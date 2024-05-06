После матча с «Юве» у «Ромы» странная ситуация. Надо болеть и за, и против «Аталанты»

«Ювентус» в ожидании финала Кубка Италии докатывает сезон чисто по инерции: из зоны ЛЧ команда не выпадет при всём желании, как и не поборется за что-то бо́льшее. К тому же туринцы не побеждали на выезде с января. А тут в соперниках злая после домашнего отлёта от «Байера» (0:2) «Рома». К тому же мотивированная положением в таблице. Вроде бы итог матча очевиден. Ожидания не подтвердились.

Де Росси включил активную ротацию и поменял после неудачи в Лиге Европы полсостава, полностью изменив оборону. Анхелиньо, Льоренте, Н'Дика и Кристенсен вышли вместо Спинаццолы, Смоллинга, Манчини и Карсдорпа. Плюс Эль-Шаарави уступил право сыграть с первых минут Бальданци.

Бодрее всё равно начал «Юве»: опасно издали бил Кьеза, из убойной позиции промазал Влахович. «Рома» оклемалась и ответила: Кристенсен головой зарядил в перекладину, а Лукаку вколотил с нескольких метров. Спасибо прорыву Бальданци по правому краю и отпасовавшему на Кристанте Дибале. Гатти вынес мяч из ворот после замыкания Бриана прямо на ногу бельгийцу. К обороне туринцев в этот момент захотелось приложить подорожник.

Лукаку, кстати, впервые забил «Ювентусу» с игры: ранее он дважды вскрывал туринцев с пенальти в составе «Интера».

Ромелу Лукаку Фото: Silvia Lore/Getty Images

Игра шла вполне зрелищно: соперники обменивались атаками и давали огня. Результативнее получилось у «Юве»: Бремер исправился за непонятки в обороне и замкнул головой подачу Кьезы — перед этим Федерико эффектным ложным замахом убрал с пути Пеллегрини. После Дибала дважды едва не наказал бывшую команду со штрафных и оба раза исполнил чуть выше. На том первый тайм и закончился.

Как раз Дибалу Де Росси заменил в перерыве на Залевски. А вот Кьеза остался на поле и почти сразу выстрелил с левой ноги в штангу, разобравшись с Кристенсеном на таком же замахе. Видимо, этот трюк игрокам «Ромы» неподвластен. Датчанин позже невольно отомстил Федерико, ударив его локтем по лицу.

Было заметно, как «Ювентусу» надоело жить без побед. Но в соперниках была «Рома» Де Росси, а не поздняя при Моуринью. Гости перехватили инициативу и должны были выходить вперёд: выгодной позицией не воспользовался Пеллегрини (Бальданци перед этим накрутил аж двоих), Данило вынес мяч из ворот после удара Кристенсена.

Данило выносит мяч, летящий в ворота Фото: Daniele Badolato/Getty Images

Последние 20 минут на поле провели Азмун с Абрахамом. Не помогло. Там ещё и Свилару пришлось красиво спасать от голов Локателли и Кина. В целом ничья по игре. Но не счёт: 2:2 или даже 3:3 смотрелись бы куда логичнее.

«Рому» мировая точно не устроила. Остаётся надеяться на неудачу «Аталанты» в Серии А и, наоборот, на её же успех в ЛЕ: в то, что «Рома» пройдёт «Байер», уже не верится, а бергамаски в случае победы во втором еврокубке и пролёте мимо топ-4 Серии А подарят Италии дополнительное место в ЛЧ. «Ювентус» же провёл отличный спарринг перед кубковым финалом: в следующем туре с «Салернитаной», видимо, побегают резервисты.