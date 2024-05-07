«Реал» теряет капитана, а «Бавария» забирает звезду «Сити»? Трансферные слухи недели

Ещё одна неделя осталась позади, а это значит, что пришло время для новой порции трансферных слухов. В команде Месси окажется ещё один чемпион мира? Бернарду Силва уедет в Германию? «Арсенал» нашёл нового нападающего? Рассказываем о главных слухах последних дней.

«Челси» хочет включить Лукаку в сделку по Осимхену

Ромелу Лукаку Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Кажется, отъезд Виктора Осимхена из «Наполи» — решённый вопрос. Вряд ли амбициозный нападающий останется в клубе, который рискует пролететь мимо еврокубков. Ранее фамилия нигерийца мелькала в прессе в свете возможного перехода в «Арсенал» и «ПСЖ». Но теперь «Челси» сделал внушительное предложение (данные — Sky Sport Italia). Загибаем пальцы. Во-первых, лондонский клуб готов заплатить € 90 млн. Во-вторых, включит в сделку нападающего Ромелу Лукаку, который сейчас играет в «Роме» на правах аренды. В-третьих, «Челси» предложит ещё одного молодого футболиста. 29 матчей, 16 голов, четыре результативные передачи — статистика Осимхена в этом сезоне. Лукаку, в свою очередь, набрал 23 (19+4) очка по системе «гол+пас» в 43 матчах.

Ди Мария станет одноклубником Месси?

Анхель Ди Мария Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

Лионель Месси зажигает в МЛС, и не исключено, что скоро в составе «Интер Майами» появится ещё один чемпион мира. Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что Анхель Ди Мария рассматривает вариант с переходом в американский клуб. Сейчас аргентинец играет за «Бенфику», но его контракт истекает ближайшим летом. Правда, у португальского клуба есть опция продления ещё на один сезон. «Интер Майами» уже запросил информацию о ситуации с контрактом игрока, но пока не делал официального предложения. 36-летний Ди Мария отыграл 46 матчей в нынешнем сезоне, забил 16 мячей и отдал 15 голевых передач.

«МЮ» определился с ценой за Рашфорда

Маркус Рашфорд Фото: Clive Rose/Getty Images

Хотите купить Маркуса Рашфорда, тогда платите € 70 млн. Именно в такую сумму «Манчестер Юнайтед» оценил своего футболиста (данные — ESPN). Если верить источнику, «МЮ» не хочет расставаться с англичанином и считает маловероятным, что кто-то предложит такие деньги. В теории это мог бы сделать «ПСЖ», но французский клуб уже отказался от идеи приобретения 26-летнего футболиста. В этом сезоне Рашфорд отыграл 40 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. Его контракт истекает летом 2028 года.

Салах останется в «Ливерпуле»?

Мохамед Салах Фото: Michael Steele/Getty Images

Инсайдер The Athletic Дэвид Орнштейн сообщает: «Ливерпуль» не ждёт, что Мохамед Салах покинет команду в летнее трансферное окно. Египтянин не говорил, что у него есть желание уйти, а клуб хотел бы сохранить его у себя. Периодически всплывает информация об интересе со стороны саудовских клубов, но, кажется, Салах пока не готов уезжать из Англии, где у него всё хорошо. Мохамед забил 24 мяча и отдал 13 результативных передач в 41 матче во всех турнирах.

Бернарду Силва заинтересовал «Баварию»

Бернарду Силва Фото: Angel Martinez/Getty Images

Ещё один европейский топ-клуб заинтересовался Бернарду Силвой. Ранее сообщалось, что за 29-летним игроком внимательно следят представители «Барселоны». Правда, у каталонского клуба есть финансовые трудности, так что пока представить эту сделку тяжело. По данным Sport.es, в число претендентов на Бернарду вошла «Бавария». Она уже связалась с представителями игрока, чтобы обсудить его возможный переход. «Бавария» займётся созданием нового проекта, ради которого готова тратить деньги. Она рассматривает вариант с покупкой португальца и планирует предложить ему достойный контракт. В этом сезоне Бернарду набрал 17 (11+6) очков по системе «гол+пас» в 45 матчах.

«Арсеналу» нужна звезда «Ньюкасла»

Александер Исак Фото: Gareth Copley/Getty Images

Главному тренеру «Арсенала» Микелю Артете нужен ещё один нападающий. Одна из целей лондонского клуба — Александер Исак (данные — The Independent). Впрочем, «Ньюкасл» пока категорически отказывается продавать свою звезду и готов предложить шведу новый контракт. Вопрос в том, не захочет ли сам Исак перейти в более статусный клуб. Кстати, «Арсенал» рассматривал вариант с переходом шведа ещё в январе, но тогда эта сделка так и не состоялась. 24-летний Исак забил 24 мяча в нынешнем сезоне, а всего он провёл 37 матчей.

«Ювентус» претендует на Гринвуда

Мэйсон Гринвуд Фото: Angel Martinez/Getty Images

В феврале 2023 года с Мэйсона Гринвуда сняли все обвинения в изнасиловании. Но после этого он так и не сыграл за «Манчестер Юнайтед», а нынешний сезон проводит в Испании. Там Гринвуд находится в аренде. Он провёл 32 матча за «Хетафе», забил 10 мячей и отдал шесть результативных передач. Пока непонятно, сыграет ли Гринвуд за «МЮ». В то же время на него претендуют сразу несколько клубов, а первое место в этом списке занимает «Ювентус» (The Independent). В «Хетафе» довольны игрой Гринвуда и тем, как образцово он ведёт себя на тренировках, но понятно, что англичанин начнёт новый сезон в другом клубе.

Один из лучших бомбардиров Бундеслиги переедет в Дортмунд?

Серу Гирасси Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

«Байер» очень сильно впечатлил всех в нынешнем сезоне Бундеслиги. Но что вы скажете о «Штутгарте»? Команда занимает третье место в таблице и уже точно сыграет в новом розыгрыше Лиги чемпионов. Серу Гирасси — одно из открытий чемпионата Германии. Нападающий «Штутгарта» забил 27 мячей в 28 матчах во всех турнирах — очень приличный показатель! Неудивительно, что за ним пристально следят представители других клубов. По данным Bild, дортмундская «Боруссия» рассматривает вариант с приобретением нападающего «Штутгарта».

Капитан «Реала» отправится в США

Начо Фернандес Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Защитник «Реала» Начо Фернандес принял решение уехать в МЛС, утверждает Marca. Капитан испанского клуба окончательно утвердился в своём выборе после первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией» (2:2). Согласно источнику, Начо не до конца понял причины решения тренерского клуба, который заменил его. Ради переезда в США испанец отклонил более выгодные предложения. В этом сезоне 34-летний футболист отыграл 39 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

«Барселона» хочет отправить 19-летнего бразильца в аренду

Витор Роке Фото: David Ramos/Getty Images

Нападающий Витор Роке играет за «Барселону» с начала 2024 года. За его трансфер каталонский клуб заплатил € 40 млн, но пока бразилец отыграл за новый клуб всего 310 минут (забил два мяча). По информации The Athletic, «Барса» хочет отдать 19-летнего парня в аренду в один из клубов Ла Лиги. Боссы сине-гранатовых считают, что это позволит Роке привыкнуть к игровому стилю чемпионата и подтянуть язык. Правда, ранее появилась информация, что сам Роке не рассматривает вариант с возможной арендой, поскольку рассчитывает играть за «Барсу» в новом сезоне.