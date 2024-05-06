Многое решается и в «золотой» гонке, и внизу таблицы.

Сразу 4 крутых матча в РПЛ! Битва за выживание плюс игры «Зенита», ЦСКА и «Локо». LIVE

В РПЛ сегодня крутой денёк! Если вчера и позавчера мы смотрели лишь по два матча в день, то сегодня увидим все четыре. Загибайте пальцы.

Прежде всего – рубка в Екатеринбурге. Именно рубка, потому что «Урал» и «Балтика» борются друг с другом за выживание в РПЛ. Хозяевам нереально нужна победа, гостей вполне устроит и ничья. А предположить исход здесь практически нереально. Надо включаться.

Дальше мы перебираемся в Воронеж. Там, кстати, на матче «Факела» с «Зенитом» будет работать наш корреспондент Дмитрий Зимин. И да, тут тоже можно ждать рубки: «Зениту» нужна победа, чтобы единолично возглавить таблицу, а «Факелу» – чтобы не вылететь. Ждём шоу, топам в Воронеже редко бывает легко.

И напоследок два матча в одно время: «Рубин» играет с ЦСКА, а «Локо» – с «Ростовом». Команде Федотова надо спасать сезон – опускаться ниже «Рубина» нельзя, а именно это произойдёт в случае поражения.

Ну а «Локо» может обойти «Спартак». Кажется, такой мотивации команде должно быть вполне достаточно.

Так что, друзья, выбора особо нет – надо следить. А делать это лучше всего вместе с нами в нашем онлайне! Подключайтесь.

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