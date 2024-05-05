«Челси» забил в дерби пять! Почеттино мчит в еврокубки на фоне слухов об отставке

«Вест Хэму» люто не повезло в этом матче. И речь не только про голы «Челси».

«Челси» на своём поле уверенно прошёлся по «Вест Хэму» в дерби. Результат был сделан уже в первом тайме – хозяева ушли на перерыв при счёте 3:0. Сначала Палмер забил свой 21-й гол в АПЛ и вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров (у Холанда – 25 мячей). Затем Галлахер первым среагировал на рикошет и с ходу засадил мяч в ворота. А потом ещё после углового Тьяго Силва классно скинул головой – и отличился уже Мадуэке.

Николас Джексон в топ-3 АПЛ среди футболистов с худшей реализацией, но после перерыва он преодолел себя и выдал дубль. Сначала шикарную проникающую передачу от штрафной до штрафной выдал Чалоба, а затем Мадуэке великодушно поделился мячом. В конце матча Джексон реализовал выход один на один. Там было весьма близко к офсайду, но повтор показал, что нападающий находился в допустимом положении.

Пятый гол «Челси» Фото: Кадр трансляции

А ещё это дерби стоило смотреть ради Боуэна. Вингер «Вест Хэма» умудрился трижды за матч попасть в перекладину. Дважды в первом тайме и один раз – во втором. После третьего раза показалось, что он уже сам не верит в происходящее. Справедливости ради нужно отметить, что одна перекладина была и у «Челси». А точнее, у Галлахера.

Здесь можно было бы написать, что это самая крупная победа «Челси» за долгое время, но это не так. Всего лишь 20 дней назад команда Почеттино грохнула «Эвертон» в АПЛ со счётом 6:0.

Дэвид Мойес Фото: Justin Setterfield/Getty Images

По информации Фабрицио Романо, «Вест Хэм» ещё до этого разгрома определился, что клуб покинет главный тренер Дэвид Мойес (сообщалось об интересе к Хулену Лопетеги и Рубену Амориму). Что касается Почеттино, то его будущее в клубе тоже под вопросом. Однако теперь у команды есть шанс на шестое место в АПЛ. Оно даст путёвку в Лигу Европы, если в финале Кубка Англии «Сити» победит «МЮ» (25 мая).

«Челси» благодаря победе в дерби поднялся на седьмое место по набранным очкам. У «МЮ» тоже 54 очка, но ужасная разница мячей (всего лишь +1). По потерянным очкам «Челси» остаётся на восьмом месте, отставая от «МЮ» и «Ньюкасла», которым ещё играть друг с другом. Что касается «Челси», то календарь у лондонцев проще: «Форест» (на выезде), «Брайтон» (на выезде) и «Борнмут» (дома).