южане били в створ, то во вратаря. Игоря можно было покритиковать только за избыточное количество неточных передач ногами. Но на 83-й минуте «Сочи» всё же отыгрался. Лещук в этом голе не виноват и вряд ли мог предотвратить его. Даса не заблокировал кросс, Бальбуэна создал своей позицией глубину, а Фернандес отпустил Гуарирапу – венесуэлец забил с линии вратарской.

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А что случилось в концовке – просто слов нет! «Динамо» опять вышло вперёд через две минуты. После заброса и удачного отскока Бителло опередил в штрафной «Сочи» своего соотечественника Марсело Алвеса.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Но ещё через пять минут команда Морено отыгралась во второй раз. Этот гол «Сочи» забил благодаря стандарту – угловому с левого фланга. Сааведра зарядил из-за штрафной так, что Лещук мог успеть только голову повернуть в сторону мяча, а шансов достать его не было.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Обе команды летели в атаку за победой, и на 90+5-й минуте Нгамалё добыл её для бело-голубых. Всё началось с ошибки экс-динамовца Юсупова, а в штрафной «Сочи» Чистяков остался против троих соперников. Тут и два надёжных Рудакова в воротах не выручили бы южан.

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Фантастическая развязка! Потрясающая перестрелка! Статистика ударов – 23:11 (в створ – 7:5, из штрафной – 17:5) в пользу «Динамо».